Idaira sigue en la nube. A sus 11 años estudia en el colegio Francesc Cantó y el próximo curso dará el salto al IES Carrús. Tiene muy claro que su sueño es estudiar Derecho para convertirse en jueza, aunque antes tiene otra misión: transmitir los valores de Elche como Reina Infantil.

¿Cómo definiría la noche del sábado?

Súper intensa, con muchos nervios que luego se te pasan. No te esperas que va a pasar, ni quien sale, es como que quieres que pase ya. Era mucha emoción, sigo en esa nube sin creérmelo.

¿Hubo fiesta después de la gala?

Cuando llegué a mi comisión todo el mundo estaba muy orgulloso, hicieron fiesta y se quedaron hasta tarde, pero no duré mucho porque estaba muy cansada.

Que Palmerales pueda tener esta representación, ¿qué le supone?

De los diez años que lleva en la comisión el presidente soy la única que ha salido y encima con el mayor cargo. Creo que les va a dar mucha fuerza e impulso porque estaban un poco tristes, y a punto de sacar la comisión, y quiero que se quede, parece una comisión pequeña pero nos hemos unido todos y somos fuertes.

¿Se lleva amigas para toda la vida tras las convivencias?

Todas son majas, increíbles, he hecho muchas amigas y a ninguna la he dejado de lado, he hecho lo mismo que me gustaría que me hicieran a mi.

«La Cridà, la batalla de flores, la charanga...todo de las fiestas me encanta, estoy súper orgullosa de poder vivirlo»

¿Cómo le gustaría ser recordada?

Como buena representante de Elche, las fiestas las vivo y quiero que me recuerden así.

¿Qué acto le gusta más?

Diría que la Cridà, luego la batalla de flores, la charanga, el pregón, la Nit de l’Albà…todos los actos me encantan, y súper orgullosa de haber salido con el mayor cargo para vivirlo a tope.

¿De donde le viene la tradición festera?

Entré de dama gracias a mi abuela, porque ella era festera de la comisión y estaban buscando una dama. Me lo ofrecieron varias comisiones pero lógicamente elegí la de mi abuela. Mi madre sí la conocía de pequeñita pero mi padre entró como novato, mientras que ahora está metido hasta el fondo.

¿Cuál es el sitio de Elche del que más presume cuando se lo enseña a sus conocidos?

El centro, el parque de los patos, no porque sea muy bonito, que lo es, si no por todas las palmeras que tiene... porque si a un dron lo subes al cielo ves solo palmeras, ni siquiera se ve el suelo. Los llevaría a esos sitios aunque les enseñaría Elche entero.

¿La apoyan en el colegio?

Mi grupo sí, una amiga mía era dama de las fiestas y me entiende pero por ejemplo los profesores no están muy metidos en las fiestas.