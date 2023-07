Con radiante vitalidad Concepción López, «doña Concha», atiende a este diario en plena ola de calor. Narra que en el garaje de casa aún conserva éter que usó hace décadas como anestesista y se recrea en anécdotas, que no cogen en estas líneas, como cuando recorría con su Peugeot descapotable rojo las partidas rurales para atender a pacientes y se guiaba entre caminos por hilarantes indicaciones que en aquella época le daba la gente del campo. La ilicitana colgó la bata hace casi tres lustros y nadie en la familia siguió su estela de médico. Ahora está reencontrada con su afición de estudiante de pasar horas dedicada a la pintura.

Pregunta. ¿Sigue ligada a la medicina?

Respuesta. Cuando me jubilé lo pasé muy mal porque ya no tenía esa vida super activa de ir al campo, trabajar de médico en la ONCE, en quirófano... aunque al año se me pasó porque vi que vivía bien. Entonces pensé en ayudar al centro de alzhéimer en Elche pero por donde a mi marido lo operaron del corazón en tres días dos veces, se les había quedado una arteria posterior sangrando y le tuvieron que poner 23 litros de sangre. A raíz de ahí tuvo un edema agudo de pulmón, un ictus, una fractura de cadera…y he estado 13 años dedicada nada más que a mi marido, tuve mi paciente particular.

P.¿Cómo fue eso de ser la primera médico del ambulatorio?

R.Llegué muy joven, sin hacer ruido, y la mayoría de compañeros eran mayores. Empecé con unas 70 cartillas y terminé haciendo 1.500 cubriendo el campo. No había la sensibilidad que hay ahora tan extrema de feminismo, pero sí es verdad que a la hora de emitir un diagnóstico tenía que estar muy convencida y demostrar más que ellos que estaba en la certidumbre para que te tuvieran confianza. Es más, como no tenía consulta privada podía ser un poco tajante a la hora de mandar medicamentos y pedir analíticas, no era comprada. Luego me vi muy obsequiada, y muy querida por la gente del campo.

P.¿Se ha perdido la humanidad del profesional sanitario?

R.Sí, pero no solamente hacia el paciente, también hacia el compañero, aunque creo que pasa en general en la humanidad. La gente está cambiando, no está siendo sociable si no más bien ausente de lo que pasa alrededor. No concibo esos mundos de las redes sociales, ¿para demostrar qué?¿que todo lo que tienes alrededor es felicidad, dinero, potencial? No, la vida no es eso, entonces la sociedad se quiere medir de esa manera. También puede ser que fuimos hijos de padres de la posguerra que nos enseñaron el valor del ahorro, de lo que pueda pasar, ahora es que si tengo una invalidez me la cubre la mutua, si tengo tal me la cubren…la persona no confía en ella si no en la sociedad que le tiene que solucionar el problema.

P.¿Cómo ha cambiado la Medicina?

R.Cuando empecé el techo de la medicina era el sanatorio Morenilla, el de Antonio Bonete, y Casa de Socorro. La población era menor y se solucionaban todos los problemas como accidentes laborales de fábricas...Yo he visto manos llegar como un espolsador. Ahora hay cinco o seis centros de salud, dos hospitales y ambulancias a tutiplén. En mi época para llamar a una ambulancia llamaban a la Cruz Roja y venía Manolo el de la ambulancia y se solucionaba el problema. ¿Qué ha pasado después? Pues, por ejemplo, que se han acostumbrado los estudiantes a diagnosticar a un paciente y entre cuatro o cinco MIR uno dice que le parece, y el otro lo que cree, y hay una máxima que dice que un médico cura, dos dudan y tres muerte segura, y lo que pasa es que no se deciden en solitario a diagnosticar y hay más parámetros que nunca.

P.¿Se ha burocratizado demasiado la Sanidad?

R.Demasiado. Que es avance de la Medicina, no digo yo que no. Las pruebas de ahora dan en el clavo, antes era poner una mano en la barriga, tocar, ver diafragma...pero se tocaba, se hablaba, se miraba a los ojos, ahora no, ahora es el ordenador, y la gente de eso se queja. La medicina es más el trato al paciente, lo que le puedas decir, eso es lo que agrada a la gente.

P.¿Qué le depara al sistema?

R.La inteligencia artificial va a destrozar al ser humano porque irás a la farmacia y en cuanto coincidan parámetros te dirán lo que tomar sin acudir a nadie. La deshumanización de la medicina va a llegar.

P.¿Entiende los niveles de demora actuales?

R.Observo que ocho horas trabajando en una plaza da para ver a muchos pacientes, y dentro de los médicos los hay más y menos activos, hay que buscar una media de trabajo. A lo mejor uno por lo que sea trabaja más y otro es más concienzudo. Luego hay que recordar que la Seguridad Social cuando se creo era para gente humilde y trabajadora, después fue modernizándose, con buena calidad de médicos, y entró la clase media. Ahora están las tres clases, y la medicina se ha saturado a pesar de que hay muchos centros de salud y hospitales. En parte es porque ya no se pide sólo la analítica de andar por casa, ahora es el TAC, el escáner, la colonoscopia... A pesar de ello digo que la medicina que se practica en los hospitales públicos es la mejor del mundo, es la que dispone de todo los medios de aparataje y dentro de los médicos están los que más se han preparado.

P.El último consejo interterritorial de medicina alertó de una crisis en la vocación…

R.Se pone un numerus clausus para entrar en Medicina y a lo mejor un chiquito que le gusta la Medicina y sabe tratar no saca la nota de entrada en la facultad y un empollón sí pero no tiene la sensibilidad humana del que ha sacado 4,5, ocurrirá que el otro va a sacar matrículas pero a lo mejor no se le va a encender la lucecita de saber comprender al paciente. Puede que lleguen los mejores en cuanto a conocimientos, pero el conocimiento hay que ponerlo en práctica, si no, no sirve. Puedes saberte toda la fórmula leucocitaria pero si después cuando tienes que transmitir al paciente que tiene una anemia no se la sabes enfocar bien...o si se está estudiando si alguien tiene cáncer no puedes decírselo porque lo trastornas psíquicamente. Espérate a tener todos los datos, y cuando los tengas lo hablas con delicadeza, su empiezas con la palabra cáncer matas a esa persona.

P. En medio del debate, ¿deben haber más facultades de Medicina?

R. No, deberían ser cuatro y buenas. Diluir la calidad bueno no puede ser. ¿Tanto alumno hay para ampliar una facultad? Pregunto.