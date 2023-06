A la tercera ha sido la vencida. Tras un mes de espera el Paseo de la Estación pudo por fin este viernes inaugurar la octava edición de ‘Elx Street Market’, el festival con entrada gratuita que destaca por la venta de comida sobre ruedas acompañada de música a todas horas y que estará abierto hasta este domingo, 11 de junio.

La amenaza de lluvia a principios de mayo aplazó la cita, que semanas después volvió a quedar en el aire hasta este fin de semana. «Y ahora hemos pasado de la lluvia al calor de junio», sostiene Fèlip Sànchez, concejal de Comercio que hasta ayer por la tarde estuvo por la zona controlando los últimos detalles.

Tales son las expectativas puestas con el encuentro que a nivel municipal esperan mantener las cotas de afluencia de 2022, o incluso superarlas, cuando pasaron por la zona más de 30.000 personas.

A pesar de los cambios de fecha que ha sufrido la cita, la programación se mantiene prácticamente intacta. Uno de los elementos destacables es la participación de catorce negocios que a través de "food trucks" ofrecen todo tipo de comida, por lo que quién esté interesado puede degustar platos típicos españoles y de otras nacionalidades con precios entre dos y diez euros.

Es más, es tal la variedad que con sólo echar un vistazo en apenas unos metros uno puede verse seducido por las pizzas y hamburguesas así como por platos argentinos, alemanes o thailandeses, incluso con opciones veganas y sin gluten para celíacos. Digamos que el formato americano de comida sobre ruedas (food truck) que surgió en el siglo XX cada vez está más asentado, y con múltiples opciones.

Programa

Además de la parte gastronómica, esta octava edición cuenta con un mercado vintage con 18 puestos de artesanía, moda y diseño, así como con actuaciones de música en directo y actividades para el público infantil.

En la apertura, se hizo un llamamiento a los niños a través de cuentacuentos y puso el broche a la velada la actuación de El Diluvi.

Para el sábado está previsto que al mediodía se desarrolle un taller de ilustración y diseño en vivo con Zerezo. Media hora después actuará el Payaso Edy y a partir de las 13 horas está previsto que The Liverpool Band toque sus temas. A las 21.30 horas será el turno del grupo Dingolondango, que sustituye en el plantel a ‘El Jose’, que no no podrá acudir a la cita como inicialmente estaba previsto.

Este domingo tocará a las 12.30 horas Billy Boom Band y una hora después Xeco Rojo. Por la tarde, a las 17 horas, se llevará a cabo una firma de libros con autoras de Letra Violeta y el broche se pondrá a las 20.30 horas con Javier Ojeda de Danza Invisible. Además, el evento estará amenizado durante las tres noches con sesiones de Dj Adriasola.