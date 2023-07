Elche ha sido la primera ciudad que ha visitado la consellera de Agua, Salomé Pradas, 24 horas después de recibir la cartera a manos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La de ayer fue una parada «express», como ella misma reconoció, pero más que eso fue un gesto significativo que agradecieron los regantes y diversos colectivos que dan vida al Camp d’Elx a quienes se dirigió en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche.

«Queremos diálogo». Fue la frase más repetida por los asistentes a la nueva consellera en el instante en el que la pudieron tener cerca. La exsenadora y exportavoz del PP en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta evitó realizar anuncios durante su breve comparecencia y lo justificó asegurando que «sería irresponsable nada más llegar».

Lo que quiso ofrecer a los regantes es su compromiso de que ahora «van a ser escuchados». Pradas dijo ser consciente de la importancia del agua para la economía de esta ciudad «donde lamentablemente se ha convertido en un problema». La consellera señaló que hay que «revertir el maltrato al que se ha sometido a los regantes y agricultores». Y tras la petición que le lanzaron los allí presentes, la consellera garantizó que «hoy (por ayer) vuelve el diálogo con los regantes en la Comunitat Valenciana».

También hizo suyas las palabras de Carlos Mazón, y reafirmó que ésta «va ser la legislatura del agua», y que por ello le han puesto ese nombre a la Conselleria que ella dirige. Pradas prometió, además, que van a defender «ante quien sea que vuelva el riego a nuestros campos, tanto en Madrid, como en Bruselas» porque, considera que en los ocho años del Gobierno del Botànic «se ha perdido mucho tiempo y se ha castigado a los regantes con recortes».

Una de las primeras acciones que va a emprender, además de coordinarse con la Conselleria de Agricultura, dirigida por Vox, va a ser convocar una reunión a nivel autonómico y provincial para marcar la hoja de ruta de su departamento. Durante su discurso apeló a que el agua deje de ser un motivo de confrontación y a que se convierta en una herramienta de prosperidad y soluciones.

También comparó a los agricultores con los cazadores, en el sentido de que a ambos sectores «se les criminaliza», dijo.

No obstante, además de hablar de agua, Salomé se deshizo en elogios hacia el alcalde Pablo Ruz, su compañero del Senado, de quien destacó que es un «trabajador incansable y defensor de Elche y así lo ha demostrado pleno tras pleno».

La relación de amistad que les une y su paso por la Cámara Alta ha sido otro de los motivos por los que la consellera de Agua eligió Elche para estrenarse en el cargo. Ella misma lo reconoció.

«Tras recoger la cartera de Agua no dudé en llamar al alcalde para decirle que este viernes estaría en Elche», admitió. Un gesto con simbolismo que forma parte de la estrategia que Pablo Ruz está exprimiendo desde que llegó a la Alcaldía el pasado 17 de junio. El regidor popular quiso escenificar con esta nueva jugada el «deber moral» que tiene su equipo con los regantes y representantes de entidades agrarias.

Asistentes

Pocos faltaron a la nueva llamada del primer edil, con quien ya se reunieron a los pocos días de arrancar el nuevo gobierno municipal. Una cita en la que el ejecutivo local se comprometió a crear una «Mesa Local del Agua» con regantes, agricultores y todos los grupos políticos para unir su voz frente a la defensa del agua.

Ayer estuvieron representados desde Riegos de Levante, la Comunidad de Regantes 4º de Levante y 7ª de la Peña, la Acequia Mayor del Pantano y la de Marchena, Carrizales, la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Denominación de Origen de la Granada Mollar, la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR), la Unió de Llauradors, la Comunidad de Labradores, Cambayas, entre otras entidades.

Ruz no dudó en recordar a la consellera «las esperanzas» que tiene el gobierno municipal y los agricultores en ella para tener una relación fluida en los próximos cuatro años, con el objetivo de que el agua no falte. El regidor enfatizó que en «Elche el agua no se malgasta, se invierte a través de los medios tradicionales y a través del Trasvase Tajo Segura». Un trasvase que el Ayuntamiento va a defender dando un giro respecto a lo que planteó el anterior gobierno progresista.

El PP y Vox ya anunciaron en Elche que recurrirán siguiendo «los criterios técnicos de la Diputación» y para ello la semana pasada pidió la suspensión del plazo de presentación del recurso contra el nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura para tener más tiempo para formalizar la demanda.