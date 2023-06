La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche presentará antes del 26 de junio, cuando se cumple el plazo, un recurso contencioso administrativo contra el grado de Medicina creado por la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante (UA) y cuyos primeros estudiantes iniciarán el curso en septiembre. La UMH piensa plantar batalla judicial hasta el final contra la carrera de galenos de la otra universidad pública de la provincia tras el revés que ha tenido al rechazar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a través de un auto, suspender cautelarmente el inicio de los estudios, como solicitó la universidad ilicitana.

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha confirmado a este diario que los abogados de la UMH están ultimando el recurso que presentarán antes del 26 de junio en los tribunales al considerar que el procedimiento está viciado de origen.

En cuanto al rechazo a las medidas cautelares no lo comparte, pero lo respeta. "Nos veíamos moralmente obligados a pedir la suspensión cautelar porque queríamos causar el menor daño posible, que se paralizara todo antes de que los alumnos se matricularan para evitar los perjuicios que habrá si nos estiman el recurso", explica Ruiz.

La sala del TSJCV considera que la implantación del grado de Medicina por la Universidad de Alicante no perjudica, en principio, los estudios universitarios del mismo grado en la universidad recurrente y entiende que no se dan situaciones irreversibles que no se puedan reponer en el caso de estimarse el recurso cuando se entre en el fondo del asunto. Algo con lo que no está de acuerdo el rector de la UMH. "Si se nos estima el recurso, ¿qué hacen con los 86 alumnos que estén matriculados? ¿Meterlos en otras universidades como alegó la Generalitat? Consideramos que la decisión tiene bastante irreversibilidad", sostiene Juanjo Ruiz.

"El problema es que el procedimiento está caducado, y se lo ha saltado la Generalitat" Juan José Ruiz - Rector de la UMH

No obstante, desde la UMH señalan que en el recurso sí podrán entrar en el fondo del asunto, lo que no permite la solicitud de medidas cautelares. Así, el recurso contra el grado de Medicina en la UA que presentará en los próximos días la UMH se basará en que el procedimiento para crear esta carrera en la universidad alicantina está viciado desde el principio y que la Generalitat no siguió el procedimiento adecuado. "Es un fallo del procedimiento total y absoluto", señala Ruiz.

Los órganos de gobierno de la universidad ilicitana han trasladado reiteradamente, desde que se dio a conocer la decisión de la Generalitat de recuperar estos estudios para la Universidad de Alicante, de la que fueron segregados para ser el germen de la Universidad Miguel Hernández en el año 1996, que se mostraban rotundamente en contra porque, alegan, pone en peligro la excelencia y calidad del título que allí se imparte.

Decisión arbitraria

Desde la universidad ilicitana se considera una decisión arbitraria, que no está basada en criterios académicos. Los servicios jurídicos harán constar en el recurso que todo el procedimiento de aprobación del grado es incorrecto.

Para llegar a tal afirmación, señalan que la memoria en la que se justifica la creación de la nueva carrera está caducada porque es de 2017 y se aprobó por la Aneca en 2018, hace cinco años, y no aparecen ni el profesorado ni las infraestructuras que se van a tener para poder impartir el grado.

Se justifica que en la orden de creación de un nuevo grado hay un periodo de dos años para implantar la titulación y si no se hace en ese periodo, la acreditación decae. "El problema es que el procedimiento está caducado, y se lo ha saltado la Generalitat", incide el recto de la UMH, quien se pregunta "¿de dónde saldrán los recursos para pagar el nuevo grado?".

Deficiencias

También se hará constar una serie de deficiencias como que el informe de Aneca señala que la lista de tutores de prácticas que se aporta en la memoria no se corresponde con la lista de centros convenidos para los cuales la UA adjunta el convenio de colaboración.

O que los datos relativos a los centros convenidos no son coincidentes entre la memoria y los convenios aportados, y advierte de que la información relativa a los centros convenidos para prácticas es imprecisa y anticuada.

"Consideramos que la decisión tiene bastante irreversibilidad" Juan José Ruiz - Rector de la UMH

También se argumenta, como señalan los informes de los decanos de Medicina, que no es necesaria una nueva facultad, sino plazas MIR. O que cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en abril del pasado año que se iba a crear el grado, ni siquiera se había comunicado al Consejo Valenciano de Universidades.

"Todo lo que decimos en el recurso es de sentido común", concluye Juan José Ruiz, quien no se atreve a poner una fecha para que la justicia se pronuncie una vez que la UMH presente el recurso contencioso administrativo contra el grado de Medicina en la UA.

La UA se prepara

Por su parte, desde la Universidad de Alicante se trabajaba para que el grado de Medicina pudiera comenzar con normalidad cuando arrancara el curso. La preinscripción para matricularse se abrirá el próximo 19 de junio junto con el resto de titulaciones. La decisión del TSJ de rechazar las medidas cautelares solicitadas por la UMH permitirá que el curso pueda empezar con total normalidad.

La preinscripción para matricularse se abrirá el próximo 19 de junio junto con el resto de titulaciones. La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, se mostró este lunes muy satisfecha con la resolución “porque va a permitir que 86 estudiantes y sus 86 familias puedan ver cumplido el sueño de cursar estos estudios tan vocacionales en una universidad pública con gran tradición y acreditada solvencia científica y académica”.

El 14 de julio culminará el proceso de preinscripción. El primer curso va a comenzar en aulas de la Facultad de Ciencias y en su mayoría utilizará instalaciones del Aulario II.

El único edificio de nueva creación que se va a necesitar no entrará en funcionamiento hasta el próximo mes de febrero de 2024, por lo que desde la UA se consideraba que había tiempo suficiente para ponerlas en marcha. Se trata de un aula de anatomía, con depósito de cadáveres y depósito de piezas humanas, donde los estudiantes de Medicina podrán realizar prácticas. El nuevo edificio se levantará al lado del Colegio Mayor.