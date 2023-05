"El éxito fue el resultado del trabajo de todos; día tras día, turno tras turno, colega tras colega, desde hace mucho tiempo". Es uno de los testimonios que el profesorado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha recopilado entre los profesionales de la salud pública durante la pandemia de covid. El estudio evalúa las experiencias de quienes estuvieron en primera línea luchando contra una enfermedad que era desconocida.

El trabajo concluye que el compromiso y la vocación fueron determinantes para superar la sobrecarga laboral del personal sanitario en los hospitales públicos españoles. El estudio realizado por profesorado de la UMH se ha publicado en la revista Frontiers in Public Health.

Este análisis cualitativo, realizado mediante entrevistas, explora el impacto en la salud del personal sanitario que trabajó durante la pandemia de Covid-19, así como las estrategias adaptativas que desarrollaron, el apoyo institucional, los cambios en la organización del trabajo, la calidad de la atención dispensada tanto a pacientes con coronavirus como a otros y las lecciones aprendidas.

La profesora María Pastor, del departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH, junto a investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública y del Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao, han publicado este trabajo bajo el título: "Sabías que tenías que estar allí, tenía que hacerse": Experiencias de profesionales de la salud que se enfrentaron a la pandemia de Covid-19 en un hospital público español (‘You knew you had to be there, it had to be done’: Experiences of health professionals who faced the Covid-19 pandemic in one public hospital in Spain).

En el estudio han participado catorce profesionales de los Servicios de Medicina Preventiva, Urgencias y Medicina Interna y de la Unidad de Cuidados Intensivos que mostraron un fuerte espíritu colectivo y sentido de solidaridad.

Testimonios

Los testimonios, a día de hoy, ponen los pelos de punta. "Ibas hacia lo desconocido, pero sabías que tenías que estar allí, tenía que hacerse", resume una de las profesionales sanitarias participantes en el estudio. "El éxito fue el resultado del trabajo de todos; día tras día, turno tras turno, colega tras colega, desde hace mucho tiempo", señala otra.

"Lo habrás visto en la tele, cuando los pacientes estaban siendo dados de alta de la UCI, como todos los acompañaban", recuerda esa misma profesional. "No te imaginas la cantidad de trabajo y la cantidad de horas, y la cantidad de esfuerzo, que hay detrás de todo", añade.

Para otros, “poder colaborar entre especialidades fue muy importante, especialidades como rehabilitación, anestesia, neurología, psiquiatría… Así, se ampliaron mucho los equipos asistenciales de las UCI; además la enfermería, que siempre tiene un papel muy importante, sobre todo en cuidados críticos, hubo un espíritu de colaboración y sinergia que ayudó mucho", concluye otro sanitario.

Según señala profesora de la UMH María Pastor, los problemas de salud de los sanitarios, como insomnio, crisis hipertensivas o ansiedad por los altos niveles de estrés físico y emocional asociados a la sobrecarga y a las condiciones de trabajo, no desembocaron en bajas laborales.

Por el contrario, el estudio determina que el alto nivel de compromiso y vocación observado fueron factores que ayudaron a las personas a adaptarse a los intensos ritmos de trabajo y protocolos en continuo cambio.

Necesidad de un plan de contingencia

Después de un análisis de las experiencias de estos profesionales sanitarios durante la pandemia, se ha observado que la familia, el apoyo social y la camaradería en el trabajo fueron estrategias de afrontamiento efectivas.

La experiencia directa de los profesionales sugiere la necesidad de un plan de contingencia adaptado a cada contexto organizacional, que incluya apoyo psicológico, provisión de materiales adecuados y medidas organizacionales efectivas.

Las propuestas de mejora incluyen la necesidad de capacitación continua en el cuidado del paciente crítico en todos los niveles de atención, así como la permanencia en el puesto de trabajo de los profesionales formados en conocimientos teóricos y prácticos durante la pandemia.

Este estudio fue financiado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), del Instituto de Salud Carlos III.