Conforama aterriza en Elche con miles de referencias y servicios para que lograr el hogar que siempre has deseado te resulte más fácil que nunca.

La marca referente en equipamiento y decoración para la casa ha elegido Elche para mostrar su nuevo concepto de tienda centrado en mejorar la experiencia de compra de los usuarios y el smart shopping. Así, el nuevo establecimiento plantea un recorrido por distintos ambientes y estilos, recreando diversos espacios del hogar donde encontrar opciones de todos los gustos y preferencias.

Con una superficie comercial de 3.640 metros cuadrados y 1.148 de almacén, Conforama Elche cuenta con un horario comercial de lunes a sábado de 10 a 22 horas y dispone de una amplia oferta multigama y multiestilo siempre con la mejor relación calidad – precio en sofás, colchones, cocinas, salones, despachos, jardín, mobiliario y decoración, con miles de referencias disponibles desde la tienda física y la página web.

Salones multifuncionales y a la última

Desde amplios chaise longue o rinconeras para combinar según el espacio y a tu gusto, incluyendo mesas de centro, estanterías, aparadores y conjuntos de comedor, Conforama Elche dispone de todo lo que necesitas para convertir tu salón en una estancia totalmente multifuncional donde querrás pasar la mayor parte del tiempo. Además, podrás inspirarte con las nuevas tendencias de esta temporada: Blue Mar, Ice Green, Amber Flare y Lavanda Natural. Cuatro propuestas que llenarán de color todas las estancias de tu hogar.

El oasis de tus sueños

En la sección de descanso, la nueva tienda de Conforama Elche dispone de una amplia gama de camas, colchones, armarios, mesitas de noche y cómodas, entre otros productos. Sus colchones destacan por su excelente confort y durabilidad, con opciones que se adaptan a diferentes preferencias de firmeza según las necesidades de cada uno.

Cocinas con estilo y funcionales

Una de las categorías que la marca del hogar ha ido potenciando este último año son las cocinas. Si buscas estilo, calidad, variedad y funcionalidad, Conforama te ofrece cocinas de diferentes estilos en tonos fríos, con gran protagonismo de los verdes y azules, combinados con acabados en madera, que aportan un tono de calidez. Encontrarás cocinas en forma de “U”, “L”, o “I”; así como paralela, en isla o en península.

Confort al aire libre

Si buscas productos para tu jardín, tu terraza o balcón, tendrás múltiples referencias en mobiliario de jardín, como hamacas, sombrillas, tumbonas, conjuntos de jardín y conjuntos de comedor. Todos y cada uno de ellos diseñados para resistir las condiciones climáticas y ofrecerte la mayor comodidad y durabilidad posible.

Decoración para expresar tu estilo único

Crea un ambiente único y acogedor según tu estilo con objetos decorativos de todos los estilos. Elige entre jarrones decorativos, espejos sofisticados o centros de mesa minimalistas, entre muchos otros.

Innovación al mejor precio

Si hay algo que caracteriza a los electrodomésticos de Conforama, es su excelente relación calidad-precio. Con diferentes opciones de marcas reconocidas y confiables, que garantizan productos de larga vida útil y un rendimiento eficiente, en Conforama encontrarás una amplia variedad de gadgets para cualquier necesidad: desde grandes electrodomésticos como lavadoras, congeladores o frigoríficos, hasta pequeños electrodomésticos como freidoras de aire o robots de cocina para hacerte tu vida más fácil.

Servicio totalmente personalizado y a medida

¿Cuántas veces te has visto en la situación de no saber qué mueble es el adecuado para tu sala de estar o no saber qué colchón escoger? Conforama Elche ofrece un servicio personalizado y a medida que abarca desde el asesoramiento especializado hasta el diseño de interiores, soluciones a medida, servicio de entrega y montaje, y una atención al cliente de calidad para que no tengas que preocuparte de nada.

La marca cuenta con dos servicios exclusivos para ello. Por una parte, ConfoDesign, para la confección de sofás y muebles a medida (armarios, juvenil, sofás y salones), y, por otra, ConfoKitchen, que te permitirá confeccionar tu cocina a medida en tan solo cinco sencillos pasos, así como visualizar el resultado final gracias a un software 3D y la posibilidad de financiarlo en cómodos plazos. Además, contarás con la opción de Click&Collect – haz tus compras online y recógelas en tienda sin tener que preocuparte por nada -.

Conforama Elche es el cuarto establecimiento que la compañía pone en marcha en la provincia de Alicante -donde ya cuenta con tiendas en Alicante capital, Finestrat y La Zenia (Orihuela)- y el octavo en toda la Comunidad Valenciana, que en 1992 fue la primera de todo el país en abrir una tienda Conforama en Burjassot (Valencia).

Más información:

Conforama Elche está abierto de lunes a sábado de 10:00h a 22:00h.