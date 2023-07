Una dieta autoimpuesta. Es el primer desencadenante de lo que en un adolescente puede derivar en un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). También es preocupante que eliminen de su dieta productos que antes les gustaban, que aumentan su actividad física solo por el hecho de quemar calorías, no por salud ni diversión, la obsesión por lo que hay ese día de comida o cena o cambios en el estado de ánimo con irritabilidad y ansiedad o dificultades para dormir. Son síntomas del inicio de un trastorno alimentario. Y, ¡ojo!, cada vez son más frecuentes los adolescentes que lo sufren.

De hecho, los especialistas advierten de que los trastornos alimentarios se han disparado tras la pandemia, con un preocupante aumento del 30%. «Los casos que se ven son más graves y cada vez son más jóvenes quienes tienen sintomatología, en ocasiones, incluso, se autolesionan para calmar ese malestar y ansiedad que tienen», señala la psicóloga y profesora de la Universidad Miguel Hernández (UMH), María José Quiles, una de las impulsoras de la spin-off CREA (Centro de Recuperación Emocional y Alimentaria), un centro de día asistencial para el tratamiento de las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria ubicado en el Parque Científico de la UMH en Elche, y que es referencia provincial.

Además, hay otro dato preocupante, la edad media de quienes sufren estos trastornos ha bajado considerablemente en estos últimos años y actualmente se sitúa entre los 12 y 13 años, en plena adolescencia, cuando hace unos años se daba en edades bastante más tardías. «Hay mucha presión hacia la delgadez, parece que una persona que no está delgada no es válida», lamenta Quiles.

"Enfrentarse a la comida para ellas es lo que más miedo les da, enfrentarse a una pizza es como para otros el tener una cucaracha en las manos" María José Quiles - Responsable del centro CREA.

Desde la pandemia han aumentado los casos porque fueron momentos estresantes y los adolescentes vieron truncada la parte social, coinciden todos los expertos. «Hubo mucha presión hacia la delgadez, los mensajes que llegaban era de que se iba a engordar, y en las personas vulnerables y estresadas hizo mella», indica la psicóloga.

Son las mujeres quienes más sufren los trastornos alimentarios, en una proporción de 9 chicas por cada chico. Esto no quiere decir que los hombres no los padezcan. Los varones suelen padecer la ortorexia, obsesión por la comida sana y por tener un cuerpo musculado, con una nutrición muy proteica y mucho ejercicio solo para desarrollar músculo. «En las mujeres hay una presión social hacia un cuerpo delgado y en los hombres hacia un cuerpo muy musculado», señala.

El problema de las redes sociales

El que cada vez más adolescentes, y preadolescentes, sufran trastornos alimentarios, como bulimia o anorexia, tiene mucho que ver con las redes sociales. «Están haciendo mucho daño», lamenta Quiles. Los adolescentes pasan muchas horas recibiendo información de las redes sociales y un estudio que han realizado en el centro CREA ha demostrado que cuantas más horas se pasa conectado a ellas, el efecto de tener una mayor insatisfacción corporal crece, y eso es el precursor del trastorno alimentario. «Uno deja de comer porque piensa que tiene un cuerpo que no merece la pena y quiere hacer algo para tener un cuerpo que sí merezca la pena», explica la experta.

Quienes lo sufren, incluso dejan de acudir a eventos familiares o con amigos solo por el hecho de no enfrentarse a la comida. «Enfrentarse a la comida para ellas es lo que más miedo les da en el mundo, enfrentarse a una pizza es como para otros el tener una cucaracha en las manos, sienten el mismo miedo o repugnancia. Y no pueden elegir no comer, se tienen que enfrentar a eso que les da tanto miedo cinco veces al día todos los días», explica, muy ilustrativamente, María José Quiles.

