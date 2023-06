Alejandra Juan es una joven de 21 años que sabe muy bien lo que entraña la palabra sacrificio. Durante cinco años fue campeona nacional de remo olímpico, y, ahora que tiene el deporte en segundo plano, tiene otro reto tras haber salido victoriosa de otra competición: representar a Elche por todo lo alto.

¿Qué se le vino a la mente cuando dijeron su nombre en la gala?

Estaba muy tranquila, veía a mis compañeras y decía: «¿a quien tengo que abrazar ahora?», cuando escuché mi nombre pensaba que estábamos ensayando otra vez, que me iban a decir que empezábamos de nuevo. No podía reaccionar hasta que no subieron las autoridades, y ya me lo empecé a creer y empecé a llorar.

¿Cómo terminó la noche?

Fuimos al palacio de Altamira con las Reinas y Damas de 2022 y con la gestora, gente de la Ufece y la familia, tenía muchas ganas de ver a mis padres. Después llegué a mi pedanía, El Altet, y había una traca, muchísima gente y todos esperándome. Me puse a llorar, me hicieron un pasillo. Yo seguía en una nube y fue como subir más al cielo. Eran las cuatro de la mañana y no entendía porque seguían allí, fue muy bonito.

¿Le han aportado las convivencias?

Me he dado cuenta que puedo establecer conversaciones con personas de forma fácil, y pensaba que era bastante tímida y que me iba a costar adaptarme, pero todo lo contrario. Me llevo a todas las compañeras que han estado conmigo estos meses, todas tienen algo que aportar y con sólo mirarnos sabemos cómo nos sentimos. Ese abrazo final, aunque parezca que vamos corriendo y ya, es porque quieren verte ahí y brillar.

Desde hace una década no había una Reina de El Altet, ¿que se siente?

Para mi es llevar a El Altet a lo más alto y estoy muy orgullosa, a pesar de que justo este año ha cambiado la directiva.

¿Le ha afectado?

Con el proceso de candidatas fue un poco duro, me sentía en tierra de nadie. No sabía qué iba a pasar, pero tuve el apoyo del jurado, de la Ufece y otros presidentes que me aconsejaron…por esa parte no me sentía sola pero había una junta directiva que se ocupaba para hacer unas fiestas pero el tema de cargos festeros estaba un poco en el aire. Doy gracias a que María, la nueva presidenta, dio un paso al frente y propuso un plan de comisión, y ahora estamos con la mirada en las próximas fiestas, que yo las disfrutaré desde otro punto de vista.

«Siempre ví la Nit de l'Albà desde azoteas lejanas y quiero disfrutar del cerca del pregón porque Elche es tradición y cultura»

Aristizabal, apellido de origen vasco, ¿tiene algo que ver algo con sus raíces?

No, mi madre no es vasca, es colombiana. Vivo en El Altet de siempre y mi padre ha sido festero, miembro fundador de barracas, de llevarme a la ofrenda con tres años. Mis padres no son tan festeros como yo, que desde niña he tenido esa chispilla.

¿Cómo le gustaría que recordasen este ciclo ?

No seré una reina altiva o de un escalón superior si no que estaré con toda la gente, seremos cercanas. Que recuerden el reinado con cariño, que les gustó cómo representamos las seis a Elche y que cuando nos vean digan qué chicas tan naturales y majas.

¿A qué se dedica?

Estudio Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y estaba trabajando hasta ayer (por el sábado) con mis padres, que tienen un bar, y ayer me despidieron (risas). Ahora viene otro trabajo, que creo que me gusta más.

¿Qué destaca de las Fiestas?

Tengo muchas ganas de vivir la Nit de l’Albà porque siempre la he visto desde azoteas muy lejanas, y de disfrutar del pregón, de ver a todos los ilicitanos en la Plaça de Baix.

Es de las pocas reinas que va a compartir escenario con dos alcaldes. ¿Afortunada?

Ya vengo de un año de cambios de dos presidentes, ahora dos alcaldes…me apunto a lo que sea. Hablé con Carlos González y Pablo Ruz, y los dos son muy simpáticos y tienen un amor por Elche impresionante.

«Debería haber más difusión de la fiesta en redes porque muchas veces hay quien no viene por desinformación»

¿Qué le apasiona de Elche?

Es tradición, cultura, la gente tiene muy interiorizado el descubrimiento de la Dama, patrimonios de la humanidad como el Misteri y el Palmeral, y la gente es muy devota.

¿Debería innovar en algo la fiesta?

Me gustaría que hubiera mucha más difusión en redes sociales, es un tema súper importante, que hubiera ese plus digital, por ejemplo con vídeos cortos que la gente ve y consume, y que podría llamar a que más gente venga y colabore con la fiesta, porque muchas veces no vienen porque están desinformados.