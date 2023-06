Luna de miel en Valverde

Elche ha sido la primera gran ciudad española en la que se ha firmado un pacto de gobierno entre PP y Vox tras el 28M. Y no lo anunció ni Pablo Ruz ni Aurora Rodil, lo hizo el lunes por la tarde Ignacio Garriga, el secretario general de la formación que lidera Santiago Abascal poniendo en una comparecencia en Madrid el pacto ilicitano como ejemplo de lo que debían hacer las dos derechas en otras 134 ciudades españolas que se encuentran en parecida situación para evitar con ello un gobierno de izquierdas.

Ahora bien, las circunstancias que se daban aquí eran tan especiales que explicarían por qué Elche ha sido la primera y no tiene prácticamente comparación con otra ciudad porque el acuerdo al que se ha llegado es un fiel reflejo de la relación personal que se profesan sus dos protagonistas. Sólo tienen que ver todas las fotos que publicamos hoy y que supuran emoción e ilusión mucho más quizá que realidad, pero hasta el sábado se lo pueden permitir. Más allá, que se olviden de arrumacos y abrazos.

Los dos candidatos ya estaban a partir un piñón desde hace mucho, incluso antes de que Rodil fuera elegida candidata de Vox. Lo dijo en este mismo periódico en una entrevista Ruz hace unos días cuando, para ejemplificar lo bien que se llevaban y alejar los fantasmas de un posible pacto frustrado, recordó que comparten amistad y, quién sabe si confidencias, hasta con el mismo párroco. Y lo dijo con mucho orgullo porque en determinados asuntos el alcaldable es muy transparente, no piensa una cosa y dice otra. No sabe.

Llegar a un acuerdo

Con ello, no ha hecho falta mucha vaselina para llegar a un acuerdo que yo diría se fraguó en sus grandes líneas en una procesión en la que participaron ambos siete días después de las elecciones y con eso está dicho todo. Con la fe que se profesan era más que suficiente, otra cuestión será lo que pase en el día a día a partir del próximo lunes, cuando gobiernen, pero de momento los dos saben qué esperan del otro. Están en una luna de miel. Así, Vox ha obtenido aquellas áreas de gobierno que quería: pedanías, empleo y crea una nueva, digamos que indeterminada, de Familia, de la que ya iremos sabiendo, mientras el PP continúa subido en una nube.

Áreas de gobierno

El hecho de que los populares no dieran ayer a conocer qué áreas de gobierno van a gestionar o poner en marcha y por quiénes puede ser un ejemplo de ello porque no se puede llegar a un anuncio de pacto sin hacer los deberes. Es eso o bien que Carlos Mazón tenga a alguna de sus piezas pendientes de otras obligaciones futuras bien sea en la Diputación y/o la Generalitat Valenciana. En cualquier caso, la cesión por el PP del control sobre lo que pasa en el Camp d’Elx; es decir, saber qué se cuece en el distrito que más votos reciben ambas fuerzas políticas, es una señal que no debe ser menor sobre la excesiva tranquilidad que rezuma el llamado a ser alcalde de la ciudad.

Ilusión y confianza

Ruz se acerca a tres días de coger la vara de mando de la Alcaldía rodeado de un grupo de fieles y de mucha ilusión, pero con la ilusión y la confianza no se gobierna, hace falta mucho más y, aunque con Vox parece que la relación será más que fluida, la pregunta es saber el papel que le tocará jugar al PSOE en este baño de buenos gestos y palabras, máxime después de que, en aras a dignificar la política, que es como lo ve PP y Vox, hayan ofrecido un número de dedicaciones nunca vistas a un partido en la oposición. Un acto de generosidad (con dinero público) que permitirá que buena parte de los ediles socialistas no tengan que regresar a sus quehaceres para compaginar con ello la actividad pública, lo que da que pensar y mucho. Porque, en definitiva, para lo que están pagando al darle esas dedicaciones es para que estén encima de ellos, les fiscalicen, les atosiguen, les controlen... Los echen tarde o temprano de la Alcaldía.

Ruz llega con la mano tendida, ya veremos cuánto tiempo hace falta que transcurra para que el PSOE se la muerda. Quizá ese día baje de la nube en la que sigue instalado desde el 28M y escuche a algunos de sus asesores, a esos que no le halagan en sus decisiones sino a los que le advierten de que el lobo anda suelto.