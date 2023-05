Preguntas sin contestar a Alberdi

Allá donde esté, Juan Antonio Alberdi tendrá una sonrisa y no por lo que está pasando sino porque al concejal de Vox se le veía un hombre feliz. La denuncia que llevó ante Anticorrupción en otoño sobre sus sospechas sobre irregularidades en los contratos menores en el Ayuntamiento de Elche ha aflorado con una investigación contra tres técnicos por tres delitos cuando él ya no está entre nosotros.

El relato de hechos que llevan al fiscal a solicitar al juzgado la apertura de una investigación sigue al pie de la letra las sospechas del edil y nadie puede decir que no estaba avisado porque en el pleno del pasado 31 de octubre, en el turno de preguntas, el concejal de Vox se levantó para interpelar al edil de Deportes por uno de estos contratos, ahora bajo sospecha. Era el de la sustitución de la valla que separa la piscina de la pista de tenis del polideportivo de El Altet, cuya memoria técnica fue firmada el 20 de noviembre de 2020.

Dos presupuestos

En la crónica que firmaba mi compañero Jesús Mula, Contratos a media luz, contaba que Alberdi relató en esa sesión que dos presupuestos, uno de ellos a mano, se presentaron esa misma fecha, mientras que un tercero se recibió al día siguiente, «estos dos últimos sin mediciones ni precios de las partidas», concretaba el edil. Además, el informe de propuesta de adjudicación, según remarcó, tiene también fecha del 20 de noviembre. Ante todo ello preguntó si era normal que una de las empresas presentara un precio inferior a los 40.000 euros y otras doslo hicieran con una oferta superior de ese precio en un contrato menor, con lo cual quedaban excluidas. «¿Es normal la rapidez y eficacia no solo en elaborar la memoria técnica sino también enviarla a las tres empresas, recibir sus presupuestos y realizar la propuesta de adjudicación el mismo día? ¿Es normal la rapidez, eficacia y clarividencia de realizar la adjudicación el mismo día 20 cuando uno de los tres presupuestos es de fecha 21?», decía Alberdi. El edil de Deportes, Vicente Alberola, explicó entonces a INFORMACIÓN que un temporal tumbó la valla y que hubo que actuar urgentemente para evitar cualquier peligro. A su juicio todo se hizo bien.

Ayer, el equipo de gobierno hizo un comunicado con respecto a las informaciones sobre esta investigación publicadas por varios medios y que dice desconocer (bueno, si ven el vídeo de la intervención de Alberdi de aquel día o hubieran estado más atentos se podrían hacer una idea de qué es lo que este contó al fiscal y que ha sido crédito suficiente para ver indicios racionales de delito y abrir una investigación judicial con todas las garantías para los, me atrevo a adelantar, futuros técnicos investigados.

"Máxima colaboración"

«El equipo de gobierno va a ofrecer la máxima colaboración del Ayuntamiento a cualquier petición que la Justicia requiera sobre la tramitación de cinco expedientes de contratos menores de varios departamentos municipales. El gobierno municipal ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que la Fiscalía ha presentado un informe al juzgado para que proceda a una investigación. El equipo de gobierno va a facilitar toda aquella información que el juzgado solicite al Ayuntamiento con total transparencia en la gestión pública y en aras al buen gobierno. Así mismo, muestra confianza en el trabajo de los técnicos municipales. Puesto que el Ayuntamiento de Elche no ha recibido, a día de hoy, ninguna comunicación por parte del juzgado, el equipo de gobierno quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y reitera que este Ayuntamiento trabaja con seriedad, transparencia y absoluta consideración a los procedimientos municipales».

Dar explicaciones

El PP, como se pueden imaginar, no ha sido tan tibio. Ayer, el edil José Navarro dijo, «Carlos González es el responsable político de todo lo que sucede en el Ayuntamiento y debe dar explicaciones. Se esconde detrás de un comunicado oficial y no da la cara, siendo él el máximo responsable político. Debe dar explicaciones detalladas y no ocultarse detrás de un comunicado en el que únicamente dice que colaborará con la justicia. Una colaboración, que no olvidemos es su obligación. Esta situación, vuelve a poner de manifiesto que la gestión de Carlos González al frente de este Ayuntamiento está salpicada por la corrupción».

Es difícil entender que técnicos de diferentes áreas comentan errores y lo es más que estén en connivencia, pero todo eso es lo que se investiga y el alcalde, lo sepa o no por una vía oficial, algo más debería hacer o decir.