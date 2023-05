Los fisioterapeutas que trabajan en la red pública urgen más plazas y mayor reconocimiento de la Conselleria de Sanidad. Cerca de 250 profesionales de toda la Comunidad Valenciana participan desde este jueves y hasta hoy en unas jornadas en el Centro de Congresos de Elche en las que se trata de conectar a este gremio y abordar sus necesidades, como que se tenga en cuenta la derivación directa de los pacientes, llegar a estar en espacios como Urgencias como sí ocurre en otros países y que la carga de trabajo no sea tan grande.

Por otro lado, otro reto importante es que se les reconozca como un pilar importante, ya que aproximadamente sólo uno de cada diez fisioterapeutas trabajan en el sector público.

Más plazas

En la actualidad, alrededor de 600 fisioterapeutas prestan sus servicios en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana, cuando hay unos 6.000 colegiados, cifra que aunque se ha incrementado continua siendo muy insuficiente.

De hecho, según el último estudio del sindicato SATSE Comunidad Valenciana hay un fisioterapeuta por cada 26.830 personas en Atención Primaria y uno por cada 15.041 en hospitales, cuando debería ser de uno por cada 1.000 según la Organización Mundial de la Salud, apuntan fuentes de la organización. Cifras que evidencian un claro déficit estructural de fisioterapeutas para poder ofrecer la atención que requiere la sociedad, explican.

Las jornadas, promovidas por el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), la Sociedad Científica Valenciana de Fisioterapia (SOCIVAFIS) y el sindicato SATSE Comunidad Valenciana, trata de visibilizar que hay una escasez de profesionales para cubrir la creciente demanda de fisioterapia; una situación que se acentúa por el envejecimiento de la población.

Mesas redondas

Este jueves se realizaron varios talleres mientras que la jornada de hoy trataba de abordar desde diferentes prismas, y a través de mesas redondas, cómo está el oficio y cuáles son las líneas de investigación abiertas sobre cuestiones como el dolor crónico.

La secretaria autonómica de Salud Pública, Ofelia Gimeno, ha reconocido que hay una necesidad de que los fisioterapeutas en la sanidad pública formen parte de equipos multidisciplinares que hay que mejorar la calidad de atención "y dar a la fisioterapia el valor y el espacio que le corresponde”.

El decano del Colegio de Fisioterapeutas, Josep Benítez; ha destacado, por su parte, que a menudo "no cuentan con nosotros" porque desconocen los beneficios que aporta la intervención del fisioterapeuta "pero cuando lo conocen, son los primeros en solicitarla”. Al encuentro también ha asistido el presidente de la jornada y de SOCIVAFIS, Jorge Roses; el gerente del Departamento de Salud del Hospital General de Elche, Carlos Gosálbez así como Mª Luz Gascó, secretaria de SATSE Comunidad Valenciana.

Neonatos

A preguntas de INFORMACIÓN la profesional recalcado que la figura del fisioterapeuta no sólo es importante en centros de rehabilitación si no "que es esencial en las salas de neurología, cardiogía, en las UCIs y UCIs de neonatos porque se ha visto que con técnicas de fisioterapia el neonato succiona mucho antes y acorta el tiempo de permanencia en la UCI, es esencial y la administración tiene que darse cuenta de que la inversión de profesionales es un ahorro en el gasto sanitario".

La representante sindical ha explicado que al paciente no sólo hay que conseguir curarlo, "si no que sea independiente en su vida y tenga calidad de vida". Por ello quiere que se visibilice una profesión que puede ser clave para la recuperación de diferentes patologías o ante un ictus, por ejemplo. Sin embargo, reprueba que hasta la fecha un graduado en fisioterapia no pueda llegar a órganos de gestión y entrar en el grupo A.

Llegar a Urgencias

Rocío Chiva, coordinadora de la comisión de Sanidad Pública del colegio de Fisioterapia, destaca que cada vez hay más demanda porque la gente es más mayor, o hace más deporte, y necesita más asistencia. "Estamos intentado ser un colectivo más unido y queremos llegar a más sitios, nos gustaría llegar a Urgencias como en otros países y en UCI faltan muchos fisioterapeutas, y en hospitalaria en general". Al hilo, destaca que en los centros de salud están colapsados y están considerados como unidad de apoyo y no unidad básica, "y no en todos los centros de salud hay fisioterapia". Sin embargo, perciben que cada vez están más representados "y los médicos de todas las especialidades nos demandan".

"Lamentablemente en España en la sanidad pública salvo alguna comunidad que sea pionera no existen los servicios de fisioterapia como tal, si no que son de rehabilitación", apunta igualmente José Ángel González, director de Fisioterapia al día, revista del colegio.

Entiende que los profesionales irán ganando garantías con el paso del tiempo ya que reconocen que la profesión es muy joven a nivel nacional, ya que apenas tiene algo más de seis décadas de andadura en comparación con enfermería o medicina, cuando en Estados Unidos o Francia está reglada desde hace más de un siglo. Aún y así, pese a que se congratulan de que en su tiempo naciese en la Comunidad la primera escuela universitaria de toda España sobre fisioterapia "y sin embargo estamos todavía en pañales en lo público".

Promoción de la salud

María José Llacer, profesora de la Universidad de València, ejerce como fisioterapeuta en Atención Primaria desde hace 26 años y también ha dedicado una parte de su vida a trabajar en el ámbito hospitalario. Resalta a este diario que en la Comunidad Valenciana está la peculiaridad de que está muy desdibujada la organización de este colectivo en los centros de salud. "Estamos haciendo lo mismo que en el hospital, la patología preferente, nos come todo el tiempo y el personal y los recursos sólo podemos atender eso y muy poco el trabajo de prevención y promoción de la salud".

Indica que el envejecimiento y el sedentarismo está dando muchas consultas. Estima que el 20% de ellas son por dolor que se cronifica porque no fueron atendidos en tiempo y forma por las listas de espera de más de medio año para ser tratados, "y cuando hay derivación adecuada del médico de familia observamos que el paciente no cronifica". La profesional reclama que el paciente también forme parte activa del tratamiento "porque ese sistema paternalista de voy al fisio que me haga o al médico que me ve no es sostenible y también hay que educar al paciente para que tome las riendas de su salud, y la prevención es la clave del que sistema sanitario universal y gratuito se mantenga".