Nueve de cada diez personas que perdieron a familiares por la pandemia del coronavirus declaran sentir rabia y culpa por no haber podido evitar el desenlace fatal de sus seres queridos. Así lo revela un reciente informe elaborado por el grupo ASV de servicios funerarios que incide en las secuelas psicológicas que sigue arrastrando una parte de la población cuando ya se cumplen tres años desde que aquel marzo de 2020 se decretó el estado de alarma y se restringieron las despedidas en tanatorios y cementerios.

Con el fin de evitar una oleada de contagios las autoridades españolas solamente permitieron a tres personas acudir a los funerales y se impidió el acceso a los velatorios por semanas. Como destaca el estudio, este hecho provocó que una parte de las afectadas hayan prolongado su duelo más de lo normal y se les haya enquistado, con cargas que hoy en día siguen sin quitarse.

Así las cosas, más del 61% de los trabajadores sociales percibió una mayor demanda de atención psicológica y se incrementaron los trastornos psicológicos a raíz del duelo producido por el covid-19. Por otra parte, alrededor del 25% de las demandas que se atendieron en Atención Primaria relacionadas con malestar psicológico se originaron a raíz de la pérdida de un ser querido, según el documento, que incide además en que entre el 10% y el 12% de los casos han acabado derivando en duelos patológicos.

Sin ritual

En el informe psicólogos, trabajadores sociales y quienes perdieron a padres, hermanos e incluso hijos narran cómo se gestionó el no tener la oportunidad de un ritual de despedida debido al confinamiento. Destacan desde el propio grupo que este trabajo ha querido indagar para ofrecer herramientas para el cuidado de la salud mental.

Nuria Javaloyes, psicóloga especializada en acompañar procesos de duelo, narra que para las familias todavía no hay conciencia de pérdida porque «hay tareas emocionales que no han podido superar». Refiere la profesional que revertir el sentimiento de culpa «es de lo más complicado de trabajar porque está relacionado con la rabia». En este sentido, indica que no se soluciona el problema tratando de quitarle la culpa al paciente de forma temprana, si no que se trata de un proceso lento en el que él mismo tiene que ir perdonándose.

Al hilo Victoria Meléndez, psicóloga especializada en duelo, considera que la falta de apoyo en los velatorios produjo en sus pacientes un cúmulo de emociones alteradas entre las que se encuentran secuelas a nivel afectivo, pánico, depresión, sensación de culpa, apatía y estrés postraumático.

«No es tanto un duelo patológico, sino más bien ha llevado a las personas a necesitar buscar la verdad y recibir explicaciones por la pérdida de su familiar, e incluso una fuerte necesidad por cerrar asuntos pendientes», reitera por su parte Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicólogos Sin Fronteras . El especialista ha detectado que la ansiedad y depresión son trastornos mentales que persisten en este grupo de personas.

En este informe se cuentan casos como el de Olivia Reñón, enfermera en la UCI del Hospital de Orihuela que formó́ parte de un grupo de humanización con cerca de 140 profesionales sanitarios. Este equipo mantuvo una vinculación con los equipos de salud mental detectando los efectos psicológicos que el covid-19 podría producir a pacientes ingresados en urgencias y a familiares. Resalta que incluso muchos compañeros continúan con un «duelo inacabado» ya que el personal terminó agotado y algunos incluso medicados y con largas bajas laborales, sostiene.

Adiós sin decir adiós

Por otra parte, se pone de relevancia en este informe la importancia de la despedida que no se produjo. En este sentido, una de las medidas que los expertos en salud mental recomiendan para minimizar el impacto del duelo es celebrar rituales simbólicos. Estos, según los expertos consultados, contribuirían a una mejor gestión del duelo porque reiteran que los rituales funerarios son un paso necesario para superar la muerte «porque aunque produzca dolor y angustia, es un proceso que los pacientes deben pasar porque ayuda a conectar con el ser querido», explica la psicóloga Victoria Meléndez.

Como ejemplo Luisa Pedrero, otra experta que participa en el estudio, recuerda el caso de unos niños muy afectados por la pérdida de su abuelo. Les recomendó escribir en un trozo de papel un pensamiento de amor, lo ataron a un globo de helio y lo hicieron volar para mandárselo a su antepasado «lo que no solo ayudó a los niños a superarlo, sino también a los padres», culmina.