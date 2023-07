Una compañía incómoda. Parece el nombre de la típica película de sobremesa cargada de clichés y que invita a la más profunda de las siestas, de esas que dejan marca en la cara, pero no. Es el título que sin ningún problema podría tener la historia que una joven de Elche ha vivido en una playa. Precisamente, ha sido la propia afectada quien, en su cuenta de Twitter, se ha encargado de contar lo sucedido.

Una fotografía que ilustra el momento y una frase para poner en contexto lo que se ve en la imagen son los elementos de un tuit que ha alcanzado cotas virales y que ya suma cerca de treinta mil interacciones. La publicación resume una sencilla anécdota, de esas que están en el bombo de posibilidades cuando uno va a la playa, pero que pese a no tener nada de extraordinaria, no se suele dar con asiduidad.

El sorprendente y peculiar suceso es el íntimo y eterno encuentro que tuvo la joven ilicitana con una gaviota, que durante cinco minutos se mantuvo posada en la arena, a escasos centímetros y compartiendo sombrilla con la principal y única (con respeto del animal) implicada en este episodio. Así lo ha explicado la propia responsable de la publicación en el texto que acompaña a la instantánea, en el que emplea el léxico propio de la red social para indicar que el ave se le ha quedado mirando durante 5 minutos seguidos "y se la ha pelado" (una expresión que lleva tiempo en el vocabulario popular pero que por alguna razón es ahora tendencia entre el público más joven).

Volviendo al tema en cuestión, lo cierto es que la fotografía es del todo reveladora. La imponente presencia del animal, siniestra para cualquiera que padezca ornitofobia o para quien todavía arrastre traumas por la legendaria película de Alfred Hitchcock, se sitúa a poca distancia de la cámara. Su cercanía permite apreciar el amarillo de sus ojos, que componen una firme mirada que se mantiene fija, por la perspectiva que ofrece la imagen, en el cuerpo de la joven, que es posible que en ese momento tuviera algo de comida en sus manos que el animal interpretó como un posible alimento.

se me ha quedado mirando durante 5 minutos seguidos y se la ha pelado pic.twitter.com/MGxmZ0WtGG — vane 🎧 (@royalnoid) July 4, 2023

Una mirada que tiene su porqué

De hecho, esta teoría no carece de fundamento, y es que un reciente estudio demostró que las intimidantes miradas que, como en este caso, nos dedican las gaviotas tienen su porqué. Aunque puedan resultar incómodas, estas situaciones no son el anticipo de un posible ataque, sino que responden a un comportamiento tan elemental en el mundo animal como la supervivencia. A través de la observación, estas aves tratan de percibir la realidad y captar todos los detalles posibles para obtener una valiosa información que les permite saber si un alimento es o no comestible.

De este modo, las gaviotas concentran todos sus esfuerzos en analizar lo que está comiendo un humano (u otra especie) para considerarlo como una potencial fuente de aliemento. Esta conducta, que vuelve a demostrar la inabarcable sabiduría que esconde la naturaleza, recibe el nombre de cleptoparasitismo, denominación que engloba a todas las especies que basan su dieta en la fuente de alimentos de otros animales.