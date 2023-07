El incremento de la nota de corte de algunas carreras universitarias ha provocado que se dispare el número de alumnos que se ha querido presentar a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria en la Universidad Miguel Hernández (UMH). Alrededor de un 26% de los 924 alumnos que se presentan desde hoy y hasta el jueves a la Selectividad en la UMH en la convocatoria de julio lo están haciendo para subir la nota que obtuvieron en junio.

En esa ocasión aprobaron los exámenes de Selectividad, pero la nota obtenida, tras sumar la del instituto, no era suficiente para estudiar la carrera que querían. "Espero subir por lo menos un punto, que es lo que me hace falta para estudiar el grado que quiero", confíaba este martes una de las estudiantes que se examinaban en el campus de Elche.

El vicerrector adjunto para las Pruebas de Acceso a la UMH, Francisco Javier Gómez, señala a INFORMACIÓN que en esta convocatoria extraordinaria "hemos detectado un incremento de alumnos que se presentan a subir nota" y resalta que "cada vez la nota de acceso de corte están subiendo más, y se presentan en julio muchos alumnos que no alcanzan la nota para obtener la plaza que desean y en la preinscripción ser más competitivos".

Un 17% más de estudiantes que hace un año se han presentado este martes en la UMH a los exámenes de la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), un total de 924. Los exámenes se desarrollarán desde hoy y hasta el jueves 6 de julio. Se presentan a estas pruebas más mujeres que hombres. Así, están convocadas 539 mujeres (58,3 %), frente a 385 hombres (41,8 %).

El 73,5 % del alumnado matriculado realiza tanto la Fase Obligatoria (679), mientras que 245 alumnos (26,5 %) se presenta exclusivamente a la Fase Específica, bien porque proceden de Ciclos Formativos de Ciclo Superior o porque, tras presentarse a las PAU en convocatorias anteriores, vuelven a hacerlo este año para mejorar su nota de acceso.

A esta convocatoria extraordinaria de Selectividad los alumnos acuden con más tranquilidad. "Unos porque lo que buscan es mejorar la nota, ya que aprobaron en junio, y para quienes suspendieron es un ambiente más relajado y se contagia la tranquilidad, no los nervios como en junio", señala el vicerrector Francisco Javier Gómez.

Historia, el primer examen

Hoy se presentaban más de 4.500 alumnos a la convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunidad Valenciana. El examen de Historia de España ha sido el primero al que han tenido que enfrentarse.

"Ha sido un examen más fácil que el de junio, con preguntas del siglo XIX bastante asequibles, la verdad, se podían sacar aunque no hubieras estudiado mucho porque son cosas que se dan durante el curso y se explican bastante bien", señala Mohamed Aymán, estudiante del IES Vicente Verdú de Elche. Tuvo que recuperar dos asignaturas, Valenciano e Inglés, que espera que con lo que ha estudiado "podré sacar adelante" y poder cursar Markéting y Publicidad, donde le piden un 9,5.

Para Lucía Martínez, sin embargo, el examen de Historia le ha salido "regular". "He ido con el siglo XX y me han dicho que con el siglo XIX era mejor", señala esta estudiante del IES Sixto Marco de Elche que ha luchado contra el reloj. "El tiempo ha ido pegado, a falta de 15 minutos me faltaban un montón por responder, he ido apretada", reconoce. En junio suspendió Historia, precisamente, y ahora espera recuperarla. Quiere estudiar Magisterio y teme que, al presentarse a la segunda convocatoria de Selectividad, cuando se vaya a preinscribir queden pocas plazas.

También ha sido "mejorable" el examen para Iván Gracia. Su "encuentro" con un Borbón no ha sido el esperado. "No esperaba que saliera Alfonso XIII", lamenta. Se había preparado mejor la Transición. "Era más fácil el examen del siglo XIX que el XX", coincide con Martínez. Ahora espera recuperar las tres asignaturas que le quedaron, los exámenes que son los "cocos" para los estudiantes, según reconocen todos: Historia, Valenciano e Inglés. "Con todo lo que he estudiado para las recuperaciones lo llevo fresco", asegura este alumno del IES Sixto Marco de Elche que quiere estudiar una carrera relacionada con Economía.

Notas

Las notas se adelantarán para permitir a los alumnos hacer la preinscripción universitaria cuanto antes. Así, el próximo martes 11 de julio a las 5 de la tarde, estarán ya las calificaciones, de modo que el viernes 14 se podrán publicar los resultados de preinscripción y el 17 de julio empezar la matriculación.

"Esperamos que en julio entre el 95% y el 98% de alumnos tengan la plaza asegurada", confía el vicerrector.

Once tribunales

Un total de once Tribunales se encargan de examinar a estos alumnos en la UMH, tres en el campus de Elche. En el distrito universitario de la UMH, los distintos Tribunales actúan en un total de nueve sedes distribuidas a lo largo de la provincia de Alicante: Denia (antigua sede de la Escuela de Idiomas, Tribunal 1), Benissa (Centre de Excel·lencia, Tribunal 11), Altea (Facultad de Bellas Artes, Tribunal 2), La Nucía (sede universitaria, Tribunal 3), Sant Joan d’Alacant (Edificio Marie Curie, Tribunal 4), Elche (Edificio Altabix, Tribunales 5, 6 y 7), Orihuela–Salesas (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Tribunal 8) y Orihuela–Desamparados (Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Tribunal 9) y Torrevieja (Auditorio Internacional de Torrevieja, Tribunal 10).

En la convocatoria ordinaria de junio, el 97,9% de los alumnos presentados en la UMH superó la Selectividad.