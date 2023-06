Especialistas en Inteligencia Artificial ofrecieron este viernes clases sobre la tecnología Chat GPT y la renovada GPT-4 a letrados del Colegio de Abogados de Elche para que afinen con estas herramientas que, adelantan, abren toda una ventana a los juristas: en tan sólo instantes pueden tener resumen de leyes y todo tipo de normativas.

Andrés Pedreño, catedrático de Economía y ex rector de la Universidad de Alicante, incidió en que tanto los juristas como cualquier profesional tienen a su alcance unas herramientas diferenciadoras «porque permiten recopilar toda la información, interpretarla, resumirla, presentarla de mil formas, dar las ideas clave y relacionarlas con otras».

En este sentido, sostuvo ayer que una de las aplicaciones más curiosas que permite la IA es poder estructurar artículos para tener a disposición los puntos más importantes de una normativa compleja e incluso elaborar informes sobre determinados criterios.

Decenas de colegiados acudieron a esta cita, aunque una gran parte de los asistentes eran letrados jóvenes nobeles que quieren profundizar en este mundo. Si bien, los especialistas confían en que estos modelos de lenguaje se utilizarán de forma inmediata por dos grupos de personas: «los que no tienen tiempo y los que no tienen conocimiento para tomarlo», expuso por su parte Pepe Gutiérrez, Licenciado en Antropología y especialista en ciencia de datos.

Destacó que estas herramientas sirven también como medio de formación para quien necesita experiencia, mientras que al veterano le ofrece otros puntos de vista. Durante los casos prácticos en la jornada se expuso el ejemplo de cómo la inteligencia artificial hizo al redactor de un modelo de contrato plantearse algunos detalles negativos de lo que había preparado.

Comunicación

También se contó la fórmula para que un jurista pueda comunicarse con sus clientes de una forma rápida y en más de un centenar de idiomas gracias a complementos que se añaden a programas de escritura como Microsoft Word. «A mi me interesa porque parece que nos va a ayudar a buscar jurisprudencia o encontrar modelos de demandas, así como ver lo positivo y negativo de un contrato de arrendamiento», apuntaba Lyan Fenoll, abogada. Isabel Antón, que también quiso interesarse por este nuevo medio confía en que gracias a este ‘chatbot’ pueda estar más al día.

La ciberdelincuencia crece un 700% en los últimos años y los expertos alertan de que se abre un nuevo escenario de falta de seguridad y de vulnerabilidad de aquellos usuarios de entidades financieras por el llamado «phising bancario». Seguramente más de uno de los lectores habrá recibido alguna vez mensajes sospechosos de fraude en sus móviles. En total se dan al año casi 257.260 casos de delincuencia informática que suponen «un agujero para usuarios y empresas de unos 1.200 millones de euros anuales, y las cifras van en aumento», enfatizó ayer en estas jornadas de Derecho Digital Eugenio Ribón, experto en consumo y decano del Colegio de Abogados de Madrid. Durante el encuentro estableció las pautas para que aquellas víctimas de este delito puedan recuperar cantidades de dinero. Uno de los principales consejos es educar al cliente sobre esta forma de estafa y las tácticas que se suelen seguir, de la misma forma que alentarles para que no proporcionen información personal o financiera a través de correos electrónicos o llamadas no solicitadas. Por otro lado, los especialistas consideran crucial que se verifique la identidad de las personas que soliciten información sensible, contactando directamente al banco, de la misma forma que se requiere que la persona no clique enlaces o archivos adjuntos que puedan ser sospechosos. Entre las pautas más genéricas también se recomienda actualizar los dispositivos móviles y que estén protegidos por antivirus, de la misma forma que estén activadas las alertas y notificaciones de seguridad de las entidades bancarias.

Preguntados sobre la futura ley de IA que se va a empezar a negociar en la Eurocámara, los ponentes sostuvieron que tratar de regular algo que está creciendo «sin tener la cautela antes de ayudarle a crecer va en contra de la nueva tecnología».

Atajaron que el fallo no lo tiene el sistema en sí, si no el uso inadecuado que se le de. A este respecto, los expertos quieren que la población se conciencie sobre estos recursos y sepa diferenciarlos de otros como Google, «porque no es un repositorio de información, si no que te guía».

Romper una barrera

Es más, las jornadas pretendían que los colegiados rompieran la barrera que hay con la Inteligencia Artificial y que entiendan que al otro lado de la pantalla «hay un nuevo invitado más inteligente que nosotros», según Gutiérrez.

Es decir, sostienen los profesionales que hay que darle al chat un rol y aprender a hacer las pregunta oportunas para acortar el sesgo a la hora de obtener respuestas «porque no es una herramienta que piensa telepáticamente, requiere una acción humana que también podemos inducir a que esté a nuestro servicio».

De igual forma, sostienen que el mundo real y el virtual cada vez están más ligados y se alimentan de algo fundamental: el contexto, «porque igualmente si a un abogado le haces preguntas sin darle contexto, en un porcentaje alto no te dará la respuesta apropiada» explica.