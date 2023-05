Uno de los titulares que arrojan las pasadas municipales para configurar el nuevo Ayuntamiento de Elche es el resultado que ha obtenido la formación de Aurora Rodil, Vox, que se ha convertido en la tercera fuerza política y con mucha diferencia sobre Compromís, al que duplica en sufragios. Aglutina tras el 28M a uno de cada nueve votantes ilicitanos cuando en 2019 eran exactamente la mitad sus electores. Pero, ¿dónde tiene mayor predicamento?.

Elche está dividido en siete distritos electorales con un número de votantes que es bastante similar y es en el 7, que reúne a todas las pedanías del Camp d’Elx donde el partido de Santiago Abascal logra mejor resultado.

Camp d'Elx y Carrús

Ha obtenido 3.233 votos (casi triplica los de 2019, que fueron 1.393). Puede tener una explicación que la zona rural de Elche siempre haya sido más conservadora que la zona urbana y que sean votos que antaño pertenecían al PP. Y llaman también la atención otros dos datos. Uno es que en los otros seis distritos en que se divide el término municipal, que son los urbanos, en todos ha conseguido resultados muy parejos porque oscila entre los 1.751 votos del distrito 4 (Carrús Oeste) a los 1.464 del distrito 1 (zona centro y Altabix). Es decir, se ha movido en menos de 300 votos, lo cual quiere decir que la condición social de sus votantes es tan diversa como la ciudad en sí.

Por distritos

El segundo dato es precisamente que en el casco histórico de la ciudad, donde más votan al PP, ellos obtienen el peor resultado en un distrito y el mejor, es en uno de los barrios más humildes de la ciudad. En el distrito 2 (que comprende todo el sur por Corredora y avenida de Alicante) logra 1.602; en el 3 (Carrus Este), 1.478; en el 5 (el triangulo avenida de la libertad, Antonio Machado y cauce), 1.654; y en el 6 (Antonio Machado hacia el sur), 1.675 votantes.

Acuerdo entre PP y Vox

La formación ahora tiene que negociar con el PP de Pablo Ruz si le da sus votos a cambio de la responsabilidad en distintas áreas del Ayuntamiento de Elche, nadie piensa que quieran quedarse en un segundo plano y buscar acuerdos puntuales.

Hasta este momento no se ha producido ningún movimiento de forma oficial. Ruz y Aurora Rodil se felicitaron tras el resultado electoral y la buena sintonía que siempre han demostrado, a lo largo de la campaña, hace pensar que no tendrán dificultades, en teoría, para sacar a PSOE y Compromís de la Alcaldía de Elche. En cualquier caso, Carlos González se resiste a dar por perdida la batalla hasta la misma sesión de investidura. No sería la primera vez que hay sorpresas de última hora.