El instituto Cayetano Sempere ha rendido esta semana un nuevo y merecidísimo homenaje a las abuelas, a las de todos en definitiva. En parte se ha sustanciado con una nueva exposición, la segunda que impulsa este centro este año, sobre biografías de las madres de nuestras madres, las cuales representan la memoria viva de la ciudad. De hecho, la muestra, inaugurada este pasado miércoles, en el vestíbulo del centro educativo, lleva ese mismo nombre, también en valenciano: "Les nostres àvies, memòria viva de la ciutat". En 2019 también se llevó a cabo un acto en esta misma línea.

Abuelas del estudiantado, las verdaderas protagonistas, fueron invitadas al instituto a un acto merecidísimo, justo y en parte emotivo, celebrado este pasado miércoles y en el que pudieron, de paso, compartir vivencias y experiencias con el alumnado más joven, parte del cual se ha volcado en recopilar información para sacar a la luz cada una de las biografías de sus respectivas abuelas.

"Para nuestro instituto es un honor abrirse a la ciudad de Elche presentando por segunda vez una exposición que pretende homenajear a nuestros mayores, concretamente a nuestras abuelas, a todas vosotras que estáis hoy aquí y que, gracias a esta exposición, os vais a quedar con nosotros por mucho tiempo", indicaban los responsables del centro, con el director Miguel Ángel Ferrández Asencio y la vicedirectora Sofía Rojo Arias al frente, en el arranque del acto.

Desde que se empezó a planear esta exposición el instituto tuvo en cuenta tres grandes objetivos. En primer lugar, nutrir la Cátedra Pedro Ibarra con las historias de vida de las grandes olvidadas que, desde el anonimato familiar, han ido tejiendo la vida de la ciudad y de las familias. "Porque sin vosotras, sin vuestros esfuerzos y en muchos casos, sin vuestras renuncias, no hubieran sido posible las grandes gestas de las personas que sí pasan a la Historia. Acostumbramos a pensar que la Historia con mayúsculas la hacen únicamente los protagonistas de los eventos y olvidamos que, sin vuestro soporte doméstico, económico y familiar, los protagonistas hubieran estado tan ocupados en estas labores cruciales que no habrían podido llevar a cabo sus luchas, sus descubrimientos, sus hazañas en suma", se indicaba en nombre del centro.

Los impulsores de este homenaje destacaron que gracias a iniciativas como ésta salen a la luz los relatos de tantas personas anónimas sin cuyas vidas tampoco se entiende la historia de un pueblo. "La Cátedra Pedro Ibarra está dedicada a rescatar también vuestras voces, las voces sencillas y no tan sencillas de la gente de a pie, de las personas que viven la ciudad, pero no salen en los periódicos. Sólo por esto, este trabajo ya ha valido la pena", se insistió ante los presentes.

En segundo lugar, se quiso aprovechar la cercanía del 8 de marzo para rendir homenaje a las abuelas, a estas mujeres, porque son ellas, en femenino, las que ocupan esta posición subalterna en los libros de historia. "No salís en los grandes relatos y este trabajo es un recordatorio de que vosotras habéis existido, las que habéis tenido vidas extraordinarias, las pioneras, las que superasteis los prejuicios y estereotipos de la época, pero también las que no, las que no pudisteis desarrollar una carrera profesional, las que tuvisteis que dejar la escuela para que vuestra familia saliera adelante. Y entre unas y otras nos habéis enseñado que en todas las posiciones en que nos pone la vida hay que sobreponerse y seguir adelante, que no nos podemos quedar en un rincón a lamentarnos. Sois un ejemplo de valentía, sacrificio y superación", se agregó en el acto del instituto.

Y este ejemplo les llevaba al tercer objetivo: el de lograr el encuentro intergeneracional que consigue que los nietos descubran en ellas un modelo, una historia de esfuerzo, trabajo y entrega que no conocían.

"Cuando estábamos corrigiendo las biografías lo que más nos emocionó es el cariño, respeto y admiración que desprenden todas ellas. Vuestros nietos y nietas han descubierto en vuestro relato el valor del sacrificio y de la alegría, y lo viven con mucho orgullo. Este encuentro quizá sea lo más valioso de este proyecto, enseñar a nuestros jóvenes que la historia no comenzó con ellos, que existe un gran hilo argumental que nos une a las generaciones que nos han precedido y que tenemos la responsabilidad de saber que un día nosotras seremos vosotras, seremos historia y debemos pensar qué ejemplo queremos legar", según se expuso en este homenaje.

Al acto asistieron, entre otros, la concejala de educación, María José Martínez, la concejala de mayores, Purificación Vives, y la concejala de movilidad sostenible, Esther Díez, además de las familias de la comunidad educativa y el querido profesor e historiador Miguel Ors.

En definitiva, las abuelas del alumnado de este centro tuvieron este miércoles un merecido homenaje, y por extensión, el resto de abuelas, en este acto sencillo y emotivo que buscaba, de paso, el encuentro intergeneracional.