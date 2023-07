El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha afirmado que no se va a demorar por más tiempo ni se va a gastar ni un céntimo más de los ilicitanos para la puesta en marcha del Palacio de Congresos en la ciudad, a ubicar frente a la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, tanto el primer edil como el concejal de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, considera que esta infraestructura, que se prometió hace más de cuatro años y medio por César Sánchez, el anterior presidente popular de la Diputación, entidad que costeará este edificio, y del que todavía no se ha puesto ni un ladrillo, se hará realidad durante el actual mandato.

El caso es que ambos, tanto Ruz como el edil de Relaciones Institucionales, salían este lunes en rueda de prensa para asegurar que este pásado sábado el Ayuntamiento de Elche ha recibido de la Diputación de Alicante la transferencia de 4.460.410 euros para sufragar la compra de los terrenos donde se construirá el futuro Palacio de Congresos.

“Esto demuestra la disponibilidad y disposición de la Diputación, teniendo la mano para que esta infraestructura se realice cuanto antes. Una voluntad absoluta de la que no se puede decir lo mismo del anterior gobierno municipal, que trató de poner palos en las ruedas”, puntualizaba el alcalde en una comparecencia con continuos reproches sobre este asunto al anterior equipo de gobierno conformado por PSOE y Compromís.

Tras el pago de los terrenos por parte de Diputación el siguiente paso es sacar a licitación, es decir la salida a concurso público, de la redacción del anteproyecto con la “máxima celeridad”, según Ruz, quien insistía en que “tras remitir el Ayuntamiento la documentación correcta, el ingreso se ha realizado enseguida”.

Según Juan de Dios Navarro, el anteproyecto ya está hecho, es decir, el pliego de condiciones técnicas ya está redactado, y solo faltaría aprobarlo en un pleno de la Diputación.

El caso es que el Ayuntamiento ya remitió a Diputación el pasado mes de abril las características técnicas requeridas por el Palacio de Congresos, y el actual gobierno municipal sigue adelante con el proyecto planteado en su día, que incluye una sala principal con 1.500 butacas y 2.200 metros cuadrados, 5 salas auxiliares de entre 300 y 820 metros, además de tres salas de 200 butacas, una de 350 y otra de 500. Además se establece un parking con 400 plazas en el subsuelo del edificio. “Este paso supone liquidar una deuda histórica de la Diputación con Elche”, subrayaba Ruz.

El alcalde insistía en que se va a trabajar sobre la parcela actual de la que ya se ha efectuado el pago de los terrenos, “para no retrasar los plazos y no dilatar más los tiempos para su construcción”. Es decir, no se va a esperar a agregar alguna parcela o parcelas anexas para potenciar el proyecto, tal y como barajaba el anterior ejecutivo local, puesto que, según el equipo de gobierno, no hay nada, ningún trámite hecho, y sobre todo para no retrasar por más tiempo esta iniciativa.

Por su parte, el edil de Relaciones Institucionales incidía en que se trata de un “proyecto necesario y que será transformador para Elche”, mientras que el alcalde recordaba que se podían haber utilizado parcelas municipales para este Palacio de Congresos, pero que el anterior ejecutivo no quiso y aún así la Diputación ha puesto el dinero para la compra de los terrenos.

El pasado 30 de diciembre el Ayuntamiento de Elche firmó con los propietarios la compra por más de 4,4 millones del solar donde se construirá el futuro Palacio de Congresos, situado entre la avenida de la Universidad y las calles José Sánchez Sáez y Camí de la Bassa del Moro. Ahora Diputación ha abonado esa cantidad al Ayuntamiento tal y como estaba previsto, y será el organismo provincial el que deberá seguir asumiento el coste de creación de la infraestructura en los terrenos adquiridos y que actualmente están siendo utilizados como aparcamiento libre.