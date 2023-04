Suena una locomotora de esas míticas que ya solo se ven en las películas, con un halo de vapor que cautiva. Y de repente una voz; «¡Pasajeros al tren!» Seguramente muchos lo desconocerán pero todavía hay posibilidad de experimentar, sin salir de la provincia, cómo se viajaba en ferrocarril hace más de uno, e incluso dos siglos, eso sí, a pequeña escala.

La pedanía ilicitana de Torrellano tiene un tesoro bien guardado que cada año ha ido ganando adeptos, en particular un museo del ferrocarril, referente en Alicante, que alberga cientos de piezas y que este 2023 está de celebración: cumple 25 años.

Lo curioso del espacio, junto al apeadero de la pedanía, es que está impulsado exclusivamente por aficionados a la historia ferroviaria, que con el paso de los años quisieron fraguar un atractivo turístico e idearon un circuito que abre cada sábado para que los visitantes se pueden subir a unos trenes de maqueta, con gran aceptación sobre todo entre los niños. Tal ha sido el éxito de la iniciativa que desde que la pusieron en marcha en 2005 han pasado por el espacio más de 86.000 viajeros.

Pasión

Juan fernando Orts Abengozar es uno de esos amantes. Su abuelo era ferroviario y su hijo es maquinista de la línea que va a Murcia. Él, reconoce, no viene de este mundo ya que gran parte de su vida trabajó en la banca, pero explica a INFORMACIÓN que prácticamente el 90% de los socios que componen la asociación, de los 120 actuales, no se dedican profesionalmente al sector, pero tienen muchas inquietudes por rescatar elementos del pasado para que las nuevas generaciones no olviden.

«He conocido llegar los trenes de vapor a la estación de Alicante y me daba miedo verlos, era un gran estruendo, iban regulando grifos, y ahora los más pequeños cuando ven estas máquinas se apartan, les da miedo porque parecen cafeteras», sostiene este mismo socio, miembro de la directiva, y uno de los encargados de que funcionen los trenes en miniatura.

En esta experiencia también se controla al detalle que quienes se suban lo sientan real, «con cruces, jefes de circulación, señal de marche el tren. Ahora te subes en un alta velocidad y no sabes por qué arranca pero aquí te tican el billete, tres toques de campana para salida y la máquina pita y arranca», un protocolo que, a la vista, ya ha quedado solo para los museos como este.

Jornada

El colectivo tiene en mente una serie de actividades para conmemorar los cinco lustros de actividad del espacio museográfico, por ello el 13 de mayo descubrirán una placa y habrá una gran jornada de convivencia con pases especiales por la mañana y la tarde para el museo y el circuito, de la misma forma que habrá un encuentro de aficionados al modelismo tripulado y talleres de dibujo infantil.

Para poner en contexto, la historia de la Associació Alacantina d’Amics del Ferrocarril viene de más lejos, concretamente de 1983 cuando un grupo de aficionados empezaron a asociarse para interactuar sobre la historia ferroviaria, el maquetismo, la mecánica y el vapor. Del fruto de aquellos encuentros se creó la que ahora es la única asociación de esta tipología que hay en la provincia de Alicante, con apasionados de todas las partes del país, desde niños a jubilados.

«Empecé a los seis años en la asociación y ahora tengo 15, desde entonces disfruto, me gustaría ser maquinista, lo tengo claro, y no tengo que cambiar de afición porque nadie me lo impida». Abraham Abela está en cuarto de la ESO y tiene claro que en terminar el Bachiller quiere prepararse en la escuela de Renfe para ser maquinista. «Reconozco que es un trabajo que cuesta dinero, pero luego lo amortizas, pero creo que faltan maquinistas, todo es estudiar, estudiar y estudiar», añade con gran convicción.

