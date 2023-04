Un autobús de alta velocidad que comunique Alicante, Elche y Crevillent. Es lo que reclama Compromís a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige la socialista Rebeca Torró. No obstante, es lo que esta conselleria anunció hace año y medio con una inversión que entonces se estimaba, a medio y largo plazo, en 316 millones en todo su conjunto.

Las agrupaciones de la formación valencianista en estos tres municipios piden, de manera conjunta, agilizar los trámites para la puesta en marcha de este servicio de autobús de alta velocidad conocido como BRT (Bus Rapid Transit) y así impulsar el transporte público entre las tres poblaciones.

Esta reivindicación ha sido formulada por Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx y candidata a la alcaldía, Rafa Mas, portavoz de la formación en Alicante y candidato a la alcaldía, y Noemí Candela, concejala en el Ayuntamiento de Crevillent, además de otros integrantes de la agrupación en las tres localidades como Felip Sánchez (portavoz adjunto de Compromís per Elx), Marian Campello (número 2 de la candidatura de Compromís per Elx) y Sara Llobell (número 2 de la candidatura de Compromís per Alacant).

De hecho, en Elche, la formación que gobierna junto al PSOE, va a elevar esta reivindicación al pleno de este mes "porque entendemos que este autobús de rápida velocidad es una cuestión fundamental para vertebrar este eje que une Alicante, Elche y Crevillent con más de 5.000 desplazamientos diarios", ha señalado Esther Díez.

Díez ha añadido que, para Compromís, "la movilidad es fundamental desde el punto de vista de la lucha contra la emergencia climática, pero también a nivel social como elemento facilitador del bienestar cotidiano entre los vecinos y vecinas que diariamente se desplazan a otros municipios por cuestiones de trabajo o de estudios", ha destacado la portavoz.

La edil recuerda que este servicio es una cuestión que la Conselleria ha recogido en su Plan de Movilidad Metropolitana (PMOME) Alicante-Elche, y que se trata de un sistema de transporte moderno, de alta capacidad y por el que están ahora apostando los municipios. "Es ágil, conlleva mayor flexibilidad que otros medios de transporte y es limpio porque los vehículos son eléctricos", defiende Esther Díez.

Proyecto

El PMOME plantea una línea entre Elche y Alicante de 24 kilómetros que contaría con ocho vehículos y una inversión de 6,5 millones de euros y que uniría la estación ferroviaria y de bus ilicitanas, la Universidad, el Parque Empresarial y también las estaciones de autobús y tren de Alicante. La vía parque agilizaría su puesta en marcha porque el acondicionamiento necesario es menor y solo haría falta construir 4 kilómetros más de carril bus.

En el caso de la línea entre Elche y Crevillent, es de 24 kilómetros con una inversión de 65 millones de euros que conectaría Elche y Crevillent, la estación del AVE, los centros comerciales ilicitanos y que también tiene un recorrido interno circular coincidente con la línea K del autobús urbano. En este caso la inversión se dispara porque es necesario reurbanizar dentro del casco urbano de Elche para permitir el paso de este bus rápido. Se trataría de un trayecto con carril reservado en buena parte de su recorrido.

La también edil de Movilidad de Elche ha manifestado que esta propuesta es del agrado de Compromís pero que es necesario que esté el dinero para hacerla realidad y que la ciudadanía pueda contar con este servicio "que podría ponerse en marcha en cuestión de meses y con frecuencias de entre 10 y 20 minutos", ha asegurado.

En los mismos términos se ha pronunciado Rafa Mas, que ha afirmado que "no se explica que un área metropolitana como la de Elche y Alicante, con más de 750.000 habitantes, no tenga un transporte eficiente, conectado, seguro y público".

"Ahora mismo las tres ciudades, entre las que se desplazan miles de trabajadores, trabajadoras y estudiantes, están conectadas por un tren de Cercanías del siglo pasado y por eso este transporte, que supone una inversión mínima pero tan importante, es absolutamente necesario", ha manifestado Mas.

Por su parte, Noemí Candela ha sostenido que "hay que insistir para poder conectar Crevillent con las ciudades más grandes de nuestro alrededor, como son Elche y Alicante, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de crevillentinos y crevillentinas que se desplazan a estos municipios para trabajar, estudiar o por cuestiones de ocio, personas que necesitan un transporte que sea ágil, eficiente y que además contribuya en la lucha contra el cambio climático".

Además de la moción que Compromís per Elx presentará al pleno de este mes, tanto Compromís Alacant como Compromís Crevillent presentarán por escrito esta petición en sus respectivos ayuntamientos.