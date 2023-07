El nuevo alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, que dirige la ciudad al frente de un bipartito con Vox, planteará al Gobierno que salga de las urnas del 23 de julio un «calendario de estancias» para que el busto íbero de la Dama de Elche sea exhibido en la ciudad durante unos meses de forma periódica, cada cuatro o cinco años.

En una entrevista a EFE, Pablo Ruz ha apostado por este calendario de estancias de la obra cumbre del arte íbero español en la ciudad ilicitana como la mejor solución para conseguir la cesión temporal por parte del Ministerio de Cultura desde la sede permanente del Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid.

Esas exhibiciones temporales serán un «revulsivo turístico» para Elche y para ello el alcalde cree que «la única posibilidad» de obtener el visto bueno para el traslado temporal es que el MAN cuente con una subsede en la ciudad, cuya gestión sería compartida con el Ayuntamiento.

«Las colecciones nacionales nunca se van a disgregar porque está establecido por Ley, y quien diga lo contrario no sabe cómo funciona Patrimonio», según Ruz, quien ha insistido en que «querer que la Dama esté permanentemente en Elche es un error» y provocaría «un enfrentamiento con las instituciones nacionales que no conduce a nada y que no es viable».

De terracota y piedra caliza

Pero, ha proseguido el alcalde del PP, «poder establecer que cada cinco años venga la Dama a su cuidad durante cuatro meses» es un objetivo «sencillo»: «Si la Diputación de Alicante ha podido conseguir a los Guerreros de Xi’an (que se exhiben en el Museo Arqueológico Provincial), que son de terracota y que tienen 3.000 años, en una exposición temporal, ¿cómo no vamos a poder traer a nuestra Dama, que es de piedra caliza?».

Ruz ha explicado que si las elecciones del 23 de julio hacen presidente a su compañero Alberto Núñez Feijóo, la Dama estará más cerca porque en una reciente visita a la ciudad el líder del PP «se comprometió a que si los informes lo acreditan, la Dama va a venir».

«Feijóo sabe perfectamente la situación. Es muy conocedor y partidario (de la cesión temporal) siempre que los informes preceptivos lo respalden», ha apostillado Ruz, quien en los últimos cuatro años ha sido senador y en la Cámara Alta.