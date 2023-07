El Festival de Cine de Elche ha acabado anulando todas sus proyecciones en el Hort del Xocolater por el calor extremo, mientras que el Ayuntamiento ha suspendido los campus deportivos mañana, miércoles, ante la alerta roja decretada. Lo mismo ha hecho Crevillent que ha cancelado actividades al aire libre y va a clausurar instalaciones municipales.

La Fundación Mediterráneo ha decidido no continuar con la cita cultural en el corazón del Palmeral, tras haber suspendido la sesión de este lunes por la caída de una palmera. Los organizadores aluden a la ola de calor y a la existencia de riesgo por reventón cálido como principal motivo para anular las proyecciones en este escenario repleto de palmeras. La dirección asegura que todavía carece del informe técnico sobre el estado de los ejemplares que se encargó tras el desplome ocurrido el domingo por la noche sufrido por una palmera aparentemente sana y que se saldó sin ningún daño material ni personal. Sin embargo, la alerta roja ha sido determinante para trasladar la cita cinematográfica al aula de Cultura de la Glorieta hasta el viernes que finaliza. Eso sí, se van a mantener las proyecciones en la playa de Arenales del Sol porque en este escenario no han visto riesgo al no haber presencia de árboles.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Elche ha suspendido los campus deportivos en las instalaciones municipales. En un comunicado, el equipo de gobierno ha informado de que "siguiendo las recomendaciones del departamento de Emergencias y debido al aviso recibido por el Centro de Coordinación de Emergencias, de alerta roja por calor extremo" la Concejalía de Deportes ha suspendido en la jornada de mañana, miércoles, 19 de julio, estas actividades. Por otra parte, la piscina municipal de la Ciudad Deportiva será de acceso gratuito durante la jornada de mañana.

En la localidad alfombrera

Asimismo, la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, tras consultar las informaciones de los técnicos municipales en el Consejo Asesor de Emergencias, ha emitido un bando para dar a conocer a la ciudadanía el conjunto de medidas adoptadas ante la activación del aviso nivel rojo de preemergencia por parte tanto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como de la Agencia de Seguridad y Emergencia. Este aviso especial de fenómenos meteorológicos adversos queda activado porque existe un riesgo extremo desde hoy hasta el próximo jueves 20 de julio por temperaturas que podrían alcanzar los 42º.

Se han dado instrucciones a todos los departamentos de esta administración para que desde hoy y mientras dure la ola de calor, se reorganicen los servicios públicos con el objetivo de que no haya sobreexposición al sol, así como el cierre del Cementerio municipal además de la suspensión de aquellas actividades al aire libre organizadas por el Ayuntamiento que se realicen en instalaciones públicas al aire libre como escuelas de verano, campus deportivos, etc.

Asimismo, permanecerán cerrados el Parque de Montaña de San Cayetano y el área recreativa de La Palaya. No se podrá realizar actividades deportivas al aire libre en las instalaciones deportivas municipales y parques públicos de la localidad durante el periodo de aviso de riesgo extremo.

En cuanto a las recomendaciones, desde el Ayuntamiento de Crevillent se hace saber que: A la población se le recomienda no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre y sobre todo en las horas de mayor intensidad de calor y de exposición al sol, permaneciendo en lugares bajo techo o a la sombra y ventilados. Se recomienda encarecidamente a la población que se abstengan de realizar cualquier tipo de deporte en la Sierra de Crevillent durante los días que esté activo el aviso de riesgo extremo.

Por último, en el bando firmado por la primera edil se explica que en materia laboral corresponde a las propias empresas establecer las medidas organizativas en seguridad y salud en el trabajo para proteger a los trabajadores y trabajadoras durante esta jornada de altas temperaturas.