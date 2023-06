Un 48% de parados en Elche carece de ayudas

El paro está bajando en Elche, de hecho, el pasado mes de mayo se cerró con menos de 20.000 desempleados, la mejor cifra de los últimos 16 años, pero, al mismo tiempo, está creciendo el porcentaje de ilicitanos que no tienen cobertura alguna, que supera ya el 48%. Una cifra que está aumentando de forma paulatina porque en diciembre era del 47%, según los datos oficiales que maneja el sindicato Comisiones Obreras.

De los 19.869 ilicitanos sin trabajo (prácticamente la mitad de los que había en 2008, en plena crisis del ladrillo), 10.320 cobran algún tipo de prestación, lo que supone el 51,94% del total. De ellos, 3.940 reciben la denominada prestación contributiva, es decir, la que corresponde a las cotizaciones que han realizada a la Seguridad Social por su actividad profesional hasta que han sido despedidos o ha concluido el contrato que tenían. La cuantía oscila entre una cantidad mínima de 560 euros, que aumenta hasta los 749 euros si se tiene uno o más hijos. Las prestaciones contributivas máximas, en cambio, van de los 1.225 euros para los parados sin hijos hasta los 1.575 euros para aquellos que tienen dos o más hijos (1.400 euros para un hijo).

Subsidio

Pero la mayor parte de los parados en Elche recibe una ayuda en forma de subsidio porque ha agotado la contributiva. Son más de la mitad porque la cifra asciende a 5.426 personas (un 52% del total). Y supone una percepción que parece difícil que les dé para vivir porque supone unos 480 euros al mes, el 80% del IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). No existe un plazo máximo para percibir esta prestación, es decir, se puede cobrar hasta que cambie la situación laboral.

La Renta Activa de Inserción (conocida popularmente como RAI) beneficia a otros 970 desempleados en Elche. Es una prestación de carácter no contributivo destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral. Solo se puede percibir durante once meses y su cuantía es de 600 euros (el 80% del IPREM). El resto, 9.549, carecen de cualquier tipo de ayuda porque no reúnen los requisitos.

Desempleo

Llama la atención un dato curioso, cuando se reduce el porcentaje de personas que están percibiendo alguna modalidad de prestación, la mayor parte se sitúa en el grupo de aquellas que percibían la prestación contributiva. En el último mes de mayo, de las 349 personas en que se redujo el desempleo, 212 percibían algún tipo de estas tres ayudas pero la inmensa mayoría, 208 eran perceptoras de la prestación contributiva. Otras 19 dejaron el subsidio, pero eso no quiere decir que encontraran trabajon necesariamente. En cambio, subió el número de las que se benefiaron de la RAI, quince más. Las otras 137 estaban paradas y no percibían ningún tipo de ayuda pública.

Está claro que las cifras tanto de las personas con percepciones de subsidio o de RAI, que suponen algo más del 61%, no forman prácticamente parte del porcentaje de parados que obtienen alguna oportunidad para volver a insertarse en la vida laboral porque, y eso mes a mes se comprueba, apenas hay movimientos a la baja o se reduce la cifra. Es lo que se conoce como parados de larga duración. Si a eso se añade que son mayores de 52 años está prácticamente dicho todo. Es una parte del mercado liberal que no interesa. Las cifras lo confirman.

Crevillent y Santa Pola

En Crevillent, hay 2.837 personas desempleadas, de ellas, 514 perciben la prestación contributiva por las 697 que reciben el subsidio y las 133 que acceden a la RAI. En cambio, en Santa Pola, de los 2.353 parados, hay 465 que cobran la prestación contributiva por los 638 que tienen subsidio y los 130 con RAI.