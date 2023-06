La empresa Velet Cosmetics del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Elche ha sido galardonada en los premios "Health, Beauty & Wellness" como mejor marca de cosméticos veganos y cruelty free de alta calidad de España.

Velet Cosmetics elabora alta cosmética vegana y libre de crueldad animal para estética avanzada profesional. Entre sus productos, se encuentran tratamientos para la hidratación de labios de larga duración, para eliminar tatuajes y una línea de cosmética facial y corporal para pieles oncológicas.

Además, la empresa del Parque Científico de la UMH cuenta con un tratamiento novedoso, el retinol vegano, que ofrece "todos los beneficios del retinol común, pero sin sus contraindicaciones", como es la fotosensibilidad, destacan desde la universidad ilicitana.

Punteras

Los premios "Health, Beauty & Wellness 2023" tienen como objetivo reconocer a empresas "punteras" en el mercado, que destaquen por la calidad de sus productos, servicios o tratamientos de lujo de alta calidad.

Los galardones están organizados por la revista LUXlife, una publicación para el estilo de vida premium que se focaliza en temas diversos vinculados a este sector, como la moda, la belleza, la alta cocina o los viajes, entre otros.

Velet Cosmetics, gracias a la innovación de sus productos, ha obtenido diferentes certificaciones, como la de cosmética vegana y cruelty free, otorgado por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) o la de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de Productos Cosméticos, emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).