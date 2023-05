Recordaba que el primer día que llegó a la Policía Local le pidieron que se identificara con el DNI pese a que todo el mundo sabía que era el nuevo jefe de Elche, pero había sido militar durante 31 años y eso se había convertido en un muro para los 300 agentes de los que se había hecho cargo sin siquiera conocerlo.

Manuel Calvache Sánchez, hasta el día de su jubilación, marcó un antes y un después en lo que no era más que un cuerpo municipal menor y casi olvidado por muchos concejales.

Profesionalizó la organización

Se ganó a los sindicatos, estableció un cuadro de mandos, convenció al alcalde Diego Macià de la necesaria inversión que hacía falta y profesionalizó la organización, generando servicios especializados muchos de los cuales le han sobrevivido y son un santo y seña de la actual Policía Local de Elche. El que fuera edil de Seguridad Ciudadana, ANtonio AMorós, lo definió como "el padre que modernizó la Policía Local de Elche. Hoy ha fallecido en Alicante, donde residía.

Abrir la Policía Local

Era un hombre enérgico, muy enérgico, pero siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, se granjeó la amistad de todos los periodistas que dejaron de ver al jefe de la Policía Local como un enemigo. Esto permitió abrir el cuerpo a los medios de comunicación y poder enseñar de una forma didáctica lo que se hacía por los agentes en decenas de reportajes que terminaron por mostrar una labor gris y difícil.

Calvache siempre cogía el teléfono, por dura que fuera la llamada y difícil el momento, que los hubo. Era una persona íntegra. Recordaba la muerte del agente Cañete como el momento más difíciles de su vida al frente de la Jefatura Local.

Jubilación

Se marchó en mayo de 2007 al llegar a la edad de jubilación, los 65 años, con pena. Y, como tanta gente que no sabe qué hacer cuando llega a esta edad, empleó esas clásicas frases que todos utilizan: "hay que devolver a la familia el tiempo que le hemos quitado", pero la realidad es que su familia eran los agentes a su mando. La otra, la de casa, sabía bien con quién se había casado: con un servidor público.

Medalla de oro al mérito policial

Días antes de su marcha, los homenajes y reconocimientos a su labor se sucedían. En una entrevista con INFORMACIÓN esto decía: " Yo no tengo palabras... Estoy avergonzado. Eso es probablemente lo que mejor defina lo que siento: vergüenza. He trabajado con profesionalidad y tan a gusto que no me ha supuesto ningún esfuerzo y he recibido más de lo que me hubiera podido imaginar. Mientras viva, el recuerdo que tengo de estos años será algo imborrable". El Ayuntamiento de Elche, antes de su marcha, le puso la medalla de oro al mérito policial. Solo hay que decir que esa corporación institucionalizó el reconocimiento con Calvache.

Calvache se fue de la Policía Local de Elche con pena. ¿Cómo le gustaría que le recordaran?, le pregunté. "Como una persona responsable que siempre ha intentado lo mejor para la Policía Local porque es lo que siempre he pretendido, que los agentes sintieran que su jefe era responsable no sólo de dar órdenes sino de dar la cara por todos ellos y en cualquier momento".

Buenos agentes

¿Qué le ha dicho a esos 300 agentes de los cuales se despide?, le pregunté. "Se lo he dicho por carta. He pedido disculpas a aquellos que he defraudado y mi única justificación es que es imposible gestionar a gusto de todos. Pero también les he dicho que, para que una Policía Local funcione bien, es necesario como elemento básico el disponer de buenos agentes y que, para que el conjunto funcione, cada uno debe hacerlo bien. Les he pedido que no pierdan el compañerismo y les he insistido en la educación y la compostura en el trato con los ciudadanos. Pero, sobre todo, les he dado las gracias".