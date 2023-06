El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en Elche. El vendedor afiliado de la ONCE Jesús Manuel Verdú Esclapez es quien ha llevado la suerte a Elche con estos 240.000 euros del Cupón Fin de Semana del sábado 10 de junio con un Sueldazo que ha repartido a uno de sus clientes habituales. Verdú es vendedor de la ONCE, en este caso desde su punto de venta en avenida Diagonal, 19. de la ONCE desde junio de 2009.

La Primitiva deja un premio con un bote de 645.416 euros en Elche El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La lotería toca por partida doble en Elche y Crevillent La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.