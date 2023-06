El Ayuntamiento de Elche ha acogido este miércoles, puntualmente a las doce horas, el último pleno del actual mandato. Apenas se ha prolongado 57 segundos y ha culminado con unas palabras del primer edil en funciones, Carlos González, quien ha manifestado: "Ha sido un honor ser alcalde de Elche".

Después de ocho años, González (PSOE) cederá el bastón de mando a Pablo Ruz (PP) en el pleno de investidura que se celebrará el próximo sábado. Entonces, los ediles salientes y entrantes se volverán a ver en el salón de plenos para este acto solemne de toma de posesión y, a partir de ahí, las tornas cambiarán, ya que socialistas y Compromís intercambiarán sus sillones con los de PP y Vox (la oposición, tradicionalmente, se sienta en la bancada de la derecha desde el punto de vista del público) y arrancará así la XII Corporación Municipal de Elche en democracia.

El pleno de este miércoles era de puro trámite, tan solo una cuestión técnica: aprobar el acta del último pleno ordinario, el de abril, algo obligado por ley, de ahí su escasa duración. Para eso era necesario convocar este pleno, de carácter extraordinario.

Si en el pleno de abril los concejales de todos los colores aprovecharon para despedirse con abrazos y besos, en la sesión de este miércoles ha ocurrido algo parecido. Algunos volvían a desearse lo mejor, se despedían e incluso aprovechaban para hacerse las últimas fotos.

En la Casa Consistorial ya había casi sensación de que los nuevos inquilinos, PP y Vox, ejercían de anfitriones, mientras PSOE y Compromís, más relajados, se mostraban distendidos entre sí, con la oposición, con los funcionarios y con los periodistas, conscientes de que estarán en la oposición.

Al pleno extraordinario de este miércoles tampoco ha acudido la edil no adscrita y anteriormente concejala de Ciudadanos Eva Crisol. Desde el 27 de febrero, que anunció por sorpresa en un pleno ordinario que dejaba el acta de edil de Cs (aunque luego no lo hizo) y se daba de baja del partido, no ha vuelto a pisar el salón de plenos. En marzo la edil no adscrita apuntó a una baja médica el motivo por el cual no acudió al pleno de marzo y posteriormente trascendió que si dimitía como concejala no tendría derecho a paro.

Ella ha sido por tanto la única ausente en el último tramo de un mandato caracterizado por la estabilidad proporcionada por el pacto PSOE-Compromís y que ahora PP y Vox auguran que será igual de estable o más el nuevo, además de imprimir "frescura" y de hacer de "otro modo" la forma de gobernar y de atender a las necesidades de los ciudadanos.