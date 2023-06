La Diputación quiere solapar la tramitación del Palacio de Congresos de Elche para agilizar las obras

El diputado Juan de Dios Navarro aseguró que de estar todo en regla, y así lo están ya comprobando los técnicos del área de Intervención de la institución provincial, se podría abonar esta misma semana el dinero adelantado para la operación. El equipo de gobierno saliente no dio cuenta de cuándo realizó este trámite de entrega de toda la documentación requerida que, al parecer, se ejecutó durante los últimos días de mandato.

El diputado explicó que el objetivo es que en un plazo de dos años comience a verse el proyecto ejecutado para lo cual no dudarán en solapar todos aquellos trámites que les sea posible desde la institución provincial para evitar las farragosas demoras burocráticas de cualquier procedimiento de no dar un paso sin estar cerrado el anterior. De hecho, Navarro aseguró que los técnicos municipales disponen desde hace semanas del anteproyecto elaborado por la institución provincial y que el objetivo es resolver cualquier duda y ponerse de acuerdo para que, a continuación, la institución licite y sufrague el proyecto definitivo.

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, donde ahora manda el PP+Vox, supuestamente debe allanar el camino de una promesa electoral que nació en 2019 y que ha tenido un tortuoso camino que ha durado prácticamente los cuatro años del último mandato.

El diputado provincial aseguró que existe la voluntad para agilizar los trabajos pero que quedan mucho por resolver como, «saber qué modelo de Palacio de Congresos se desea y qué modelo de gestión, si será público o de gestión mixta o si entrarán en su constitución otras administraciones», en clara referencia a la Generalitat. De hecho, el aún presidente de la Diputación, Carlos Mazón, futuro presidente del Consell, ya intentó hacer ver y en varias ocasiones durante la negociación, aprovechando la larga demora producida por la elección de la parcela definitiva, de la necesidad de que hubiera más partes implicadas en el proyecto, y así citó no solo a la propia Generalitat sino incluso al Gobierno.

También habrá que definir el aparcamiento subterráneo que acogerá el Palacio de Congresos, si lo tiene, porque aunque el anterior alcalde, Carlos González, aseguró en varias ocasiones que sí habría y con unas 400 plazas, ahora deberá ser ratificado en el citado anteproyecto. Otro tanto pasa con cuestiones básicas como los metros cuadrados de edificabilidad o el diseño o si tendrá 1.500 butacas o el número de salas.

La política hace ahora que él tenga respuesta a ese globo que lanzó hace tres años porque Mazón va a presidir la Generalitat. El diputado insistió en una idea que ha repetido durante los últimos meses, «hemos intentado tener siempre un enorme respecto institucional» refiriéndose al Ayuntamiento de Elche sobre este tema porque el tema del pago del solar se convirtió en un dardo envenenado cuando la institución provincial anunció que la operación debería cerrarse antes del 31 de diciembre pasado para que el dinero consignado no pasara, con el nuevo año, a un fin distinto al no verse ejecutado dentro del periodo establecido.

Con prisas, el Ayuntamiento de Elche realizó los deberes pero, cuando fue a cobrar, se encontró con una madeja burocrática, el pasado mes de marzo, porque los técnicos de la Diputación entendieron que antes del pago se debía justificar pericialmente por qué el coste había sido ese y no otro, algo que generó un enorme malestar entre los responsables municipales porque aseguraron que eso había sido una condición sobrevenida.

Un solar pendiente de posibles ampliaciones

Nadie sabe si puede ser un problema añadido que retrase más el proyecto o una solución, pero la Diputación no está cerrada a saber qué pretende hacer elAyuntamiento de Elche con las parcelas anexas, de varios propietarios y junto a suelo público, que el equipo de gobierno intentó incluir en la operación llegando, incluso, a fijar la cuantía de la operación. El anterior alcalde trató de incluirlas sin tener el plácet de la institución provincial y, aunque es cierto que de adquirirlas se podría mejorar no solo la estética del entorno del edificio o abrir una nueva calle, ahora ocupada por estos solares e incluso naves, no hay nada al respecto. Juan de Dios Navarro aseguró al periódico que será la nueva corporación la que tengan que decir algo al respecto, pero ahora sí es cierto que los tiempos corren y mucho. El Ayuntamiento de Elche pretendía que el 1,5 millones de euros que costaban fueran sufragados por la Diputación que le contestó que si las querían y veían tan necesarias que se encargaran ellos de pagarlas. Nada más se supo. La cuestión es que ahora debe ser el nuevo gobierno de Elche el que tendrá que pronunciarse sobre ese suelo o bien olvidarse del tema. Lo que sí parece claro es que debería ser el propio Ayuntamiento de Elche el que lo pagara si lo considera tan necesario como el anterior equipo municipal.