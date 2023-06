Una patrulla de la Policía Local de Elche ha detenido a un sirlero y toxicómano gracias a que él mismo requirió a los agentes después de acudir a un centro de desintoxicación para quejarse porque no le querían dar una dosis de metadona. El curioso casó sucedió el pasado 31 de mayo, aunque no se ha conocido hasta hoy a través de una nota policial. El arrestado tiene 37 años y antecedentes policiales.

Los agentes, se explica en el atestado, fueron requeridos por un individuo que les dijo que acababa de salir de un centro de desintoxicación "y que se había marchado por no facilitarle la medicación", se dice en la nota oficial.

Metadona

La metadona es un sustitutivo médico de la droga que se facilita a los toxicómanos para evitar que no consuman sustancias estupefacientes. En Elche funcionan a través de unidades móviles a las que acuden de forma periódica y siempre bajo supervisión médica para recibir la dosis que deben consumir de forma oral ante el personal sanitario. Por cualquier motivo que no aclaran los agentes este no fue el caso.

Los policias procedieron a solicitarle la documentación y al hacerlo saltó una alarma. Esta persona estaba siendo buscado, tenía una requisitoria policial. Según comprobaron los agentes en la base de datos estaba siendo buscado por la Policía Judicial de la Comisaría de Murcia por su supuesta participación en un robo con intimidación con arma blanca, lo que en el argot se conoce como una sirla y a sus autores, sirleros.

Relojes, cadenas,...

Antaño, había auténticos especialistas en este tipo de robos que se manejaban con gran facilidad con una navaja o cuchillo para amenazar a sus víctimas y obtener dinero y otros objetos de valor (relojes, cadenas, anillos, pendientes,...) Era un robo fácil y rápido que no dejaba huellas.

Ante esta situación, el denunciante acabó denunciado y en Comisaría. Posteriormente, el juzgado ordenó su trasladó a Murcia para dar por cerrada la investigación por la sirla.