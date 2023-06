Poco antes de las 9.30 horas se abrían las puertas de las aulas del edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para que los alumnos entraran al primero de los exámenes previstos en la PAU, la Prueba de Acceso a la Universidad, conocida popularmente como la Selectividad. En la UMH se examinan un total de 4.127 alumnos en estas pruebas en la convocatoria ordinaria de junio en nueve sedes. Un total de once tribunales se encargarán de examinar a estos estudiantes, en los que 235 profesores corregirán alrededor de 26.200 exámenes.

La primera prueba, una de las más temidas, Historia de España. Los estudiantes, algunos con signos evidentes de no haber pegado ojo en toda la noche, daban el último repaso a los apuntes antes de entrar en el aula. En tres días se juegan su futuro académico, todos quieren sacar la nota que les permita a acceder a la carrera que quieren estudiar durante los próximos años. Casi todos tienen claro qué quieren hacer. "No tengo muchos nervios porque lo hago para subir nota, no lo necesito para entrar en el grado de Deporte que quiero hacer", indica Adrián Cano, del IES Montserrat Roig de Elche.

Del primer examen ha salido una parte que asegura que se sabía, "pero en algún momento se ha complicado porque no me acordaba de lo que tenía que poner en la última parte", lamenta. Se congratula de haber ido preparado "porque hemos practicado mucho en el instituto y sabemos cómo va estructurado".

Ha habido nervios, que se han ido reduciendo cuando salían de realizar el primer examen. "Ha sido más fácil de lo que esperaba", era una de las respuestas más repetidas por los estudiantes que temían enfrentarse a las pruebas de Selectividad.

Cristina Alcázar, alumna del IES Joanot Martorell, se esperaba otras preguntas en el examen de Historia de España. "Hemos hecho lo que hemos podido y, más o menos, ha salido bien". Esta estudiante iba con algunos nervios y teme a la asignatura de Matemáticas. "Quiero estudiar Derecho, es un 9,2 lo que necesito y creo que lo voy a lograr".

El estudiante del IES La Asunción de Elche, Pablo Menárguez, no se esperaba que entrara la Guerra Civil en el examen de Historia de España. "Los alumnos no lo esperábamos, pero dentro de lo que cabe ha sido sencillo", señala este alumno que asegura que se le ha quitado el miedo que traía. "Al empezar el examen nos hemos ido relajando", explica este alumno que quiere entrar en Ciencias del Deporte. "Estábamos con mucho miedo, pero ha sido más sencillo de lo que esperábamos", dice, tras salir del examen de Historia de España, uno de sus "cocos", junto al de Geografía.

Juan Antonio Salinas, alumno del IES Montserrat Roig de Elche, reconoce que Historia de España no era la asignatura que más domine pero "el examen ha sido bastante asequible, nos han salido preguntas poco rebuscadas, lo que se agradece". Este estudiante, que se ha apuntado a un grado superior de Comercio Internacional, ha hecho la PAU para obtener la nota "por si acaso". Los nervios han sido su compañero de viaje en las primeras horas. "He venido esta mañana con dolor de barriga, menos mal que he visitado el aseo antes de entrar, muchos nervios", asegura antes de marcharse a preparar la siguiente prueba.

Nasima Dray, de ese mismo instituto, también le ha parecido un examen "asequible" aunque "había preguntas muy detalladas en las que tenías que hablar de muchas características, si has estudiado está muy bien, pero como se te olvide algo vas mal". Esta estudiante, que quiere estudiar Psicología, indica que Historia de España no es su fuerte, al ser de ciencias, "pero creo que me ha salido muy bien" y teme a "Física y Matemáticas porque, a veces, los enunciados cuestan de entenderse y así es más difícil resolver el problema". Esta buena estudiante que nunca ha tenido un suspenso teme que los nervios le puedan jugar una mala pasada en la PAU. "Con los nervios, se me olvidan las cosas", lamenta.

La alumna del Instituto Sixto Marco de Elche, Irene Mas, sale contenta del examen de Historia de España. "Yo me esperaba que saliera comparar las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, como así ha sido". Temía que fueran unas pruebas más complicadas. "Es más fácil que en el instituto, y el profesor en el instituto corrige estrictamente, espero que la profesora del tribunal no sea tan estricta", indica esta estudiante que quiere hacer una ingeniería de Automoción en Elche, antes de entrar al siguiente de los exámenes, el de Valenciano, al que teme.

Sin incidencias

No ha habido incidencias y han sido pocas las ausencias de los estudiantes que tenían hoy la cita con las pruebas. "Los alumnos estaban nerviosos, como siempre, aunque creo que este año un poquito menos y después del examen están mucho más tranquilos", ha explicado el vicerrector adjunto para las Pruebas de Acceso a la UMH, Francisco Javier Gómez.

Del total de alumnos matriculados, 2.451 son mujeres (59,4%), mientras que 1.676 son hombres (40,6%), según los datos aportados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH.

El 89,2% de los alumnos matriculados realizarán tanto la Fase General como la Fase Específica (3.681 alumnos), mientras que 360 alumnos (8,7%) se presentarán exclusivamente a la Fase Específica, bien porque proceden de Ciclos Formativos de Ciclo Superior (166 alumnos) o porque, tras presentarse a las PAU en convocatorias anteriores, vuelven a hacerlo este año para mejorar su nota de acceso a la universidad, lo que harán 194 estudiantes.

Como es habitual en el distrito universitario de la UMH, los distintos Tribunales actúan en un total de nueve sedes distribuidas a lo largo de la provincia de Alicante: Dénia (edificio Juventud de Dénia, Tribunal 1), Benissa (Centre de Excel·lencia, Tribunal 11), Altea (Facultad de Bellas Artes, Tribunal 2), La Nucía (Ciudad Deportiva Camilo Cano, Tribunal 3), Sant Joan d’Alacant (edificio Marie Curie, campus de Sant Joan d'Alacant, Tribunal 4), Elche (edificio Altabix, Tribunales 5 y 6, edificio Arenals, tribunal 7), Orihuela-Salesas (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Tribunal 8), Orihuela-Desamparados (Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Tribunal 9) y Torrevieja (Auditorio Internacional de Torrevieja, Tribunal 10).

Horarios y notas

El alumnado podrá conocer sus calificaciones a partir de las 13 horas del viernes 16 de junio y el plazo para solicitar la revisión de examen se establece del 19 al 21 de junio a las 14 horas. En cuanto a la convocatoria de julio, las notas se darán a conocer el día 11 de julio a partir de las 17 horas.

Las pruebas de distribuyen a lo largo de tres días en horario de mañana y tarde. Tras los exámenes de Historia de España y de Valenciano, esta tarde la sesión se reanudará a las 15.30 horas con los exámenes de Economía, Biología y Cultura Audiovisual, y finalizará a las 17.45 horas con los exámenes de Física e Historia del Arte.

El segundo día, 7 de junio, es el turno de los exámenes de Castellano e Inglés por la mañana y de las optativas de Química, Diseño e Historia de la Filosofía a las 15.30 horas y de Dibujo Técnico, Geología y Geografía a las 17.45 horas.

El último día de exámenes, el 8 de junio, comenzará a las 9.30 horas con las pruebas de Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte y continuará a las 11.45 horas con el examen de Matemáticas Aplicadas. La jornada finalizará a las 15.30 horas con los exámenes de Griego, Artes Escénicas, Alemán, Francés e Italiano.