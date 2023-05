Hasta quejarse es una misión imposible en la Seguridad Social y si no que se lo digan a una vecina de Elche que trató de presentar un escrito para denunciar que lleva desde enero esperando a una cita para ser atendida de forma presencial. Cuando se dispuso a ello, la indicación que recibió por parte del guardia de seguridad que estaba en la puerta fue que acudiera a la oficina de Correos para presentar la queja a través de una carta certificada.

A sus 61 años y con intención de jubilarse M.R. se quedó perpleja, pero sobre todo, se llenó de impotencia al ver las trabas que hay para poder acceder a un servicio público que además está en el punto de mira por la venta de citas en los locutorios. Tanto es así que la Policía Nacional está investigando si tras las tramas para vender citas previas en las oficinas de la Seguridad Social en Alicante está el ataque de un hacker que habría accedido de manera ilegal a los servicios informáticos de la Administración Central, como ya publicó este diario. Una realidad que esta ilicitana también pudo comprobar de primera mano al ver que de ninguna de las maneras podía conseguir un turno para ser atendida.

La odisea para esta mujer comenzó hace casi medio año cuando acudió a la oficina del Sector V para informarse sobre la jubilación anticipada y sobre lo que le correspondería cobrar. «Fui a la Tesorería y allí me dijeron que fuera a la oficina de Correos a pedir una cita presencial, que certificara la carta y así lo hice», explica la afectada.

Después de soportar otra cola en las instalaciones de servicio postal registró su petición de cita, rellenó sus datos y quedó a la espera de que le concedieran día y hora para ser atendida por un funcionario o funcionaria. Una contestación que hasta ahora no ha recibido.

A raíz de aquello, a esta ilicitana le acabaron diciendo en su barrio que locutorios de la ciudad daban citas con la Seguridad Social para el día siguiente y por un módico precio de 5 euros. «Cuando me enteré de esto me molestó tanto que me fue otra vez a la oficina de la Tesorería a presentar una hoja de reclamación, allí me llegaron a decir que la culpa era nuestra por hacer uso de esos servicios en los centros de llamadas», relata la afectada.

Sin embargo, su sorpresa e indignación fueron mayúsculas cuando le dijeron que si quería que la queja les llegara tenía que dirigirse también a Correos para certificarla, volver a pagar las tasas correspondientes y mandarla por este canal.

No obstante, este camino de obstáculos para lograr la ansiada cita no pudo con esta ilicitana quien descartó quedarse sentada. «Después de un día entero literalmente pegada al móvil mis familiares y yo conseguí que me atendieran telefónicamente, pero no me resolvieron las dudas y les reclamé que me recibieran», narra la mujer.

Final feliz

Por suerte, según la afectada, la buena voluntad de la funcionaria que le atendió y que le llegó a reconocer la saturación que hay en Elche, consiguió un turno para el próximo mes de junio.

El caso de esta ilicitana es solo un ejemplo de las quejas que le están lloviendo no solo en la ciudad de las palmeras, sino en el resto de la provincia, a la Tesorería de la Seguridad Social.

Ella, tras varios meses de quebraderos de cabeza, ha logrado por la vía oficial día y hora para ser atendida, sin embargo, ha querido denunciar públicamente el colapso que está haciendo inaccesible para muchos este necesario servicio público y, por otro lado, los atajos clandestinos que siguen ofreciendo los locutorios para sortear las largas esperas.