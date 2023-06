"Nos comen vivos", "el Ayuntamiento de Elche no hace nada", "esto se veía venir", "no podemos salir a la calle", con expresiones como esta, se han dirigido al diario desde este lunes numerosos vecinos de la pedanía de El Altet, donde los mosquitos se han convertido en una plaga que ha pasado de molesta a insoportable.

Algunos afectados están moviendo el problema también en las redes sociales y se plantean medidas contundentes, alguno incluso hablaba de convocar un corte de la carretera nacional, para que se dé una solución definitiva a un problema que está directamente relacionado con el entorno en el que viven.

Saladares

Saben que la cercanía de los saladares y las abundantes lluvias de mayo y este junio han convertido una zona pacífica y tranquila de Elche en un lugar donde ni siquiera se puede salir a la calle. Los saladares de aguamarga también son un problema para las familias que residen en Urbanova, a una muy corta distancia de la pedanía ilicitana.

Es la otra cara que trae las lluvias en estas zonas, a lo que se suma la falta de medidas en todo tipo de lugares donde es posible la acumulación de agua (desde latas a piscinas sin tratar, pero especialmente en charcas), lo que da origen a la aparición de huevos que eclosionan.

Temporada alta

El problema va a más con la temporada alta turística a la vuelta de la esquina. La combinación que se ha dado ha sido perfecta en esta primavera, aunque desde la empresa que se encarga de las fumigaciones han asegurado al diario que se están multiplicando las tareas desde hace semanas, pero el cambio de la lluvia al calor ha acelerado el proceso de multiplicación de estos molestos insectos.

Hay en una cantidad tan importante que no hay la posibilidad de contener una plaga que en un simple bote olvidado se multiplica de una forma increíble.

Ejemplares adultos

Desde la empresa CTL explicaron que se está tratando no solo las larvas, que es la tarea de esta época, sino también la aparición masiva de ejemplares adultos. Se está fumigando con cañones, además de aplicar tratamientos larvicidas que se iniciaron hace ya casi un mes incluso, conscientes de la previsión, antes de que comenzaran las continuas lluvias, según señalan desde la concesionaria.

De hecho, al inicio de la borrasca la empresa canceló el resto de trabajos para desplegar todo el personal en la lucha contra los mosquitos y las mismas fuentes aseguran que se ha actuado ya contras las larvas en todas las pedanías y que están ateniendo los avisos vecinales que les llegan para tratar focos.

Soluciones

Los vecinos no entienden de problemas y sí de soluciones. "Vamos a tener que presentar muchas quejas porque no se puede salir a la calle durante todo el día", asegura una afectada, que relata que es imposible acercarse incluso a la playa. "Cuando cae el sol el problema es tremendo y la gente se los come de tantos que hay aquí", explican de forma muy gráfica. Todo ello unido a las molestas picaduras y al incremento de la especie tigre, mucho más agresiva, que ha terminado por ocupar una buena parte del término municipal de Elche.