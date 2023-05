Trabajadores en el aeropuerto de Alicante-Elche y a su vez usuarios de motocicleta reclaman a Aena, la empresa pública española constituida en sociedad anónima que gestiona los aeropuertos de interés general en España, en concreto 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España, que ponga muchas más facilidades y no problemas para los empleados que utilizan este medio de transporte de dos ruedas para llegar a su puesto de trabajo.

Los afectados aseguran que la estación aeroportuaria no dispone de un aparcamiento de motos suficientemente grande para estacionar el volumen de motos de empleados que suelen acudir aquí a trabajar cada día. Es decir, hay aparcamiento para motocicletas, pero se ha quedado pequeño. Desde Aena se recuerda que está previsto acometer una inversión de más de 12 millones de euros para remodelar no solo el aparcamiento de larga estancia, sino también el destinado a los empleados. De hecho, la obra ya ha sido adjudicada.

De entrada, algunos trabajadores aseguran que, "aparte de que venir en coche ya cuesta al mes unos 39 euros y encima está alejado de lo que es la terminal general (...), nosotros, los trabajadores que venimos en moto, aparcamos en un lugar en la última planta de la terminal que, en realidad, no es un aparcamiento de motos de forma gratuita, ya que el parking de motos alejado siempre está lleno y la gente suele dejarlas durante un largo periodo de tiempo".

La queja no viene solo por el hecho de no existir suficiente espacio para las motos, a juicio de los afectados, sino también porque ese aparcamiento para motocicletas, que está en la última planta de la terminal, se llena de motos, lo único que pueden hacer es dejarlas fuera en un sitio que no moleste. Sin embargo, aseguran los empleados que utilizan moto, "AENA lo único que hace es llamar a la policía para ponernos multas porque estamos dejando las motos fuera".

Trabajadores lamentan también que la conexión y los horarios del transporte público para llegar a la estación aeroportuaria de El Altet sean "horribles".

"Para Aena nosotros somos unos míseros peones que lo único que busca es recaudar dinero y más dinero de todo el mundo, ya seas trabajador o un pasajero" denuncia en concreto un empleado, que se pregunta: "¿No es capaz AENA de hacer un parking gratuito para las motos con todo el espacio que tienen? ¿por qué hay alguien que lo único que hace es llamar a la policía para multarnos? ¿es necesario?".

Desde Aena se recuerda que está previsto llevar a cabo una profunda remodelación del aparcamiento de larga estancia que no va a solo a beneficiar a los pasajeros del aeropuerto Miguel Hernández, sino que también va a afectar a los trabajadores.

La actuación incluye la renovación del aparcamiento de empleados del aeropuerto. Se trata de una reconfiguración funcional de los espacios con un total de 2.367 plazas, de las cuales 1.866 se destinarán a larga estancia y, además, se instalarán nuevas marquesinas metálicas diseñadas para albergar placas fotovoltaicas, proyectadas en una posterior actuación.

Aena licitaba el pasado mes de noviembre las obras de mejora del aparcamiento de larga estancia y de abonados del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández por 12.025.639 euros y un plazo de ejecución de 27 meses. Finalmente se ha adjudicado por unos 11,5 millones de euros.

En concreto se va a llevar a cabo una reconfiguración funcional de ambos aparcamientos, ubicados frente a la antigua terminal, que contempla actuaciones tanto en la estructura como en las instalaciones del mismo y que tiene por objeto optimizar su uso y adecuarlo a las nuevas necesidades de pasajeros y usuarios.

Se llevará a cabo una nueva distribución de plazas y viales para mejorar el flujo de los pasajeros y obtener un mayor rendimiento del espacio. Esto supondrá un total de 2.367 plazas, frente a las 2.222 actuales, de las cuales 1.866 estarán disponibles para pasajeros que opten por el aparcamiento de larga estancia.

Además, ambos aparcamientos contarán con plazas para personas con movilidad reducida y con nuevas plazas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Respecto a éstos últimos, esta obra viene a completar una actuación que ya está en marcha de instalación de puntos de recarga, de manera que se dará cumplimiento a la normativa vigente.

El proyecto también contempla la renovación de todo el sistema de iluminación que se adaptará a la nueva distribución de espacios y se instalará con criterios de eficiencia energética mediante luminarias que permitan reducir el consumo eléctrico.

En esta misma línea de mejora en materia energética, fuentes de Aena especifican que se retirará la actual cobertura textil de las plazas que se encuentran fuera del techado para construir nuevas marquesinas metálicas con capacidad para albergar placas fotovoltaicas. La instalación de los paneles solares es objeto de otro expediente que está proyectado para realizarse una vez finalice la obra de mejora del aparcamiento.

Asimismo, se construirán nuevos núcleos de escaleras para adecuarlas a la normativa vigente en materia de evacuación y se remodelarán las actuales para mejorar su accesibilidad.

En resumen, se trata de una obra de gran envergadura con una remodelación total del sistema eléctrico, fontanería, drenaje y sistemas de control y accesos, entre otros.

El actual aparcamiento de larga estancia y abonados formó parte del proyecto de ampliación y remodelación del antiguo edificio terminal en 1995 y había sido objeto de diversas actuaciones de mantenimiento. Con esta obra de mejora se pretende una adecuación total de las instalaciones a los actuales usos y una mejora sustancial de la calidad en el servicio a usuarios y viajeros, según informa Aena.