El Hospital General Universitario de Elche ha celebrado hoy el acto de bienvenida de los 59 internos residentes que cursarán su formación en el centro ilicitano, así como la despedida de los 53 especialistas que finalizan su formación este año. Este año comienzan su formación cuatro residentes más que el pasado año y la finalizan 10 más que el año anterior.

De los residentes que finalizan, 41 se han formado en especialidades médicas con unidad docente en el hospital, siete residentes en especialidades médicas con unidad docente externa al hospital (Atención Familiar de Familia y Comunitaria de Alicante, Medicina Preventiva, etc) y seis residentes en Enfermería.

El evento ha sido inaugurado por el director gerente del Departamento de Salud Elche-Hospital General, Carlos Gosálbez, a quién han acompañado, el director médico del departamento, Jaume Sastre, el director de Enfermería del departamento, Francisco Carrasco y el jefe de Estudios del departamento, el doctor Félix Gutiérrez.

Formación en el Hospital General de Elche

El Hospital General Universitario de Elche destaca especialmente por su faceta docente y su larga experiencia acumulada a lo largo de sus 45 años como centro acreditado para la formación de especialistas. En estas más de cuatro décadas, el hospital se ha convertido en un centro de reconocido prestigio para formar a futuros profesionales, explican desde su gabinete de comunicación.

"Actualmente el departamento dispone de programas formativos en un total de 31 especialidades acreditadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este año el departamento ofrece un total de 59 plazas, distribuidas de la siguiente forma: 43 plazas MIR (Medicina), nueve de EIR (Enfermería), cuatro de FIR (Farmacia), dos de PIR (Psicología) y uno QIR (Química)", aseguran en la nota.

Excelencia en docencia

Es necesario destacar que conseguir la acreditación por parte del Ministerio de Sanidad supone para cada servicio cumplir requisitos de elevada actividad tanto asistencial, como docente e investigadora. Esto implica que tanto las nuevas especialidades acreditadas, como las especialidades que ya cuentan con la acreditación, cumplen con los exigentes indicadores de calidad necesarios.

En ese sentido, el doctor Félix Gutiérrez, Jefe de Estudios del departamento, explica que “el hospital es ya uno de los principales centros para la formación de especialistas de la Comunidad Valenciana. En los últimos años ha habido una ampliación importante de la oferta formativa con la acreditación de nuevas Especialidades Médicas (Anatomía Patológica, Urología, Nefrología, Neumología y Hematología) y dos de Enfermería (Enfermería del Trabajo y Enfermería Pediátrica). Además, se ha creado la Unidad Multiprofesional de Pediatría y está en trámite la acreditación de la Unidad Multiprofesional de Salud Mental.

En paralelo algunas especialidades han aumentado su capacidad docente (Neurología, Medicina Intensiva, Medicina Interna y Radiodiagnóstico). El objetivo es continuar desarrollando la oferta docente del Hospital y solicitar la formación de especialistas en Otorrinolaringología, Rehabilitación y aumentar las plazas de Cardiología”.

Galardones MIR

En el evento, todos los residentes que han finalizado su formación han sido obsequiados con diplomas conmemorativos, entregados por los miembros de la Dirección del Departamento Sanitario. Este es el decimoséptimo año consecutivo en que la Comisión de Docencia promueve los “Premios Final de Residencia” que han sido entregados en el evento.

El premio “Final de Residencia a la mejor Trayectoria formativa y científica”, que desde hace unos años recibe el nombre de “Premio Dr. Rafael Calpena” en honor al Dr. Rafael Calpena, se ha concedido a Paula Mascarell Arlandis, R5 de Medicina Interna.

Mensaje a los residentes

El Dr. Calpena, Catedrático Emérito de la UMH, que fue jefe del Servicio de Cirugía General hasta su jubilación. Este año no ha querido perderse este tradicional acto y ha sido el encargado de entregar el premio en persona al galardonado. Además, ha dirigido un emotivo mensaje a los residentes.

Por otro lado, se ha otorgado el “Premio a la Mejor Sesión General presentada en el curso 2022-2023” que en este caso ha sido para la sesión titulada “Lo que no se sospecha no se diagnostica. Una enfermedad rara con afectación multisistémica” de Selene Falcón Vega, R5 de Medicina Interna, Carmen Roque Solá, R1 de Radiodiagnóstico, Marina del Río López, R2 de Cardiología y Pedro Llopis Sánchez, R2 de Anatomía Patológica.

Asimismo, en el evento se ha otorgado el “Premio a la mejor Publicación Científica en la que participe un Residente del curso 2022-2023 del Hospital General Universitario de Elche” que ha recaído en el artículo Assessment of body composition as an indicator of early peripheral parenteral nutrition therapy in patients undergoing colorrectal cáncer surgery in an enhanced recovery program” de X Cristina Lillo García.

Menciones especiales

Se han otorgado también 3 menciones especiales al “Mejor Proyecto Fin de Residencia Promoción 2023”. Los galardonados con esta mención han sido Elena Moreno Pérez, de Obstetricia y Ginecología, con el Proyecto titulado “Aplicación clínica del cociente angiogénico SFLT-1/PIGF en el manejo de la restricción del crecimiento fetal de debut tardío”.

Otra de las menciones ha recaído en Marina Belda Ferré, de Urología, con el Proyecto titulado “Generación de modelos 3D de bajo coste a partir de imágenes médicas de pacientes con tumores renales y su aplicabilidad en la planificación quirúrgica de la nefrectomía parcial laparoscópica”.

Más premios

Y por último, la tercera mención se ha concedido ex aequo, es decir, con igualdad de mérito ambas, a Elena Gil Sarrión, de Pediatría, con el Proyecto titulado “Relación entre el índice de perfusión y la presencia de ductos arterioso persistente en el prematuro”; y a Teresa Bonanad Carrasco, de Enfermería Pediátrica con el Proyecto titulado “Efectividad de la distracción audiovisual y la termoestimulación en combinación con la vibración como herramientas para el alivio del dolor durante la vacunación en población pediátrica”.