La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche plantará una batalla judicial hasta el final contra el grado de Medicina creado por la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante (UA) y cuyos primeros estudiantes iniciarán el curso en septiembre, para lo que ya se ha abierto la preinscripción. La UMH tiene ya preparado un recurso contencioso administrativo contra la carrera de galenos de la otra universidad pública de la provincia que presentará en las próximas horas en la sala cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La universidad ilicitana habla en ese recurso de graves "irregularidades administrativas" e, incluso, de un "informe mutilado".

No obstante, y en paralelo, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha anunciado que enviará este mismo lunes un nuevo requerimiento a la Generalitat, dirigido al presidente en funciones, Ximo Puig, y a la Conselleria de Universidades, en el que pide que se paralice la preinscripción de estudiantes que se ha iniciado después del rechazo del TSJCV de suspender cautelarmente el inicio de los estudios al considerar que no se dan situaciones irreversibles que no se puedan reponer en el caso de estimarse el recurso de la universidad ilicitana contra la carrera de Medicina en la UA.

Una copia de ese requerimiento la enviará al que será próximo jefe del Consell, el popular Carlos Mazón, con el que Ruiz asegura no haber hablado aún de este asunto al no estar conformado el nuevo gobierno autonómico, pero quien, recuerda, manifestó meses atrás que "le parecía una locura la duplicidad" y que era partidario de ver una fórmula más económica.

En ese escrito "que lo enviamos por lealtad" y para evitar las consecuencias negativas para los estudiantes de Medicina de la UA en el caso de que prosperase el recurso, se resumen las "irregularidades administrativas" que, aseguran los servicios jurídicos de la universidad ilicitana, tiene el proceso iniciado por el Consell. Ruiz señala que "no se podrán recolocar los estudiantes en otras universidades, por lo que no es irreversible", así que pide a la Generalitar que "reconsidere" su decisión.

Mutilado

El rector ha denunciado que existen "irregularidades administrativas" que son "muy serias" y que podrían generar responsabilidades de distinta índole en la creación de este grado, y es en lo que se basa el recurso contencioso administrativo contra el grado de Medicina de la UA. En este sentido, Juan José Ruiz se ha referido a que la preceptiva autorización por parte de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, dependiente de la Conselleria de Sanidad, se basa "en un informe sesgado y mutilado".

Así, ha criticado que este informe está firmado "por un cargo político y no por el Jefe de Servicio, quien informó desfavorablemente" al respecto de este grado, que costará, ha afirmado, "doce veces más que ampliar esas 85 plazas ofertadas en la UMH".

"En el informe, sólo se cogen los párrafos positivos y lo firma el subdirector de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, un cargo político, no el Jefe de Servicio, por lo que sólo ese punto administrativo ya serviría para que esta locura" parase, ha expuesto Ruiz, que ha criticado que no se cumple la normativa nacional para la creación de estos estudios.

Además, en el recurso se hace constar que no existe un informe previo de viabilidad que debería emitir la Conselleria de Universidades, "por lo que eso ya sería suficiente para paralizar el proceso", ha subrayado el rector ilicitano, que también se ha quejado de que también hace falta un informe de la Conselleria de Economía sobre su viabilidad económica "y que tampoco existe".

El rector ha insistido, una vez más, en que se trata de una "venganza política" y no de una decisión educativa, y que "en general" la colaboración entre la UA y la UMH no se ha debilitado, aunque ha indicado que "es un punto de discordia", y ha resaltado que si se les da razón y los alumnos ya estuvieran matriculados, entonces estos "quedarían en el limbo", lo que "hay que evitar".

"Normalidad"

Al respecto, el pasado jueves, la rectora de la UA, Amparo Navarro, mandó un mensaje de "tranquilidad" a los estudiantes y sus familias al afirmar que esta institución académica iniciaría "con total normalidad", el próximo 7 de septiembre, el nuevo curso universitario en todos sus grados, entre ellos, el de Medicina.

Navarro informó entonces al Consejo de Gobierno de la UA del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que deniega la medida cautelar de suspensión sobre la implantación del grado de Medicina en la institución académica alicantina y de la demora en la implantación de la cotización a las prácticas estudiantiles.

Por su parte, el alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha asegurado este lunes que la prioridad municipal es "estar al lado de la UMH" y que "lo hecho hasta ahora por el anterior gobierno municipal es incomprensible". "Es injustificable que en un pleno extraordinario el PSOE antepusiera sus lealtades a la que debe tener con su municipio", ha señalado el regidor ilicitano.