«Son los propios niños los que les piden a sus padres que no pongan el aire acondicionado en el coche. Y así vienen de Santa Pola, con las ventanillas bajadas, como antiguamente». El que habla es Javier Gonzálvez, Mestre de Capella del Misteri d’Elx, una de las tres autoridades, junto al Mestre de Ceremonias, Joan Castaño, y el Mestre de Ceremonias suplente, Pablo Mas, quienes desde este lunes dirigen buena parte de los ensayos ya en la basílica de Santa María.

Durante algo más de dos semanas, tanto escolanos como adultos ensayan movimientos, se aprenden gestos, modulan y prueban sus voces o se aclimatan, en definitiva, a un templo que estará lleno del 11 al 15 de agosto.

Y para ello no solo hay que ensayar y ensayar, sino también cuidar, y mucho, las voces, para las intensas jornadas que se avecinan. «No hay que abusar por las noches del aire acondicionado. Y lo de tomar helados, de vez en cuando. Es el cambio brusco de temperatura lo que les puede afectar a la voz. Son ellos (refiriéndose a los pequeños) los que les piden a los padres lo de no poner el aire acondicionado», aclara Gonzálvez, lo que da medida de lo responsables que son buena parte de las voces blancas que saldrán en las representaciones.

El caso es que este lunes, desde las 16 horas y hasta cerca de las 22 horas, con un descanso por celebración de culto en Santa María, ensayaban primero los pequeños y, a partir de las 20.30 horas, aproximadamente el Apostolado y la Judiada.

Los lunes se realizan a partir de ahora los ensayos de la representación correspondiente al día 11 de agosto; los martes, la del 12; los miércoles, la del 13; y los jueves le toca el turno a los que aparecerán en La Vespra y La Festa de los días 14 y 15.

Apoyo y ejemplo

«Cuando hagamos una genuflexión, la rodilla derecha debe ir al suelo, pero si me equivoco no pasa nada porque hay faldas», explica Pablo Mas a un grupo de niños que integra el Cortejo de la Virgen. Para algunos será su primer Misteri. Para otros, como David Agulló (pregonero de las Fiesta de Elche 2023), se trata de ayudar y guiar a sus compañeros, además de servir de ejemplo.

Su voz tan especial permite seguir contando con él este año. Pero el «problema» es que se ha hecho muy alto y sobresale mucho en el grupo, por lo que posiblemente no aparezca como María Mayor y sí como Ángel.

Y es que no solo se buscan buenas voces entre los niños participantes, sino también que haya cierta simetría en la composición estética, equilibrio en los grupos, que no haya descompensación.

Tratar con escolares

Gonzálvez, Mas y Castaño son perfectamente conscientes de que los menores van a tener una gran responsabilidad en un escenario donde cientos de miradas van a estar puestas en ellos, donde va haber mucho calor durante mucho tiempo, por lo que se dirigen a ellos de un modo ameno, para que traten de disfrutar cuando estén en el Andador y el Cadafal. Su pedagogía es fundamental para que ningún niño se arrepienta.

Yahí está, con la ayuda de Pablo Mas, también Joan Castaño, explicando de forma tranquila las cosas, aclarando qué movimientos deben hacer, dónde poner los pies... de un modo que no genere rechazo a los niños, quienes llevan casi todo un año ensayando y que ahora tienen que afrontar el sprint final.

Con los cantores, el trabajo es de otro estilo y en otro sentido, de ahondar en matices o de probar nuevas voces en personajes. Lo que está claro en cualquier caso es que ensayar en Santa María es algo especial y, sobre todo, el inicio de la cuenta atrás para los días grandes.