Los vecinos de Algoda y Matola de Elche llevan cuatro meses consternados. Es el tiempo que ha transcurrido desde que un coche, haciendo una maniobra, destrozó la figura de la virgen que está frente a la parroquia de María Auxiliadora. La aseguradora tendría que haber repuesto ya la figura, pero los vecinos siguen esperando.

La estatua preside la replaceta que está frente a la iglesia de Algoda, que es donde los niños y niñas de estas pedanías hacen la catequesis. Muchos de ellos quieren hacer allí también la comunión y no puede faltar al salir una foto junto a la Virgen. Foto que este año, al menos de momento, no va a ser posible.

Este domingo se celebrarán las primeras comuniones y la tradicional fotografía, que se guarda como recuerdo de ese inolvidable día, se la perderán los niños y niñas. Ni el pedestal quedó tras el fuerte impacto del vehículo, que hizo añicos la pequeña y frágil figura, que no encontró auxilio.

La tristeza invadió a los vecinos de estas partidas rurales que vieron cómo su querida estatua de la patrona de Algoda quedaba tirada por los suelos en varios trozos.

El conductor del vehículo que chocó contra ella dio parte a la Policía y a su seguro. La replaceta es propiedad de la Iglesia. El párroco se puso en contacto con el Obispado de Orihuela-Alicante y se encargó otra estatua de María Auxiliadora, que debe pagar la aseguradora del vehículo que causó los daños.

Los vecinos confiaban en que llegaría a tiempo para la temporada de comuniones, este mes de mayo, pero, según denuncian, la compañía de seguros aún no ha hecho efectivo el pago.

Uno de los vecinos de Algoda, cuya hija hace la comunión el próximo domingo, lamenta que no podrán hacerse las fotos familiares con la patrona, como querían. «Llevaba tiempo diciendo al Ayuntamiento de Elche que se acotara la zona porque se usaba como parking y había algunos conductores que no miraban y era peligroso», critica Emiliano Fraga.

No obstante, según asegura este vecino, no fue hasta que ocurrió este accidente cuando se acotó el recinto. «A los pocos días vino una brigada y colocó barreras para que no se pudiera aparcar», señala. El terreno, según los testimonios recogidos, pertenece a la Iglesia.

Taller

Según este vecino, tal y como le ha trasladado la alcaldesa pedánea, la nueva estatua de la Virgen María Auxiliadora la ha fabricado ya un taller de Orihuela, y allí permanece a la espera de que la aseguradora abone el coste. «El accidente fue en enero, no entendemos los vecinos cómo puede ser que haya pasado tanta tiempo para que pague el seguro», indica Emiliano. «Los padres de quienes tenemos a hijos que van a hacer la comunión este mes de mayo estamos muy enfadados, todos se preguntan si se repondrá a tiempo la Virgen para poder hacerse las fotos», añade.

Pero, visto lo visto, será complicado que los niños y niñas vestidos de comunión este año tengan su recuerdo inmortalizado junto a María Auxiliadora. A la parroquia suelen ir vecinos tanto de Algoda como de Matola y también de la cercana pedanía de Puçol.

No solo las comuniones, en esta replaceta es donde suelen celebrarse los actos de las fiestas patronales de Algoda que comienzan el próximo 19 de mayo. Parece que la patrona tampoco presidirá esta replaceta para esas fechas. «Es una pena que se hagan las comuniones y las fiestas sin la imagen de su patrona presenciándolo», lamentan los vecinos.