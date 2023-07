Son malos tiempos para la agricultura. A la subida de los costes, que afecta mucho a este sector primario, se unen los ciclos climáticos descompensados que están provocando una merma en muchas producciones agrícolas. La sequía de este inicio de año, unido a unas lluvias cuando no se esperaban, y el calor adelantado están siendo fatales para muchas plantas y árboles cuyas consecuencias son unos frutos más pequeños o, directamente, perdidos. Es lo que le está ocurriendo al codiciado melón de Carrizales, una de las producciones más emblemáticas del Camp d’Elx. La campaña, que acaba de iniciarse y que se prolongará hasta mediados de septiembre, tendrá una merma de producción que se estima en un 40% de la prevista.

Así, en lugar de los 400.000 kilos que se esperaba cosechar, las previsiones más optimistas señalan que no alcanzará los 300.000 kilos. El pasado año se recogieron algo más de medio millón de kilos. Y todo, como consecuencia del calor tan temprano que no dejó cuajar el fruto y la sequía.

Los agricultores, además, estuvieron esperando unas lluvias que llegaron en mayo y también en junio, pero que, al no ser constantes y venir seguidas de fuertes episodios de calor, trajeron consigo un visitante nada deseado, los hongos. El ataque del oidio y del mildiu provoca que la planta pierda fuerza y tenga que volver a producir hojas. Así que los melones no están creciendo como deberían y su calibre este año es mucho más pequeño.

Algunos, directamente, se están perdiendo puesto que las hojas no protegen a la fruta por el ataque de hongos, y la fuerte radiación solar directa que les da está causando lo que se conoce como asolanado, quemaduras.

«Las perspectivas no son buenas en cuanto a kilos, hay melones pero el calibre es muy pequeño y corremos el riesgo de que se pierda también precio», lamenta Fernando Antón, presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales, que aglutina a 14 productores de esta fruta desde el Canal del Convenio en Elche a las Salinas de Santa Pola.

Buen precio

Solo un par de productores está ya vendiendo en el mercado melones, cuya temporada alta es a finales de julio y en agosto. De momento, el precio se está manteniendo como el de otros años, a una media de 2,40-2,50 euros el kilo en el mercado.

«El problema es el calibre, estamos presentando melones de 1,5 a 1,8 kilos, que no se pueden cobrar al precio del estándar de mercado que son 2,5 kilos, el tamaño que la gente busca», señala Antón.

El pasado año, los productores de melón de Carrizales obtuvieron un beneficio de unos 12 céntimos el kilo, pero con la subida de costes de combustibles y electricidad «tendríamos que subir de 2 a 3 céntimos más para poder obtener el mismo beneficio», indica el también agricultor.

Calidad excepcional

Al igual que la pasada campaña, se están cultivando unas 20 hectáreas de esta fruta, después de que en 2022 se perdiera un 20% de superficie cultivada por las lluvias tardías. De nuevo, el clima haciendo de las suyas. «Hay bancales que se pueden perder antes de tiempo», alerta Fernando Antón.

No obstante, hay algo positivo dentro de todo, la calidad de los melones este año es excepcional, según asegura el presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales. Es por la mayor salinidad del agua con la que están regando, que le da ese dulzor característico a este cotizado melón.

El agua salobre con la que riegan sería impensable para otras frutas u hortalizas.Los primeros riegos se han hecho con agua con el doble de salinidad de lo habitual (hasta de 5.000). «Son melones más dulces, pero de menor calibre», explica Fernando Antón.

Este año ha sido duro para regar. Los riegos se realizan con sobrantes de otras comunidades, elevan el agua con el que ya habían regado en zonas de la Vega Baja. Por ello, pidieron un embalse en la desembocadura del río Vinalopó que almacenara agua para regar en momentos de sequía, a la vez que sirviera para evitar inundaciones como la DANA de 2019. Petición que las administraciones nunca han tenido en cuenta.

Regulación de derechos del agua

Esta semana, el presidente de los regantes de Carrizales mantenía una reunión en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para pedir un control más estricto en los derechos del agua. «Queremos un protocolo claro que nos indique cuándo nos llegará el agua, porque estamos a expensas de que otras comunidades la suelten para regar con sus sobrantes», critica Antón.

"Entendemos que cuando la gente tiene unas tandas de riego, cuando esas tandas han pasado, no les pertenecen ya y tienen que dejarla pasar, y no cerrar las puertas anteriores. Eso no está regulado y pedimos que haya una regulación", explica.

El 90% de la producción de melón de Carrizales se queda en la provincia, principalmente en Elche y Alicante, y también en zonas costeras como Santa Pola, Torrevieja, Altea y El Campello, y del interior, como Alcoy o Xixona.

Los productores también quieren acabar con el intrusismo, un melón de Carrizales debe llevar el sello con el flamenco y la indicación «Parque Natural Agrario de los Carrizales».