Pablo Ruz: «Mi modelo es Vicente Quiles, Ramón Pastor y Diego Macià, grandes alcaldes con proyectos»

Tengo mucho respeto por Aurora y es cierto que aún me tengo que sentar a hablar con ellos, pero Aurora es una mujer que conoce la realidad de esta ciudad porque es médico de familia. Por eso auguro y vaticino que va a ser todo muy fácil, viable y sin problema. Al fin y al cabo hemos recibido un mandato, entre ellos y nosotros, de casi el 50% del total, eso quiere decir que la ciudad nos necesita porque quiere que las cosas cambien.

¿No espera una negociación dura?

Perdona que insista de verdad. Confío tanto en Aurora, en su capacidad de comprensión y de conocimiento de la ciudad que no me preocupa. Creo que va a ser muy poco complicado, pero vamos... a la espera de sentarnos con ellos y ver qué piden, qué necesitan, que quieren y cómo lo vamos a gestionar. Es que yo, de verdad, conozco desde hace muchos años a Aurora.

Hemos sido compañeros de corporación pero además hemos compartido mucho momentos y horas. Ambos somos muy amigos de Vicente Martínez, que es el cura de Santa María, sus hijos estudiaron en Aitana,.. es que hay muchos años de relación. Hemos hablado mucho de política y de la ciudad, pero de cualquier forma es evidente que hay que sentarse a hablar. Confío muchísimo en su sentido común, es una mujer muy sensata.

¿Espera una transición fiel con el PSOE después de cómo se han llevado estos cuatro años?

Espero y deseo que sea una transición con mucha serenidad, que sepan interpretar las cosas y hacerlo de la forma más fácil y viable posible. Se lo hemos oído no sólo a Carlos González, sino el propio PSOE, también a Alejandro (Soler) y a Héctor (Díez), quien es una persona muy sensata y creo que esto, la sensatez, va a ser lo que prime...

..Y ya ha dicho que quiere que Vox esté presente en todo este proceso...

Aurora tiene que estar. Ella o a quien designe pero tenemos que hacer un pacto de gobierno sólido para ocho años, porque yo quiero gobernar al menos ocho años.

¿Sin querer quiso marcar el otro día los límites de este pacto cuando dijo que quería mantener el Día del Orgullo y la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías?

El Día del Orgullo es que está cerrado. Insisto en que en algunos temas y por respeto a Aurora tengo que ser muy precavidosy hablar antes con ella pero vamos a estar en sintonía absoluta. Ellos tienen que saber cuál es mi postura y mi posición y que gobernamos para todos. Yo respetaré sus posturas y sus criterios, que no tienen que ser los nuestros en algunos aspectos, pero como ha pasado con PSOE y Compromís, que han tenido sus posturas, que no han sido compartidas, cada uno en sus áreas. El mensaje que yo lanzo y me obsesiona es que vamos a gobernar para todos.

¿Hace suya la frase del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, quien dice que va a ser aún más exigente con Mazón que lo fue con Puig?

Yo confío y espero mucho de Carlos Mazón. Sé porque le he conocido estos cuatro años que no nos va a decepcionar. Ya ha dicho que Elche es su alma y aquí, por cierto, ha sacado mil votos más que yo de Cs y de Contigo...

¿Pero sabe qué candidato autonómico ha sacado 5.000 menos que su alcaldable en Elche? Ximo Puig. ¿Sabe qué quiere decir eso?

(Se sorprende) Sí, que no se puede intentar engañar a la gente diciendo que has cumplido cuando no has cumplido.

Pues Mazón ha prometido para Elche un tranvía que supondrá casi 200 millones de inversión...

Sí, pero fue él quien se quiso comprometer con el tranvía. En ningún momento se lo pedimos. Fue él. Entonces, ¿cómo no me voy a fiar con alguien que quiere saldar una deuda histórica?. Vamos a inaugurar el próximo mandato el Palacio de Congresos, es que Mazón sí ha cumplido con todo lo que ha dicho para Elche. De Mazón me fío de su trayectoria y sus hechos. Él vino a Elche a firmar el pacto de Pusol (el acuerdo PP con Cs en la Diputación).

¿Van a cumplir con los vendedores del Mercado Central?

Claro que sí, y me gusta que exijan.

Pero ello lo que están pidiendo es que se rescate un proyecto que ahora está en los tribunales (el original de Mercedes Alonso con un aparcamiento subterráneo)...

