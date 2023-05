Fue el 14 de marzo. A mitad de la tarde sonó el teléfono en la redacción, a una de esas horas casi ya intempestivas en las que uno lo ve y sabe que anuncian cambios que obligarán a retocar el periódico y la web. Al otro lado del móvil alguien confirmaba que las negociaciones que habían reanudado en secreto Compromís con Podemos estaban rotas de forma definitiva en Elche. No había posibilidad de una coalición para el 28M, como sí ha existido en otras localidades con una marca blanca, Guanyar.

A continuación llamamos a la formación morada para conocer su opinión y no salían de su asombro. Dieron a entender que se habían levantado horas antes de la reunión manteniendo la esperanza de un acuerdo. Sin quererlo, fuimos los mensajeros de algo que aseguraron no sabían. Aquel día pensé que las posibilidades que si las posibilidades de que la izquierda mantuviera la Alcaldía pasaban por ese acuerdo no iba a ser posible.

Votos

La pregunta ahora de si una hipotética coalición Compromís+Unidas Podemos entonces hubiera mantenido a un alcalde de izquierdas en Elche tras las municipales del 28M ya tiene contestación: No, ni así se habría mantenido. Los 2.405 votos que ha obtenido la formación morada este domingo, que le suponen perder prácticamente la mitad de los que obtuvo en 2019 (4.660) sí habrían valido para que Marian Campello obtuviera su puesto en el plenario pero lo hubiera sido a costa del número 12 del PSOE de Elche. Es decir, la suma seguiría siendo 13 (11+2) entre los socialistas y la coalición de las izquierdas por los 14 de PP y Vox (11+3). El PSOE ha mejorado resultado en estas municipales, tanto en votos como en porcentaje, pero el último asiento de los 27 era el suyo y le ha costado 3.349 votos, al PP el suyo 3.824 a Vox 4.286 y a Compromís 4.289.

Primarias

Dos meses y medio antes de aquella llamada a la redacción, a finales de diciembre de 2022, Compromís anunció un proceso de primarias porque Esther Díez y Marian Campello, quienes representan a dos de las partes de este proyecto de izquierda nacionalista pero enfrentadas en muchos aspectos de lo ideológico, no se habían puesto de acuerdo en cómo elaborar la lista a las municipales.

Campello apostaba por meter a Podemos en el número 3 mientras que Díez era partidaria de ofrecerles el 4 y acercar al concejal Felip Sànchez a una hipotética reedición como munícipe porque, gracias a esos 4.660 avales que presentaban los morados de sus resultados en 2019 para ser incluidos, se recuperaría un edil o quizá dos en función de la caprichosa Ley d'Hont. Unidas, creo, fue mucho más generosa en este proceso porque Compromís había obtenido 6.598 (menos de 2.000 sufragios más que el que iba a ser su socio) pero Díez, porque nadie más que ella ha salido a dar explicaciones, impuso que fueran el número cuatro o la nada.

Candidata Díez

Casi 1.700 personas de las 2.700 que votaron en aquellas primarias de febrero, que nadie ha sabido nunca quiénes fueron ni a que intereses respondían porque la formación funciona de una forma tan democrática que no hace falta afiliación, eligieron a Esther Díez como candidata después de que ésta, en pleno proceso plebiscitario anunciara que ganaba o se iba a su casa. Fue el 11 de febrero. Quizá ese día ganó la batalla interna pero nadie duda que esos 40 días de proceso electoral interno, porque Compromís ha sido la única lista que ha elegido candidato de forma democrática, supusieron un enorme desgaste. No lo olvidemos parte de una campaña se levanta que el descrédito de los rivales. Ahora quizá hayan pagado aquel proceso intestino de votación en las urnas porque es el único partido de los que entran al Ayuntamiento que ha perdido apoyos y porcentaje de votos. Una caída leve de un 1% en intención de voto (6,5% en 2019 a 5,48% en 2023).

Y quizá de haber llegado a un acuerdo con Podemos a finales del pasado año no habrían sido los propios electores de Compromís los que hubieran castigado a su partido o quizá sí, pero eso ya nunca lo sabremos.