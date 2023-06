El PP quiere «dignificar» el sueldo de todos los ediles en el arranque del nuevo gobierno con Vox en Elche

El PP quiere «dignificar» los salarios de todos los concejales de Elche en los primeros compases del nuevo gobierno municipal. Esto, por decirlo de otro modo, se traduce en una modificación del régimen retributivo de los ediles de la que será la XII Corporación ilicitana. Esa es la intención hoy por hoy y tendrá lugar, si nada lo impide, en el llamado pleno de organización, el que se suele convocar de forma extraordinaria días después tras el pleno para constituir la nueva Corporación Municipal.

Además de esta idea de modificar las retribuciones de los ediles ilicitanos, el PP ya ha ofrecido de entrada al PSOE, el que previsiblemente será el primer partido de la oposición, seis dedicaciones exclusivas, más dos medias, además de un funcionario de empleo, todo ello a repartir, eso ya como decidan los socialistas, entre sus doce concejales. Y eso como punto de partida, aseguran fuentes del Ayuntamiento ilicitano.

Cabe recordar que en estos años en los que ha permanecido en la bancada de la oposición, el PP, con nueve concejales, solo pudo disponer, por decisión del actual gobierno en funciones, de solo dos ediles con dedicación exclusiva, que luego se dividirían en medias para alcanzar a un total de cuatro concejales populares.

La «actualización» de salarios de los ediles, que apenas han subido algo más de cien euros mensuales en estos últimos cuatro años, la «generosa» oferta de partida sobre el reparto de dedicaciones exclusivas al grupo municipal socialista, y la previsible contratación de un número aún indeterminado de asesores, es algo que, no obstante, puede no terminar de agradar del todo a Vox, llamado a ser el socio de gobierno del PP en Elche.

Durante toda la campaña, Vox no ha cesado en dejar claro que recortará en gasto público y que no está a favor de los asesores. Además, todo apunta a que la número 1 de Vox, Aurora Rodil, no aceptará ninguna dedicación exclusiva, puesto que seguiría trabajando como médico si dejar de ejercer su labor municipal, con lo que trataría de dar ejemplo.

Actualmente un edil, solo con dedicación exclusiva, cobra 3.174,40 euros al mes (mutiplicado por 14 pagas mensuales brutas). La media disposición está en 1.621,34 euros (por 14 pagas mensuales brutas), según se recoge en la página web del Ayuntamiento.

La oferta de los populares a su mayor rival político no es baladí. El «caramelo» a los socialistas, según fuentes municipales, guarda la intención de que ambos grupos mayoritarios consigan sacar este incremento de emolumentos y este reparto de dedicaciones sin necesidad, por ejemplo, de los votos de Vox.

«Se está viendo»

Fuentes oficiales del PP aseguran que «no hay subida de sueldos, ni ahora ni luego» y con respecto a las dedicaciones exclusivas para el principal grupo de la oposición se afirma que «se está viendo».

De los 12 concejales con que cuenta el PSOE, al menos dos tienen un salario y puesto de trabajo asegurado por su condición de funcionarios: María José López y Vicente Alberola.

De hecho, ambos al unísono, a las pocas horas de conocerse los resultados en las elecciones y en vista de que el PSOE había perdido la Alcaldía, se interesaron en Recursos Humanos, según fuentes municipales, por el procedimiento a seguir en caso de querer retornar a sus puestos de trabajo municipales.

No obstante, tras conocerse la oferta del equipo de negociación de Pablo Ruz, con tantas dedicaciones exclusivas que ni de lejos calculaba el PSOE, parece ser que ambos se están repensando lo de volver a su trabajo de funcionarios, según siempre fuentes socialistas.

Y es que las seis dedicaciones exclusivas se pueden dividir o incluso repartir en porcentajes, igual que las medias. En los ayuntamientos con población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, como el de Elche, los miembros que pueden prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no puede exceder de 18, pero la normativa no entra en cómo y en qué porcentaje se pueden «trocear» las dedicaciones.

Labor de oposición

Seis dedicaciones exclusivas (que se pueden convertir, llegados al extremo, en incluso doce medias y compensar con otros pluses citados) y dos medias para ejercer la labor de oposición reprsenta, en definitiva, mucho dinero y, por tanto, algo muy atractivo a tener en cuenta de cara a los próximos cuatro años como incentivo para ejercer la tarea de oposición.

El PSOE tiene doce concejales y, como mínimo, será diputado provincial, si no dos, un edil del PSOE, con lo cual buena parte del grupo municipal socialista tendría un salario público con esta dadivosa propuesta del PP, algo impensable para el PSOE hasta hace unos días.