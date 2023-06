Creció de tal modo la afluencia de ciudadanos a las playas la noche de San Juan, la que va del 23 al 24 de junio, para celebrar el ritual del fuego alrededor de hogueras, muchos vestidos de blanco, cenando y/o bebiendo, que algunos ayuntamiento tuvieron que poner coto. El boca a boca convirtió la celebración del solsticio de verano en una invitación especialmente para los más jóvenes que desbordaron arenales, muchos en zonas de penumbra o totalmente a oscuras, donde los excesos, la posibilidad de quemaduras e incendios, de peleas o cortes ocasionados por botellas, obligaron a tomar medidas tajantes: del todo a la nada. Se permita o no la celebración, los ayuntamientos y la subdelegación del Gobierno echarán mañana mano de Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y hasta socorristas para que el festejo no pase a mayores.

Tres de los ayuntamientos costeros del sur de la provincia, Elche, Pilar de la Horadada y Orihuela, han vuelto a apostar por el veto. En cambio, Santa Pola, Guardamar y Torrevieja permitirán la celebración, aunque cada uno lo hará con sus condiciones. Cumpliendo la ley de Costas no está permitida esta actividad, pero ningún ayuntamiento se atreve a pedir una excepción esta noche porque sabe que será denegatoria y con acuse de recibo, lo que podría meter a cualquier alcalde en cómplice de todo lo que ocurra y a sabiendas y por escrito de que no se le permitió.

Consumo de alcohol

El Ayuntamiento de Elche sacará mañana a 50 policías local, dos drones y guías caninos como parte de un dispositivo de seguridad desde este viernes por la tarde hasta la madrugada del 24 de junio. Se podrá estar en las playas, pero no estará permitido el consumo de alcohol y, mucho menos, las hogueras, informa Ana Fajardo. El intendente jefe, César Zaragoza, acompañado del edil de Pedanías, Raúl Sempere (Vox), anunció ayer una restricción que se aplica desde la pandemia. En 2020 y 2021 se prohibió el acceso por las restricciones sanitarias, mientras que en 2022 se pudo celebrar pero sin fuego con el argumento de garantizar la seguridad en la costa ilicitana, evitar incendios o que los bañistas tengan accidentes al día siguiente por restos de fuego o cristales.

Habrá cortes de tráfico y vigilancia en las vías más transitadas de Arenales y La Marina para evitar el acceso al litoral con maderas y vidrios. Desde las 15 horas estará prohibido estacionar en el Camino del Carabassí (tramo entre la avenida San Bartolomé de Tirajana y ermita de la Virgen), antes de proceder al corte de la vía a las 18 horas. Los controles comenzarán a las 19 horas, una medida por la que la Jefatura advirtió de las posibles retenciones y pidió comprensión. Una estampa que ya se produjo el pasado año en los accesos a Arenales y desató las críticas de conductores que se quedaron bloqueados.

Brasas y clavos

La Policía Local desplegará su puesto avanzado, la unidad Mercurio, en Arenales, donde también está prevista la instalación de un hospital de campaña para posibles heridos. «No podemos permitir niños con heridas por brasas o clavos como ocurría en el pasado», dijo el máximo responsable de la Policía, quien destacó que esta medida permitió que el año pasado fuera «una noche tranquila con pocos accidentes» y que familias con hijos y mayores pudieran acudir a las playas con normalidad. Los agentes no tuvieron que poner ni una sola sanción por la presencia de hogueras en las playas porque con sus controles y la vigilancia exhaustiva de los drones lograron contener esta tradicional práctica.

El dispositivo se montará desde las cinco de la tarde a las seis y media de la mañana del día 24. Habrá a primera hora un despliegue de Equipos Operativos de Seguridad, Unidad Rural de Seguridad y Unidades Territoriales de Policía Comunitaria. Más tarde, a las 19 horas y hasta las cuatro de la madrugada, los agentes estarán en las zonas asignadas. Muy relacionado con lo que pase en Elche es lo que ocurra en Santa Pola. El camino del faro, que une ambas localidades, volverá a cerrarse al tráfico en ambos extremos. La edil de Policía Ana Blasco, aseguró que se habilitará para hogueras, como otros años, la Gran Playa y Levante y el resto se cerrarán. Treinta personas forman parte del dispositivo de seguridad. Las hogueras se permitirán sin clavos que puedan quedar enterrados al arder la madera. El acceso a las playas será desde las 19 horas y de 21 a 1 de la madrugada se permitirá el fuego. A esa hora está previsto que se apaguen y se desalojen para permitir la limpieza. La edil dijo que se estará muy vigilante con el consumo de alcohol en menores.

Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela, informa Loreto Mármol, no permitirá las hogueras en sus playas en la noche de San Juan. Tampoco se podrán hacer botellones. Fuentes de la Policía explicaron que las playas estarán acordonadas para dejar solo un acceso con el fin de poder controlar la entrada y evitar que se introduzcan botellas, ya que estos residuos suponen un peligro para los usuarios al día siguiente.

En cuanto al dispositivo especial, las concejalías de Emergencias y Seguridad Ciudadana han previsto un vehículo de extinción de incendios con cuatro personas, un servicio de refuerzo de siete agentes que se suman a los cuatro de ordinario además de otros dos con los drones que apoyarán al resto al llevar este cámara térmica y altavoz. El refuerzo se centrará sobre todo en las playas con más afluencia de gente los últimos años, que son Barranco Rubio, La Zenia y Cala Capitán. También habrá efectivos de Protección civil y Cruz Roja, con una ambulancia y un puesto asistencial con tres socorristas.

Torrevieja y Pilar de la Horadada

El alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez (PP), ha publicado un bando en el que recuerda que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y zonas públicas, conforme a una ordenanza de 2000 que también señala que no está permitido encender fuego en el suelo de la playa (arenas, piedras o rocas), conforme lo establecido en otra ordenanza de seguridad en el uso, disfrute y aprovechamiento del litoral de Pilar de la Horadada esta de 2008. Estos dos recordatorios no impiden que los ciudadanos puedan disfrutar de las playas en una noche en la que tradicionalmente se celebra la entrada del verano.

El anuncio del Ayuntamiento pilareño, que busca preservar las playas, cumplir la legislación y evitar el botellón contrasta con las previsiones del Ayuntamiento de Torrevieja que ha anunciado que facilitará 15.000 kilos de madera gratis para realizarlas. Eso sí, los ciudadanos que acudan deberán hacerlo por un acceso restringido al litoral para evitar la entrada de otros materiales para hacer fuego. El concejal de Playas, Antonio Vidal, dijo que son numerosos «los torrevejenses que disfrutan de esta fiesta popular en nuestras playas, que sirve como pistoletazo de salida del verano que disfrutan tanto jóvenes como mayores». Serán cuatro las playas en las que se podrá celebrar: La Mata, El Cura, Los Locos y Los Náufragos, informa David Pamies.

Pino y mimosa

El Ayuntamiento entregará la madera a las personas que vayan a celebrar esta fiesta popular. En total se entregará pino y mimosa -que no deja residuos- y no se permitirá otro tipo de maderas ni elementos que puedan utilizarse para hacer hogueras en las playas. Los puntos de reparto de leña serán: en la playa de Los Náufragos a la entrada del muelle de Poniente; en la playa de Los Locos (zona centro) ; en la playa del Cura (zona norte), y en la playa de La Mata habrán tres puntos de reparto: en la Avenida del Agua (junto a la estación de bombeo), en la Avenida de los Europeos, junto al puesto de salvamento y, en La Mata pueblo, frente a la plaza de Encarnación Puchol.

El horario para la celebración de la Noche de Hogueras de San Juan en las cuatro playas torrevejenses será de 20 a las dos de la madrugada, momento en el que se invitará a los ciudadanos a finalizar la fiesta debido a que, posteriormente, tendrá que comenzar la limpieza de las playas. Para esa noche la Concejalía de Aseo Urbano contará con un refuerzo para la limpieza de estas cuatro playas.

Fiesta popular

En total serán alrededor de 50 personas las que conformarán el dispositivo de seguridad entre policías locales, guardias civiles y voluntarios de Protección Civil, además, de dos ambulancias para cualquier incidencia que pueda darse durante la noche y la madrugada. Antonio Vidal dijo que esperan que sea una noche de fiesta popular y de disfrute de todos los asistentes a las playas de la localidad, y pide responsabilidad para que cuando vayan a marcharse de las playas recojan todos los enseres y desperdicios que hayan podido acumular en las mismas y los acumulen junto a las papeleras.