No, ellos no piden eso. No vamos a paralizar ya nada más. Esta legislatura hay que desmontar el provisional, vamos a ver cómo queda la licitación y qué márgenes tenemos para adaptar ese proyecto al mercado tradicional y después analizaremos los modelos gastronómicos. Hay que unificar, elevar la cota, ver qué puestos estarán al interior y al exterior, pero creo que va a ser superfácil para que los placeros vuelvan al mercado tradicional.

Entonces ustedes del aparcamiento que hablan no es el original sino el de la Plaça de las Flores (ya existente y cerrado)

Sí,absolutamente sí porque es el proyecto que hemos traído a estas elecciones. Las dimensiones del parking son las que son, eso nos permite saber que no hay restos arqueológicos por lo que se puede profundizar hacia bajo y llevar a cabo el modelo del parking del Gran Teatro.

¿Qué ha prometido en las pedanías para obtener estos resultados?

Hemos trabajado muy bien el puerta a puerta. Han despertado muchas esperanzas los distritos. No podemos seguir siendo una ciudad del siglo XIX en materia administrativa. Nuestro modelo en ese sentido es Murcia. Elche es una ciudad industrial pero rural y vamos a cumplir con las pedanías. Llevamos ocho años hablando del centro sociocultural de Torrellano, del de El Altet que no tengamos ni proyecto. Y los distritos van a ser muy importantes. Pero lo de las pedanías ha sido apoteósico.

¿Cómo va a ser la elección del pedáneo?

Es un compromiso y entra dentro del pacto con Vox. El reglamento establece que va a haber elección democrática para las juntas de distrito y vamos a cumplir. Vamos a cambiar todos los reglamentos, Javier (García Mora) ya está trabajando en esto, con el modelo de Murcia, que el alcalde pueda elegir a una persona de su confianza en cada distrito. Va a haber seis distritos en el Camp d’Elx aparte de las pedanías porque cada una tiene su fisonomía. Cuatro distritos para las pedanías de menor entidad y distrito propio para Torrellano y El Altet. Van a estar todos los pedáneos representados en los distritos, estamos terminando de elaborar el reglamento y va a haber una persona designada por el alcalde, pero los pedáneos se van a elegir de forma democrática.

¿Qué va a hacer con el Learning Factory de Ximo Puig?

Tengo que escuchar que hay ahí. Ese edificio ha tenido hasta cuatro naturalezas (se ríe). Se compró un mes antes de las elecciones del 19 y vamos a ver qué hay ahí cerrado. A nosotros nos obsesiona la puesta en marcha de la escuela de formación en los oficios del calzado. Pero primero vamos a ver cómo está la cosa en la reunión (con el equipo de gobierno), pero también por otros proyectos.

Me quiero traer el Conservatorio a Candalix, puede ser una joya, pero antes hay que cambiar la clave. Hay diez millones consignados para el Conservatorio. Puede ser la maravilla de Elche: la plaza pública, la acequia destapada… pero hay que ver cómo está el Edificant. También con el colegio Rodolfo Tomás, vamos a ver la permuta de la parcela contigua al colegio de El Altet para no masificar y se incorpore, ver cómo está la licitación del futuro centro de salud del Travalón. Vamos a pedir a Mazón un centro de salud para Torrellano como infraestructura sanitaria.

Necesito saber cuál es la situación actual de la ejecución presupuestaria, cuál es el estado actual de los fondos Edusi, que me preocupa muchísimo, vamos a adaptar al Hort del Pontos para que sea subsede del Museo de Pusol, estamos a tiempo para adaptarlo, con el incremento de subvención que implique para Pusol, tengo que saber cómo está el proyecto de ejecución de la reparación de la Acequia Mayor del Pantano, para que nos sirva para la reforma de la calle Curtidores, vamos a por todas este verano con la adjudicación de la licitación de J’Hayton y si podemos llegar a la adaptación de la conexión de Porfirio Pascual con la parte alta de Carrús, lo que nos pide los vecinos es muy fácil, unas escaleras mecánicas para conectar un barrio con muchas personas mayores con la parte alta de Carrús que es comercial.

¿Van a crearse otras concejalías?

Sí y concejalías aglutinadas, pero es muy importante hablar antes con Vox. Respeto máximo...

Pero tampoco pasa nada que usted cuente qué quiere...

Queremos Hacienda y Urbanismo porque hay mucho que poner ahí, queremos que esté Acción Social, pero es fundamental sentarme antes con Aurora para cerrarlo todo, sería una falta de respeto institucional hablarlo. Queremos solicitar Turismo y Cultura, aquí esta la señora que sería concejala de Cultura (a la entrevista asiste Irene Ruiz). Vamos a reconstruir el templete de la Glorieta y eso es una decisión del alcalde y no por capricho porque nos va a permitir programar todo el año en la zona centro, pero con uno más pequeño.