Pero no solo son trastornos alimentarios los restrictivos, como anorexia o bulimia. El atracón para calmar la ansiedad es el problema alimentario más frecuente, pero el menos tratado. Pocos piden ayuda por ello. Son personas que se calman o que gestionan los estados emocionales adversos, comiendo.

No se ve como un problema, sino como una costumbre. «A veces comen para calmarse, y otras dejan de hacerlo por la obsesión de tener un cuerpo perfecto, ambos son trastornos».

Un referente

La disminución de la edad en la que se empieza a tener un trastorno con la alimentación ha llevado a las impulsoras de CREA, Yolanda Quiles y María José Quiles, ambas psicólogas y docentes de la UMH, a crear una nueva unidad en su centro de día que ofrece tratamiento interdisciplinar a niños y niñas de entre 10 y 12 años. Allí trabajan aspectos como las habilidades interpersonales, las emociones y la autoestima, a través de juegos, dinámicas, cuentos y apoyos visuales. De momento tiene cubiertas seis plazas. En las pacientes más jóvenes, estos trastornos al comer les para, incluso, el desarrollo.

En 2013, ambas psicólogas decidieron poner en marcha el Centro CREA, no solo para la recuperación nutricional y la mejoría de los síntomas físicos, sino también para el abordaje de los problemas psicológicos, sociales, familiares y emocionales. La firma ha recibido numerosos reconocimientos por su labor. Surgió tras ser uno de los proyectos emprendedores ganadores de la primera edición del programa Maratón UMH.

Centro autorizado por la Conselleria de Sanidad

Desde 2015, la Conselleria de Sanidad les reconoce como centro autorizado para el tratamiento subvencionado de pacientes que sufran trastornos alimentarios. También es centro concertado de recuperación del Instituto Nacional de la Seguridad Social para tratar a adolescentes y a jóvenes con este tipo de trastornos. Además, el tratamiento se puede subvencionar por el Ministerio de Sanidad y Política Social a través del Seguro Escolar, en régimen de centro de día. «No queremos que nadie que sufra un trastorno de alimentación se quede sin tratamiento por los recursos económicos», señala María José Quiles. También tienen convenios con seguros privados.

Los trastornos más habituales que atienden son anorexia, bulimia, trastorno por atracón y obesidad. En sus instalaciones de 300 metros cuadrados en el Parque Científico del campus de Elche de la UMH atienden a pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria en cualquier rango de edad.

Dentro del tratamiento, bien se deriva a una consulta ambulatoria con psicólogo o psiquiatra o, en los casos más graves, está el centro de día, que es diario, con el comedor terapéutico, donde almuerzan, comen y meriendan, con una alimentación normalizada bajo supervisión, y participan en los talleres terapéuticos.

Además, reciben tratamiento nutricional, psiquiátrico y psicológico. «Preparamos un plan de tratamiento para cada paciente», señala la responsable del centro, que recibe el apoyo de la Fundación Juan Perán Pikolinos.

«En las mujeres hay una presión social hacia un cuerpo delgado y en los hombres hacia un cuerpo muy musculado» María José Quiles - Responsable del centro CREA.

Cuentan con 15 plazas para adultos (a partir de 18 años), otras 15 para adolescentes (de 12 a 17 años) y otras tantas para preadolescentes (entre 10 y 12 años). Un tratamiento dura, de media, cuatro años, aunque no con la misma intensidad, obviamente, y siempre se da el alta cuando la paciente está totalmente recuperada y no hay riesgo de que recaiga.

Por otro lado, cuentan con talleres para familias con información nutricional y apoyo psicológico. «Esto es como un triángulo, en el vértice está el o la paciente, y en los extremos el equipo terapéutico, por un lado, y la familia, por otro», señala. La familia es muy importante en el proceso de recuperación.

Un equipo de 22 personas, entre psicólogas, nutricionistas y personal administrativo, trabaja en este centro que también da charlas en institutos para evitar los trastornos que ellos se encargan de tratar. Y están logrando unos excelentes resultados.