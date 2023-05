El Ayuntamiento de Elche se ha negado a suspender las licencias de obra para la instalación de plantas solares en el municipio hasta que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana como pide la plataforma «Salvem El Camp d’Elx» que ha desplegado este martes una gran pancarta en la Plaça de Baix coincidiendo con el último pleno del mandato. PSOE y Compromís se han mostrado firmes en su postura de no poner trabas a las fotovoltaicas en el municipio, con la deuda todavía pendiente de convocar una mesa de trabajo para ofrecer información detallada a los colectivos sobre las iniciativas que se están tramitando.

De momento, el ejecutivo local asegura que se han autorizado cuatro proyectos, de los cuales dos ya tienen licencia de obras municipal, el de Perleta y Salades.

La edil de Urbanismo, Ana Arabid, aseguró que no se dan las «condiciones necesarias para paralizar cautelarmente las plantas solares sin perjuicio de convocar la mesa de trabajo aprobada o mejorar la regulación municipal en algunos aspectos». Uno de los argumentos municipales para rechazar esta petición es que Elche cuenta con una superficie de 213 millones de metros de suelo no urbanizable y la superficie de las plantas solicitadas (que no concedidas) es de 4,5 millones de metros cuadrados (un 2,1%).

La otra justificación que aportó el equipo de gobierno es la normativa urbanística deja fuera los montes, los parajes protegidos y los espacios naturales para la construcción de fotovoltaicas y que solo se puede ocupar un 3% de la parcela de suelo no urbanizable. En esta línea, la responsable de Urbanismo defendió que la regulación autonómica ofrece garantías y descartó que sea laxa a la hora de conceder su visto bueno a todas las iniciativas que llegan.

«Se emiten informes técnicos sobre afecciones de las instalaciones al paisaje, inundabilidad y medioambiente lo que otorga un alto grado de control y seguridad antes de la autorización administrativa», enfatizó Arabid. Asimismo, reiteró que no todos los proyectos aprobados tienen por que ser autorizados y trató de mandar un mensaje tranquilizador ante el temor generado entre una parte de la población por el «boom» de las solares.

De momento, hay cerca de una treintena de plantas en tramitación y siendo analizadas por Conselleria, pero, según la concejala socialista, en algunas, cuya cifra no concretó, el Ayuntamiento ha emitido informe negativo por no cumplir requisitos. «Como ejemplo por distar menos de 500 metros de un BIC como es un huerto de Palmeras o por no acreditar la disponibilidad de los terrenos, como es en la pedanía de Santa Ana», dijo.

En esta línea, la concejala del equipo de gobierno también se aferró a que «los proyectos que se presentan acaban sufriendo multitud de modificaciones hasta su visto bueno» y en que los autorizados han hecho cambios para preservar valores ambientales y paisajísticos.

Presión política

El candidato de la coalición de izquierdas, Unidas por Elche, Moisés García, trasladó al pleno la preocupación de la plataforma mientras ésta protestaba bajo y alertó de que se han destruido cientos de olivos en Santa Ana para la instalación de un futuro parque solar. «Han pasado varios meses desde que los vecinos y vecinas del Camp D´Elx comenzaran a movilizarse ante el desembarco de decenas de solicitudes de instalaciones de plantas solares. Éstas utilizan la fórmula de declaración de interés ciudadano” para llevarlas a cabo en zonas donde se produce un daño irreparable contra nuestro ecosistema o directamente atenta contra la seguridad o salud», advirtió la confluencia progresista que ha marcado claras distancias con PSOE y Compromís sobre esta cuestión.

La confluencia denunció que a diez metros de casas de vecinos que provocarán que tengan que dejarlas por el aumento de las temperaturas, también advirtió de irregularidades en la documentación aportada, respuestas negativas a las alegaciones con documentación desactualizada, aprobación por parte del Ayuntamiento de solicitudes que impactan en parajes protegidos, zonas de alto valor agrológico, forestales o de protección de pasos de aves.

Por su parte, el PP trató, sin éxito, de que fuera aprobada una moción de urgencia para reincidir en la mesa de trabajo que fue aprobada por unanimidad hace un mes, a propuesta suya. También la formación Contigo reclamó, a través de un comunicado, un equilibrio con las renovables para evitar saturar el Camp d'Elx y un estudio que concrete en una planificación vinculante, que diera seguridad jurídica a todas las partes.