¿Y qué va a hacer con la fuente y el ángel de Sixto Marco?

La trasladamos a un sitio céntrico, a la replaceta de la Fregassa, aquí detrás (de la redacción de INFORMACIÓN). Nosotros tenemos que impulsar el plan centro, que es cultura en la calle, en el centro pero también en los barrios. Necesitamos para una programación estable que esté todo dispuesto en el lugar, con tomas de luz y de sonido. ¿Cuál es el modelo? El templete de la Glorieta. Estético, precioso, más pequeño y bajo que el anterior, pero que permita programar en la Glorieta, eso va a ser una de las claves para programar tenerlo activo. No es una programación nocturna, es de mañana y de tardes, que permita más vida en las calles, más terrazas, un mercado activo…

¿Va a ser un alcalde de grandes proyectos o de muchos pequeños detalles?

Os doy una noticia. He hablado con la familia de José Bernabeu y les he dicho que este mes de julio va a tener su padre una plaza frente a Simago, que vamos a dedicarse a su padre. Encargué el lunes (el día después de las elecciones) el cartel de las fiestas a un artista. Mi madre dice que soy demasiado sensible, me gustan los detalles. Y aparte tenemos grandes proyectos.

¿Va a tener un área específica de grandes proyectos?

Voy a tener un área de estrategia pero sobre todo territorial. De relación con València, con la Vega Baja, con Alicante que tiene que estar en contacto con Urbanismo y Hacienda, pero los grandes proyectos, los voy a llevar yo. El alcalde es el que tiene que tirar del carro y estar en todo, eso es esencial. Nadie se acuerda de quién trajo los grandes proyectos a Elche de Diego Macià, Ramón Pastor o Diego Quiles, pero se acuerdan de ellos. Un alcalde tiene que liderar y yo creo que Carlos González no ha liderado. Un alcalde tiene que empujar del carro y esto es una realidad. Yo tengo mucha disponibilidad de tiempo para estar 24-7. Voy a ser fiel a Elche. La estrategia es quien tira del carro. Quien mueve los grandes proyectos es el alcalde. Mi modelo es Vicente Quiles, Ramón Pastor y Diego Macià, que fueron grandes alcaldes de proyectos que sacaron ellos.

«El Plan de Movilidad se va a reformar, no puedo ser un alcalde destructor sino que construya»

¿Hay quien dice que habrá que devolver dinero a Europa si usted retira los carriles bici que ellos subvencionaron?

Yo me he informado y no hay nada que devolver. Con un informe de la Policía que nos diga que el carril de Joan Carlos I no es viable, que ya he hablado con la Policía para informarme de esto; o el carril bici del Hospital, que es una locura, un despropósito. Hay que argumentar bien que desde el punto de la movilidad del tráfico son un peligro para la ciudad y la salud, que son inviables, y no va a haber problemas. Nosotros queremos construir otros, unir todo el centro, el norte por la parte del río desde Revenga a Puertas Coloradas, que atraviesa Juan Carlos I hacia abajo.

¿Por qué no se ha hecho si tenemos huertos históricos esperando? ¿qué hace un carril bici en José María Buck? El Plan de Movilidad se va a reformar, no puedo ser un alcalde destructor sino que construya. Los problemas no son los carriles bici, que son buenos, pero hay que hacerlos bien. Tenemos que conectar las pedanías. ¿Por qué no se han llevado los carriles a las pedanías? Porque no ha querido nadie. ¿Por qué no se amplían las líneas de autobuses urbanos? Tenemos las competencias y con sentido común se harán hasta las pedanías. ¿Por qué tienen que tener autobuses de los años 90 y siete escalones para subir? ¿Por qué nadie se ha preocupado de esto? No sé, son preguntas que me hago.

¿Qué le gusta de la forma que ha tenido de gestionar Carlos González?

(Se queda muy pensativo). Voy a seguir muchas cosas que ha hecho, pero de lo personal… hemos visto en cada mandato un Carlos González distinto, creo que se ha dado cuenta que tenía que estar más en la calle, que la había pisado poco. Yo creo que se dio cuenta de que no podía seguir con el rumbo que había cogido de estar en el despacho. Un alcalde tiene que hacer calle. Él lo ha hecho al final de la legislatura. Por eso, aunque hay muchos otros factores, no ha revalidado. Un alcalde tiene que estar mucho en la calle, dar muchos besos y tener mucho contacto. No puede ser un tótem rodeado de grandes proyectos.