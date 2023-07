En el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche no pudo ser, pero es que parece harto imposible que pueda regresar no ya en el 126, sino también el próximo año 2024, coincidiendo en el 127 aniversario del descubrimiento del busto. Lo cierto es que la complicada conformación del nuevo Gobierno de España no ayuda, ni de lejos, a conseguir la ansiada reivindicación, al menos a corto plazo.

El largo e infructuoso camino para traer la Dama a Elche unos meses... o para siempre "Eso ralentiza nuestras perspectivas", declaraba este martes la presidenta de la Real Orden de la Dama, María del Carmen Pérez Cascales, refiriéndose a la complicada situación política a nivel nacional y coincidiendo con la presentación de los actos que, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, se van a llevar a cabo los días 3 y 4 de agosto para conmemorar el hito de Manuel Campello. Entre las distintas novedades destaca el recibimiento especial que tendrán los turistas que lleguen al aeropuerto de Alicante-Elche este último día entre las 10.30 y las 12.30 horas, por cuanto se verán sorprendidos por la presencia de la Dama Viviente, con la que se podrán hacer fotos, además de contar con un estand informativo y llevarse de regalo unas pulseritas y reproducciones de la Dama. Iceta reitera problemas con la cesión de la Dama de Elche: "no somos muy partidarios" "Sin interlocutor" Cascales recuerda que primero fue la pandemia, luego la pospandemia, las elecciones y ahora la posibilidad de que volvamos a unos comicios generales en diciembre, lo que complica enormemente el casi milagro de contar con el busto ibero en breves años. "En Madrid difícilmente vamos a encontrar un interlocutor", reconoce la presidenta quien, no obstante, valoraba todo el apoyo que llevan recibiendo por parte del Ayuntamiento. La edil de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, destacaba por su parte que van a seguir trabajando por el regreso de la Dama y que la "hoja de ruta" pasa por la "cesión temporal" de la pieza escultórica. Programa de actos El caso es que el 4 de agosto se celebra el 126 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche en el yacimiento de La Alcudia y como cada año la Real Orden de la Dama de Elche ha organizado una seria de actos para conmemorar esta efeméride, que, según la edil de Cultura, Irene Ruiz “es uno de los momentos más significativos de la ciudad y una de las señas de identidad de los ilicitanos”. El programa de actos comienza el día 3 de agosto en el Centro de Congresos con la gala de clausura del 125 aniversario del descubrimiento del busto. El evento se iniciará a las 20.00 horas y en él se entregará el colgante de la Real Orden a las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de Elche 2023, Alejandra Juan Aristizábal e Idaira Merchant Botella, respectivamente. También se concederá la distinción de honor a los medios de comunicación de la ciudad Elche Cableworld tv, Elche 7TV, TeleElx y Diario INFORMACIÓN por la difusión de las actividades de la Real Orden durante este aniversario. Por otra parte, se nombrarán Damas de Honor 2023 de la Real Orden a María del Carmen Gómez Hurtado, cabo, paracaidista acrobática y boina verde del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC). También a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Marga Antón. Durante el acto se proyectará un vídeo con las declaraciones institucionales demandando la cesión del busto a la ciudad. Así por ejemplo se recordará el pacto de la Alcudia que firmaron todos los grupos políticos en la anterior Corporación Municipal; el anterior presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón; o el ahora alcalde y antes senador Pablo Ruz. “Son personas que han apoyado el regreso de la Dama a Elche, un busto que se descubrió hace sólo 126 años pero que ha marcado a todas las generaciones posteriores”, subrayaba la presidenta de la Real Orden. Ya el día 4 y como novedad, se instalará un estand conmemorativo del 126 aniversario del descubrimiento en el aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández. De 10.30 a 12.30 horas contará con la presencia de la Dama Viviente, la Fundación La Alcudia y VisitElche que darán información a los viajeros sobre la ciudad y el yacimiento, además podrán hacerse fotos en el photocall. Todos serán obsequiados además con pulseras conmemorativas y reproducciones de la Dama. “Queremos a todo el que baje del avión explicar el hallazgo, la historia de la Dama y que conozcan Elche. También contarles que sólo a 10 kilómetros del aeropuerto está el yacimiento de La Alcudia, el lugar en el que fue encontrada”, manifestaba Cascales. “La Dama de Elche es cultura, pero también un reclamo turístico”, señalaba por su parte la concejal. Autobuses gratuitos Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, partirán autobuses gratuitos desde el MAHE para trasladar a quienes deseen asistir al acto institucional que se realizará a las 19.30 en el yacimiento de La Alcudia, donde la Dama Viviente depositará un ramo de flores en el lugar del descubrimiento. El acto finalizará con una cohetà y un reparto de pulseras conmemorativas. “Invitamos a los ciudadanos a que participen y ayuden a visibilizar el aniversario del hallazgo del busto y la reivindicación de su regreso a Elche”, añadía Pérez Cascales.