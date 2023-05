En plena polémica por los precios del alquiler y los anuncios por parte del Gobierno anunciando miles de pisos, Elche Acoge se ha hecho eco de la situación que sufren cientos de familias en la ciudad que carecen de una vivienda digna y de la que nadie habla. Se trata de los migrantes.

"Los grupos en riesgo de exclusión social, como es el caso de colectivos de migrantes, están padeciendo más estrés por todos los problemas relacionados con la vivienda, uno de los asuntos que más preocupan en Elche y en el conjunto del país", explican desde la ONG. Para Rosario Lucas, trabajadora social y responsable del área Social y de Vivienda de la Fundación Elche Acoge “el mercado inmobiliario exige unos requisitos abusivos para el alquiler lo que obviamente perjudica a los colectivos más vulnerables como pueden ser los grupos de migrados y los refugiados”. La ONG atendió en el último año en torno a 800 familias desde el área Social y de Vivienda.

Pisos sin condiciones en Elche

En este contexto se ha detectado, explica Elche Acoge, "un número importante, más de 300 familias, que habitan en pisos que no cumplen con unas condiciones mínimas para garantizar su bienestar". Se trata de una situación que se agrava con el hacinamiento al que muchos se ven obligados por pura necesidad con el fin de compartir gastos. El cobrar una nómina “insuficiente” es el argumento que reciben en no pocas ocasiones los afectados para acceder a un piso digno, situación que se complica para las personas y familias migrantes en situación irregular, los llamados “sin papeles” que no disponen de autorización de residencia y de trabajo, abocados a la economía informal; se han detectado en este sentido 222 casos. Todo esto incide en las dificultades con las que se encuentran para poder empadronarse en el municipio, condición imprescindible para regularizar su situación, así como para acceder a los servicios de salud, prestaciones sociales y ayudas económicas.

Elche Acoge tiene como objetivo reforzar el área Social y de Vivienda para combatir uno de los derechos más elementales de cualquier persona o familia, al margen de procedencias. “Queremos que la sociedad sea más consciente de este problema que afecta a las familias que han pedido acogida en la sociedad ilicitana en busca de una vida mejor, de una segunda oportunidad”, apunta la trabajadora social de la organización.