Noemí Morant, a sus 13 años, también es una gran apasionada y ha bebido desde pequeña del amor por las maquetas que tiene su padre. Gracias a ser miembro de la asociación ha aprendido a manejar las máquinas de vapor vivo y eléctricas del enclave. Vicente, su progenitor, trabaja como técnico agrícola y en su tiempo libre puede pasar largas horas nutriéndose de este mundillo. Conoció a la asociación por casualidad, en uno de esos viajes de Callosa del Segura a Alicante vio «unos carriles pequeñitos». Lo que no sabía es que a ese otro lado habría tantos admiradores del mundo ferroviario.

La asociación ha ido creciendo a la par que mejoraban el espacio. En los comienzos no tenían sede social hasta que a principio de la década de los noventa les ofrecieron el muelle de mercancías de Torrellano. Desde la organización recuerdan que aquello era un palomar, «lleno de trastos de Renfe», en estado de abandono. El colectivo, con los pocos recursos que tenía, se puso manos a la obra para restaurar el muelle con el fin de que tuviese algún día una utilidad pública. Le pusieron techumbre de una antigua nave viaje que se derruyó en la época hasta que en 1996 la Generalitat los declaró como colección museográfica.

Fondos

En todo este tiempo han ido aumentando los fondos en el museo hasta llegar a más de 300 piezas, que abarcan artilugios ferroviarios de todas las épocas de gran valor histórico, como un carro de bomberos de andén, del siglo XIX que pertenecía a la estación de Novelda; un remolque de tranvía de la compañía de Tranvías de Alicante o una máquina de 1929 que perteneció a la junta de obras del puerto.

Quiénes pasen por allí pueden recibir visitas guiadas para descubrir otros elementos como letreros de estación, gorras, silbatos o compositores. Si bien, desde aquel momento en el que nace la idea de la asociación hubo personal que al retirarse del servicio , o incluso sus familiares al fallecer estos fueron donando piezas que tenían por casa para que no se perdieran, como marquesas, teléfonos de manivela, billetes, carnets ferroviarios... que están custodiados en este espacio.

Han logrado construir un hilo histórico para que la población sepa cómo estaba estructurada la red ferroviaria en el siglo pasado, o incluso con anterioridad, cuando llegaban a operar en la vía del ancho ibérico hasta ocho compañías antes de que el ferrocarril se nacionalizase con Renfe en la década de los cuarenta, explican.

Circuito

En cuanto al circuito, tiene un total de 333 metros de vía principal y unos 250 metros de secundaria.

En 2001 adquirieron «EVA» una locomotora de vapor tripulada que puede llevar hasta unos 12 viajeros, aunque en el parque tienen en total cuatro locomotoras de vapor que funcionan con carbón mineral y agua; cuatro máquinas eléctricas más potentes, tractores eléctricos y de motos y 24 vagones.

«Se trata de que el que viene disfrute como pasajero. Intentamos que todo lo que se haga sea similar a como funcionaba el ferrocarril e incluso el billete que se usa es de cartón Edmondson, que fabricó un ebanista en el siglo XIX con agujero en el centro para que no se alterase la numeración», apunta Juan Fernando.

Apoyos

El colectivo se siente orgulloso de haberse hecho un hueco en todo este tiempo, aunque reconocen que a nivel institucional no se les promociona y tienen poco apoyo. Para cubrir el mantenimiento de máquinas y de las instalaciones, que Renfe les alquila desde el origen por su fin divulgativo, narran que lo hacen principalmente a través de las cuotas de socios y del precio simbólico de 1,5 euros que pusieron hace unos años para subir al tren, ya que, aseguran, no tienen ayudas de ninguna administración.

Aún y así, los curiosos que pasan por allí se sorprenden que salga tan barato pasar un rato agradable, teniendo en cuenta que, salvando las distancias, cualquier atracción de feria ya cuesta más.

Ahora tienen el reto de restaurar un remolque porque la techumbre se les ha hundido, pero las cuentas por ahora no les salen, porque si hacen la inversión comprometen su estabilidad.