«El sistema público (universitario valenciano) se ve amenazado por la infrafinanciación que sufrimos y la falta de financiación en investigación y en ciencia». Con estas reivindicativas palabras inició su discurso del acto de clausura del curso académico 2022/2023 el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz. El rector cargó por esa falta de recursos, algo que reivindica cada año en este acto, sin que en toda esta legislatura autonómica que ha finalizado, recordó, se le haya puesto solución. "Es necesario invertir y apoyar la labor de nuestros científicos a pesar de las dificultades burocráticas crecientes y la escasez de medios que tienen", añadió.

Ruiz, quien primero habló de la revalidación del cargo de rector, tras el proceso electoral que ha habido este año, y en el que solo se presentó su candidatura, que por otro lado cosechó un gran respaldo, insistió en que trabajará por la defensa del sistema público universitario valenciano.

En este sentido, y tras hacer mención expresa al cambio de gobierno que ha habido en la Comunidad Valenciana, tras el triunfo del PP que gobernará en coalición con Vox, "y cambio también de políticas de inversión pública", apostilló, no dudó en lanzar un mensaje a la persona que ostentará la conselleria de Universidades: "Espero que los responsables de las áreas de Universidad, Ciencia y Tecnología sean justos en sus decisiones y no se olviden de aquellas universidades que no estamos en la capital".

Sin mencionarlo, es también una clara crítica a la situación de discriminación que considera que en este mandato se ha producido con la actual consellera de Universidades, Josefina Bueno, como dejó claro en una entrevista en INFORMACIÓN donde afirmó que «nos sentimos discriminados por la Conselleria, parece que sea de la Universidad de Alicante». Ahora pide a quien designe el próximo jefe del Consell, Carlos Mazón, para dirigir el área de universidades, que cuente con la UMH "una universidad de provincias y con carácter provincial", señaló.

"No por no estar en la capital somos menos necesarios, ni nuestros estudiantes, profesores e investigadores son menos merecedores de la atención que requieren para desarrollar su labor", dijo Ruiz, en un tono cada vez más reivindicativo.

Y no dudó en reclamar el "tan esperado y prometido", dijo, plan de financiación de las universidades públicas valencianas. "Una vez más, llegamos al final de la legislatura sin plan de financiación", lamentó el rector. Así, defendió que la educación pública no es un gasto sino una inversión que beneficia a la sociedad. Y puso dos ejemplos de estudios que así lo acreditan.

Por un lado, uno realizado hace un par de años por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que afirma que que la universidad devuelve a la sociedad 2,75 euros por cada euro invertido. Otro, más reciente, sobre el impacto económico del sistema de universidades públicas españolas, realizado por la Universidad de Barcelona por encargo del Ministerio de Universidades, señala que las universidades públicas españolas multiplican por cinco cada euro invertido en ellas. "Por cada 100 euros recibidos de transferencias estatales y autonómicas facturan 505 euros y generan 293 euros de Producto Interior Bruto", especificó Juan José Ruiz.

Tampoco quiso dejar pasar que en unas semanas se celebrarán elecciones generales que, dijo, "generan una incertidumbre" tras la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una ley a la que se opusieron la mayoría de rectores, como recordó, y que ahora habrá un impás de espera por las posibles "espero que probables", apostilló, modificaciones que pueda tener dependiendo de quién ostente el gobierno en La Moncloa.

Premios

Durante el solemne acto ceremonial de cierre de curso, celebrado en el salón de actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche, la UMH entregó un total de 86 Premios extraordinarios de doctorado de grado y másteres. También se hizo lo mismo con otros galardones, como los del XX Certamen Innova Emprende y los XI Emprende Weekend.

Además del rector, el acto estuvo presidido por el vicepresidente del Consejo Social de la UMH, Diego García; la vicerrectora de Estudios, Susana Fernández de Ávila; el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín; y la secretaria general de la UMH, Mercedes Sánchez. También asistieron, por parte del Ayuntamiento de Elche, el vicealcalde, Francisco José Soler, la edil de Educación, María Bonmatí, y el concejal Juan de Dios Navarro. Además, acudieron representantes del PSOE y de Compromís. También la alcaldesa de Sax, Laura Estevan, así como el general del Mando de Operaciones Especiales, el subdelegado de Defensa o el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. El acto estuvo amenizado por la Joven Orquesta de la UMH.

Durante el mismo no faltaron las referencias a la «calidad» de la enseñanza en la UMH. Así, se puso de relieve que ha quedado certificada tanto por los indicadores de la Fundación CyD, Conocimiento y Desarrollo, como por el U-ranking elaborado de forma conjunta por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), con excelentes posiciones en el ámbito nacional, tanto en docencia como en investigación y transferencia y en afiliación a la Seguridad Social de los estudiantes egresados, con un 76%, estando nueve grados por encima del 80% en inserción laboral. O ser la segunda universidad española en creación de spin off.

"Amenaza"

Ruiz hizo hincapié aquí en el buen posicionamiento de la Facultad de Medicina en esos ránking, y no quiso dejar pasar por alto el conflicto que mantiene la UMH con la Generalitat Valenciana por la creación del grado de Medicina en la UA, con un contencioso de por medio. "Es una amenaza para la calidad de la docencia sanitaria en la provincia de Alicante, que se vería perjudicada por la saturación de prácticas para los estudiantes, la disponibilidad de profesorado faltante y los recursos financieros disponibles en el sistema universitario público de la Comunidad Valenciana", aseguró.

En este sentido, anunció que la Universidad llegará hasta el final en este asunto con la interposición de un recurso contencioso administrativo tras haber denegado el TSJCV la paralización cautelar que había pedido la universidad ilicitana.

Para Juan José Ruiz, es "innecesaria" la creación de un nuevo grado de Medicina "a menos de 10 kilómetros de distancia del actual". Y espera que "impere el sentido común y el buen hacer de los recursos financieros públicos".

Presupuesto

La inflación ha marcado también el presupuesto de la UMH de este año. Sin embargo, el rector quiso hacer hincapié en que, a pesar del aumento de los costes, se han contenido los precios públicos universitarios. "El Consejo Social de la UMH ha aprobado uno de los presupuestos más difíciles de los últimos años", señaló Ruiz, para una planificación responsable que garantiza, aseguró, la sostenibilidad económica de las actuaciones estratégicas que se están desarrollando y que se desarrollarán en este 2023.

Así, la Universidad ha destinado 12 millones de euros a la investigación, transferencia y promoción empresarial; 3,1 millones a acciones de enseñanza universitaria e innovación docente; cerca de 2,5 millones de actividades para el estudiantado, inclusión, sostenibilidad, deportes y culturas; y más de 1,7 millones para acciones de internacionalización y cooperación al desarrollo.

Muchas de las acciones se han centrado en Ruanda, donde la Universidad tiene una sede permanente, a la que se refiere como su "quinto campus".

Sostenibilidad

Por último, el rector quiso centrarse en las acciones de sostenibilidad medioambiental, cuyo índice la UMH ocupa el noveno puesto de las universidades españolas. "La crisis climática es una amenaza que debe preocuparnos a todos", indicó el Juan José Ruiz.

Por ello, la Universidad está haciendo un esfuerzo por la descarbonización, apostando por uso de fuentes de energía renovables y mejora de sistemas de climatización para lograr mejor eficiencia en consumo energético, destacó. "Hemos logrado reducir un 49% las emisiones de gases de efecto invernadero en el trienio 2019-2021", señaló. Así lo certifica el Ministerio para Transición Ecológica que ha renovado la certificación en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.