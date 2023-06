El nuevo rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, está confeccionando el equipo que le acompañará en esta nueva andadura al frente de la institución universitaria. El que fuera profesor de Antropología y Responsabilidad Corporativa y Marketing Social del campus de Elche de la Universidad CEU quiere rodearse de personas cuya trayectoria conoce perfectamente. Uno de los principales nombramientos es el de Paco Sánchez, que será el gerente de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la Comunidad Valenciana. Es una persona muy conocida en Elche y, no obstante, fue quien impulsó que la ciudad contara con un campus de este centro universitario hace casi 30 años. Desde entonces lo dirige.

Higinio Marín ha designado a Paco Sánchez, hasta la fecha director del CEU en el campus de Elche, como nuevo gerente de la institución en la Comunidad Valenciana. El nombramiento, que fue aprobado por el patronato de la Fundación San Pablo CEU el pasado sábado, se hará efectivo el próximo 1 de julio.

Sánchez, no obstante, compaginará la dirección del centro de Elche con sus nuevas responsabilidades como gerente. Paco Sánchez, además, es concejal del Partido Popular en Elda y ejerce como líder de la oposición tras los últimos comicios del pasado 28 de mayo en los que se presentó como candidato del PP tras haber dejado en enero Ciudadanos.

Sánchez, de 55 años y licenciado en Dirección de Empresas por la Business School de la Radford University en Virginia (EEUU) y MBA por ESADE, se incorporó hace casi 30 años a la Universidad CEU Cardenal Herrera con el cometido de instalar en Elche un campus de la institución.

En este tiempo ha ejercido como director del CEU en Elche, cargo que compaginará con su nueva responsabilidad en València. Anteriormente, Sánchez, que ha impartido docencia durante varios años en la titulación de Dirección de Empresas, ha sido director del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y del Club Información. También fue Patrono del Patronato Nacional del Misteri d'Elx.

Nuevo vicerrector

Además, el patronato de la Fundación San Pablo CEU también aprobó el nombramiento de Alvaro Antón, que ejercía como secretario académico en el campus de Elche, como nuevo vicerrector de Internacionalización y Vida Universitaria.

Así lo ha designado el rector Higinio Marín. Antón es profesor de Derecho y secretario académico del CEU en Elche. Entre las responsabilidades que desarrollará este experto en fiscalidad medioambiental, se encuentra la promoción, captación y admisión de estudiantes internacionales y la gestión de Hospitality a los mismos, incrementar la movilidad internacional del alumnado y coordinar diferentes ámbitos de la vida universitaria como Campus life, Servicio de Deportes, Club Universitario y las diferentes actividades culturales y de ocio.

Antón es doctor en Derecho Financiero y Tributario con Mención Internacional (calificación Cum Laude) por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Licenciado en Derecho y Periodismo por la misma Universidad (Premio Extraordinario Fin de Carrera del curso 2006-2007 de la licenciatura de Derecho).

Desde 2021 es IP del Proyecto de Investigación "Reformas fiscales medioambientales para una recuperación verde y digital justa: España en el contexto europeo" financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación ( PID2020-119151RB-I00) y desde 2020 es coordinador principal de los Jean Monet Projects "Legal Design Thinking and Legal Visualization. Towards an Understandable EU Law" y "Digitalization of tax administrations in the EU", ambos financiados por la Comisión Europea.