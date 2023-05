Fue diseñado para facilitar la movilidad y el ahorro, pero (sin descuidar su principal cometido) se ha convertido en una poderosa fábrica de anécdotas. ¿Que de qué estamos hablando? De Blablacar, evidentemente. Un servicio creado para que las personas puedan compartir coche, gastos y con ello, una parte de su tiempo, lo que ha propiciado en más de una ocasión situaciones disparatadas, y no por ello desagradables. Así lo demuestra el caso de una joven de Elche, cuya experiencia como usuaria de la plataforma se podría catalogar de "excelente".

Al menos, esa es la opinión que tienen sobre ella algunas de las personas con las que ha compartido viaje. La chica ha querido presumir de este verdadero hito personal y ha publicado en su cuenta de Twitter una captura de pantalla del apartado valoraciones que muestra los comentarios que le han dedicado un par de usuarios.

El amable (incluso, cariñoso) tono de las palabras queda totalmente revelado en el texto previo a la imagen. "Nadie jamás podrá bajarme la autoestima gracias a las valoraciones que me deja la gente en Blablacar", dice la usuaria sobre las opiniones que ha recibido y que han encantado a miles de personas, tal como indica el número de interacciones que ha generado la publicación.

nadie jamás podrá bajarme la autoestima gracias a las valoraciones que me deja la gente en blablacar pic.twitter.com/9gv6SmKxQO — esthrés (@esthreees) 25 de abril de 2023

Antes de analizar el contenido de las valoraciones es necesario atender a un detalle no menor que se puede apreciar en el pantallazo difundido por la chica. Y es que tal como se puede ver, las reseñas fueron publicadas en julio de 2021. Han pasado casi dos años desde entonces y la joven no las olvida, un hecho que tal vez refleja el incalculable valor que la protagonista de esta historia da a los comentarios firmados por unos usuarios, que no lo olvidemos, no son mucho más que dos desconocidos (tanto para nosotros como para ella) de los que sólo sabemos sus nombres: Rubén y Rafael.

En principio, ellos tampoco se conocen entre sí, pero ambos coinciden en su juicio sobre la joven ilicitana, a la que regalan algunos de los términos más afectuosos que hay en el diccionario. "Un cielo", expresa uno de ellos, que la define como "conversadora, simpática y divertida" y que incluso deja abierta la puerta a un segundo viaje: "Para repetir".

Algo más elocuente es el responsable de la otra valoración, que en cualquier caso, resulta igual de positiva. "Chica puntual y habladora. Muy recomendable", reza el inicio de una reseña que parece más tímida y fría en un principio, pero que libera todo un torrente de emociones en su parte final: "Hace que un viaje largo pase enseguida".

No sabemos qué motivos llevó a ambos a agasajar a la joven con tan gentiles palabras (que sobrepasan el umbral de lo puramente protocolario pero sin llegar a incomodar), y habla muy bien de los dos (por supuesto, también de ella) hacer gala de una cordialidad a priori altruista. Pasara lo que pasara en el interior del coche, lo cierto es que hay multitud de parejas, familiares y amigos que nunca se han dedicado palabras tan afectuosas como las que aparecen en esta historia.