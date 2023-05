PSOE y Compromís se han quedado solos en la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) diseñado para priorizar los desplazamientos a pie, bici y autobús, frente al vehículo privado bajo el pretexto de reducir a la mitad las emisiones contaminantes de aquí a 2030 y de poner a Elche a la altura de ciudades europeas y españolas, gobernadas con distinto signos políticos. La oposición entera, PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra de una planificación con duras críticas hacia las medidas que más rechazo generan entre la población: La más controvertida, la eliminación de 1.900 plazas de estacionamiento actuales en calles como Capitán Antonio Mena, Antonio Sansano Franco, Asilo, Gabriel Miró, Marqués de Asprillas, Doctor Sapena, Paseo Germanías, Nit Albà, Plaza Reyes Católicos, Santa Ana, Avenida Comunitat Valenciana. También se eliminarán bandas de estacionamiento en Avenida Libertad (carril sur completo), calle Magraner, Reina Victoria, Doctor Caro, según han advertido los populares.

La edil de Movilidad, Esther Díez, ha reiterado que contar con este tipo de herramientas es obligatorio para municipios de más de 25.000 habitantes y ha defendido que es una "oportunidad única para configurar Elche del siglo XXI". La portavoz de Compromís ha advertido que de este plan "depende la calidad de vida de nuestros vecinos" y ha reclamado a la oposición un debate "con rigor para quien la salud sea algo secundario". Díez también ha puesto el acento en que este plan sale adelante después de una evaluación ambiental favorable y de otros permisos autonómicos, además de un "amplio proceso participativo".

Las próximas plazas de aparcamiento que se crean

La responsable del área se ha escudado en que no se van a suprimir, sino "desplazar" el 4% de plazas existentes a los bordes de los barrios y ha incidido en que están "duplicando esa cifra" habilitando solares municipales o transformando plazas de línea a batería. En este sentido, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha anunciado que 5 de mayo se habilitarán 300 plazas asfaltadas y señalizadas en la avenida de Cortes Valencianas y ha cifrado en más de 3.000 plazas las que se han generado desde el año 2015 por parte del Ayuntamiento siguiendo esta filosofía. También ha avanzado que en "los próximos meses" se generarán estacionamientos en la avenida de la Unesco, en Vicente Antón Selva para Puertas Coloradas y El Raval. Sobre algunas de las medidas que más polémica han generado, la de que aparcar en zona azul sea más caro que en un parking público, el socialista se ha escudado en el que el plan hace recomendaciones y se ha dicho que si no las ven oportunas no las van a poner en marcha.

Para reforzar su apuesta por esta política de Movilidad sostenible, la portavoz de Compromís ha enumerado los reconocimientos recibidos hacia el carril bici y la peatonalización de la mano de otros ayuntamientos y los 13 millones de euros de fondos europeos logrados para autobuses eléctricos, ampliar el carril bici, extender la peatonalización o pagar con teléfono móvil el bus urbano, entre otros. Esther Díez ha mostrado su orgullo hacia "estas políticas del siglo XXI frente a desmantelar y destruir, frente a un modelo caduco". Y ha recordado que la transformación ya está en marcha destacando la peatonalización de la Corredora como uno de los grandes éxitos del mandato.

Lluvia de críticas

Sin embargo, no todos ven tan bonito el Plan de Movilidad como lo pinta el equipo de gobierno. Ciudadanos, que ha sido el más suave en su intervención, no comparte que los aparcamientos periféricos sean la solución a la supresión de 1.900 estacionamientos actuales, ni que no se planifiquen los desplazamientos en las pedanías. Eduardo García-Ontiveros ha recriminado la intención de que aparcar en zona azul sea más caro que en un parking público o las dificultades de accesibilidad en bicicleta al Parque Empresarial donde trabajan 12.000 personas. Y ha sugerido bonificaciones de impuestos municipales que pueda recorrer kilómetros en bicicleta, al estilo del gobierno belga para cambiar la costumbre de los ilicitanos a la hora de moverse.

El Partido Popular, que ha abanderado la lucha contra el documento municipal, desde el principio, ha reiterado que incumplirá un plan "fruto de su demagogia política del actual gobierno" y ha acusado de "criminalizar" al conductor del coche. El portavoz del principal partido de la oposición, Pablo Ruz, ha incidido en que va a desmantelar el carril bici de Jesuitinas y de la parte posterior a La Portalada, si es alcalde tras el 28 de mayo y ha pedido tranquilidad a los vecinos de las calles donde se proyecta la supresión de plazas porque "no las vamos a eliminar". Ruz ha afeado que "el PMUS nos va a costar 40 millones a todos los ilicitanos, es el epílogo de una legislatura caracterizada por la generación permanente de problemas", ha afeado el candidato popular quien ha dicho que "ni el peor de los enemigos políticos podría haber traído este plan al último pleno del mandato".

Para empezar, Ruz ha cargado contra este PMUS porque ha sido elaborado por una empresa externa que no es de Elche y que "no ha tenido en cuenta los informes de la Policía Local", ha afirmado Ruz. El líder del PP ha negado que las emisiones contaminantes desciendan provocando "tapones de tráfico" y ha reprobado la alternativa que está dando el equipo de gobierno a la gente para aparcar a "700 metros de sus casas" con los parkings disuasorios.

Vox ha ido a más en sus descalificaciones hacia el plan de movilidad. Su portavoz, Aurora Rodil, lo ha tildado de "una guerra contra el sentido común y contra la libertad". Ha reprochado haber obviado a las pedanías y ha acusado al ejecutivo local de decir "falacias" con su discurso sobre la emergencia climática "porque quieren llenar el campo de Elche de placas solares". La también candidata de Vox ha negado que en Elche haya ninguna persona con enfermedad respiratoria o cardiovascular por el coche. "Las razones de salud que alude la edil de Movilidad son mentira y se lo digo yo cuarenta años de profesión", ha concluido.

Con la mirada en las elecciones

Las elecciones municipales a la vuelta de la esquina ha marcado inevitablemente buena parte de los discursos de los grupos políticos, en especial, las intervenciones de la bancada del PP y la del PSOE.

Como ejemplo, el presidente y alcaldable popular ha anunciado que pondrá en marcha el TRAM en Elche en el próximo mandato y ha acusado a los socialistas de habilitar a contrarreloj plazas de aparcamiento que, además "no son nuevas plazas, sino que ya existían", porque, según Ruz, las encuestas señalan que la movilidad va a ser una causa de derrota el próximo 28 de mayo. También se ha comprometido a hacer un "PMUS con todos, con pedanías".

Desde el PSOE, Héctor Díez, que ha acusado al líder del PP de ser un "jinete del Apocalipsis", ha defendido que su partido es el responsable de la "transformación de los cambios urbanos que se han llevado a cabo en los últimos cuarenta años porque hemos gobernado la ciudad". El portavoz socialista ha pedido a Ruz que deje de mentir porque las mil plazas de aparcamientos que han habilitado "han costado menos 100.000 euros". También le ha exigido soluciones ante su lluvia de críticas hacia el plan municipal: ¿Dónde va a generar los aparcamientos que ha prometido, dónde va a poner los carriles bici que van a desmantelar. Dónde están sus alternativas?", ha preguntado Díez. En su intervención también ha dejado otro mensaje electoral: "la ciudadanía ha apostado siempre por el PSOE porque ha encontrado rigor, seriedad y contenido".